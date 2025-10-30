Colombia

Con polémico mensaje, Dilian Francisca Toro pidió a Gustavo Petro mantener la “cordura” y defendió su gestión

La gobernadora del Valle reaccionó a las críticas del mandatario sobre la suspensión de Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, y le solicitó moderación en sus comentarios

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
La gobernadora Dilian Francisca Toro
La gobernadora Dilian Francisca Toro respondió al presidente Gustavo Petro luego de que criticara la suspensión de Julián López - crédito Ovidio González/Presidencia - Camila Díaz/Colprensa

La polémica por la suspensión de Julián David López, presidente de la Cámara de Representantes, escaló luego de que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respondiera al presidente Gustavo Petro tras sus señalamientos en su contra.

Luego de que el presidente Gustavo Petro saliera en defensa del congresista y criticara duramente la decisión de Toro, la mandataria respondió con un mensaje contundente dirigido al primer mandatario, en el que pidió mesura y reflexionar sobre la situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta en X, la gobernadora expresó: “Presidente, por favor, cordura, le recuerdo una cosa que usted parece olvidar: yo soy la gobernadora del Valle, estoy trabajando día a día en lo que la Constitución y la ley me ordenan, no me endilgue culpas ni responsabilidades que no tengo”.

Dilian Toro criticó el estilo
Dilian Toro criticó el estilo de las intervenciones del presidente, señalando ataques personales y falta de consideración hacia minorías del gabinete y la prensa - crédito @DilianFrancisca/X

Gobernadora defendió la legalidad de sus decisiones

Toro también señaló que la gestión del presidente debe considerar las necesidades reales de la región: “Tal vez, Presidente, tenga usted muchas presiones, se las entiendo, pero lo invito a que reflexione, está usted desesperado por la mecánica política, mejor escuche las solicitudes que le hemos hecho por la seguridad y las grandes obras de la región como el Tren de Cercanías, la profundización del canal de acceso y el agua de Buenaventura y trabajemos en beneficio de todos los ciudadanos”.

Con esto, la gobernadora puso sobre la mesa las prioridades del Valle del Cauca y cuestionó la atención que se da a conflictos políticos de carácter interno frente a asuntos de interés regional.

La mandataria gubernamental también cuestionó la manera en que el presidente ha conducido sus críticas, al hacer énfasis en lo que considera ataques personales y una falta de consideración hacia la diversidad de voces.

Dilian Francisca Toro cuestionó que
Dilian Francisca Toro cuestionó que Petro se centre en conflictos internos en lugar de atender proyectos de infraestructura y seguridad clave para el Valle del Cauca - crédito @DilianFrancisca/X

“Ahora bien, Presidente, usted me señala permanentemente sin fundamentos, trata mal a las minorías de su gabinete, arremete contra la prensa (…) sosiego Presidente, el País lo necesita sereno, no es momento de seguir en el activismo”, escribió el Dilian Francisco Toro.

Con esta declaración, Dilian Francisca Toro no solo respondió a Petro, sino que envió un mensaje a la opinión pública sobre la necesidad de priorizar la gobernabilidad, la seguridad y el desarrollo de la región sobre los conflictos políticos internos.

La reacción de la gobernadora se produjo luego de que Gustavo Petro asegurara que la suspensión de López vulneraba derechos fundamentales y que debía ser denunciada ante instancias internacionales.

El presidente Gustavo Petro criticó
El presidente Gustavo Petro criticó la suspensión de Julián López, presidente de la Cámara de Representantes - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El mandatario afirmó que la suspensión de López por parte de Toro constituyó una vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos. Según el mandatario, “ningún órgano administrativo y mucho menos privado puede quitar los derechos políticos que son derechos humanos”.

Además, destacó que la actuación de Toro merece ser denunciada ante instancias internacionales, subrayando la gravedad de la medida tomada por el partido de la U.

