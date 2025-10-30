Colombianos que no lograron completar las semanas exigidas para pensionarse podrán acceder a nuevos mecanismos con Colpensiones

Miles de colombianos no logran acceder a la pensión tradicional por no cumplir las 1.300 semanas de cotización exigidas por Colpensiones - crédito Colpensiones/Colprensa

Asegurar un ingreso estable para la vejez no siempre es posible a través de la pensión tradicional. En Colombia, miles de personas que han aportado durante años llegan a la edad de retiro sin cumplir las semanas requeridas por Colpensiones, una realidad marcada por trayectorias laborales intermitentes, informalidad o falta de oportunidades para continuar cotizando.

Aunque el sistema exige 1.300 semanas de aportes y fija la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, no alcanzar esas condiciones no implica quedar completamente desprotegido. Colpensiones ofrece alternativas para quienes, aun cumpliendo la edad, no lograron consolidar el tiempo necesario de cotización. Se trata de herramientas que permiten recuperar el ahorro acumulado o asegurar un ingreso periódico, según las circunstancias del afiliado.

Una de esas opciones es la indemnización sustitutiva. Consiste en la devolución, en un solo pago, de la totalidad de los aportes realizados durante la vida laboral, junto con sus rendimientos financieros. Está dirigida a quienes alcanzaron la edad de pensión, no reunieron las semanas suficientes y manifiestan que no pueden seguir cotizando. Para muchos, es la oportunidad de disponer del dinero ahorrado y destinarlo a necesidades inmediatas, apoyo familiar o inversión personal.

La otra alternativa es el programa Beps (Beneficios Económicos Periódicos), pensado para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo o para aquellas que cotizaron en algún momento, pero no alcanzaron los requisitos para recibir una mesada mensual.

A través de este mecanismo, el afiliado puede trasladar los recursos obtenidos por indemnización sustitutiva y acceder a un subsidio estatal adicional del 20% sobre el ahorro. Ese incentivo mejora el monto disponible al final, lo que resulta especialmente útil para quienes no tienen otra fuente estable de ingresos.

En el caso de Beps, pueden vincularse colombianos mayores de 18 años cuyos ingresos no superen el salario mínimo. Si se trata de trasladar dinero proveniente de la indemnización sustitutiva, es necesario haber cumplido previamente la edad de pensión.

Aunque este esquema no garantiza una mesada equivalente al salario mínimo, sí permite recibir pagos periódicos durante la vejez, ofreciendo un amparo económico para personas que, de otra manera, quedarían por completo sin respaldo.

Tanto la indemnización sustitutiva como los Beps seguirán vigentes incluso si la Corte Constitucional avala la reforma pensional aprobada por el Congreso. Es decir, quienes no alcancen las semanas necesarias conservarán estas alternativas como apoyo para enfrentar la etapa de retiro.

Estas opciones evidencian el desafío histórico que representa el acceso a la pensión en Colombia. Alcanzar 1.300 semanas —equivalentes a cerca de 25 años de cotización continua— resulta difícil para gran parte de la población, especialmente en un país con altas tasas de informalidad y movilidad laboral. Además de cumplir con este requisito de semanas cotizadas, las mujeres deben tener al menos 57 años y los hombres, 62, para poder acceder a una pensión. Por ello, mecanismos como la devolución del ahorro o el acceso a beneficios periódicos cobran relevancia para garantizar algún tipo de ingreso.

En ambos casos, el objetivo es ofrecer una salida razonable a quienes aportaron durante su vida laboral, pero no pudieron llegar hasta el final del camino pensional. La indemnización sustitutiva permite recuperar el dinero, mientras que Beps añade un componente de acompañamiento estatal que aumenta el capital disponible y lo convierte en ingresos periódicos, aunque modestos.

Más allá de sus diferencias, las dos alternativas comparten una intención común, evitar que quienes trabajaron durante décadas lleguen a la vejez sin ningún respaldo, preservando su estabilidad económica frente a posibles incertidumbres futuras. En un contexto en el que el sistema pensional continúa en discusión y la expectativa de la reforma genera incertidumbre, estos mecanismos se mantienen como un alivio tangible y accesible para muchos colombianos.