La mandataria; sin embargo, defendió la legalidad de sus decisiones y recordó que su actuar se limita a lo que le exige la Constitución y la ley, buscando así reforzar su posición frente a críticas externas.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro expresó su respaldo al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López - crédito @petrogustavo/X

Esta es la razón por la que fue suspendido Julián López

El Partido de la U abrió una investigación formal contra Julián López por la creación de un movimiento disidente llamado la “Nueva U”. El consejo disciplinario del partido determinó que esta acción vulnera la unidad interna de la colectividad y, como medida preventiva, suspendió temporalmente al congresista de su militancia.

La sanción implica que López no podrá ejercer su derecho de voz ni voto en las plenarias y comisiones durante tres meses, y tampoco podrá presidir la Cámara. El partido justificó la medida señalando que continuar en ese cargo podría afectar la autonomía interna y viciar los trámites legislativos de la corporación.

Además, López debe retirar de redes sociales cualquier referencia al movimiento disidente y abstenerse de usar símbolos del partido sin autorización. El congresista del Valle del Cauca acató la suspensión y anunció que no presidirá la plenaria mientras se resuelve la situación legal.

Temas Relacionados

Dilian Francisca ToroGustavo PetroJulián LópezPresidente de la Cámara de RepresentantesCámara de RepresentantesGobernación del Valle del CaucaValle del CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Junior vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay: anulan gol para el rojo y los Tiburones siguen ganando en el Metropolitano

Mientras los rojiblancos le apuntan al liderato y buscar la cabeza de serie en los cuadrangulares, los bogotanos necesitan los tres puntos para aspirar a la clasificación

EN VIVO Junior vs. Santa

Corte expuso falencias de presupuesto en la UNP: defensores de derechos humanos y líderes sociales están desprotegidos

La Corte Constitucional exigió mejorar la asignación de recursos para la seguridad, en medio de señalamientos por incumplimientos y falta de transparencia en la compra de camionetas blindadas

Corte expuso falencias de presupuesto

Karol G continúa estrechando lazos con la moda en su más reciente colaboración: así es la línea de ropa de ‘Tropicoqueta’

La Bichota presentó una colaboración con la marca Diesel, inspirada en su más reciente producción musical

Karol G continúa estrechando lazos

Ministerio de Trabajo abrió investigación tras accidente que terminó en la muerte de un joven operario de Avianca en El Dorado

El fallecimiento de un trabajador de 22 años en el aeropuerto de Bogotá impulsó una revisión exhaustiva de las condiciones laborales en el sector aéreo, con aerolínea y SAI bajo la lupa de las autoridades

Ministerio de Trabajo abrió investigación

Millonarios “patearía en el suelo” al Deportivo Pereira: le sacaría una de sus figuras por la crisis económica

En medio de la renuncia del técnico Rafael Dudamel y la huelga de jugadores por la falta de salarios, los azules se interesarían en un volante que Hernán Torres conoce bien

Millonarios “patearía en el suelo”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc atentaron

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

ENTRETENIMIENTO

Karol G continúa estrechando lazos

Karol G continúa estrechando lazos con la moda en su más reciente colaboración: así es la línea de ropa de ‘Tropicoqueta’

Conoce las 10 películas de Netflix más exitosas de Colombia esta semana

Christopher Carpentier hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’: será clave en el primer reto del Top 8

Natalia Rincón, exparticipante del ‘Desafío’, recibió un curioso regalo de su pareja: “Les juro que no estaba lista para esto…“

Yina Calderón y Melissa Gate protagonizaron cruce de declaraciones en redes sociales: “Le pudo más su ‘ellas no pueden estar mejor que yo’”

Deportes

EN VIVO Junior vs. Santa

EN VIVO Junior vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay: anulan gol para el rojo y los Tiburones siguen ganando en el Metropolitano

Arquera de la selección Colombia femenina fue nominada a la mejor guardameta del mundo en 2025

Millonarios “patearía en el suelo” al Deportivo Pereira: le sacaría una de sus figuras por la crisis económica

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en El Campín

James Rodríguez se empieza a olvidar de León: estos serían los cinco equipos que buscarían al volante