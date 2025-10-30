Colombia

Colombianos que no lograron completar las semanas exigidas para pensionarse podrán acceder a nuevos mecanismos con Colpensiones

Aquellos que pese a haber cotizado durante años no alcanzaron las semanas requeridas para pensionarse tendrán varias opciones. Con estas medidas, Colpensiones busca ofrecer alternativas de respaldo económico

Guardar
Miles de colombianos no logran
Miles de colombianos no logran acceder a la pensión tradicional por no cumplir las 1.300 semanas de cotización exigidas por Colpensiones - crédito Colpensiones/Colprensa

Asegurar un ingreso estable para la vejez no siempre es posible a través de la pensión tradicional. En Colombia, miles de personas que han aportado durante años llegan a la edad de retiro sin cumplir las semanas requeridas por Colpensiones, una realidad marcada por trayectorias laborales intermitentes, informalidad o falta de oportunidades para continuar cotizando.

Aunque el sistema exige 1.300 semanas de aportes y fija la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, no alcanzar esas condiciones no implica quedar completamente desprotegido. Colpensiones ofrece alternativas para quienes, aun cumpliendo la edad, no lograron consolidar el tiempo necesario de cotización. Se trata de herramientas que permiten recuperar el ahorro acumulado o asegurar un ingreso periódico, según las circunstancias del afiliado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La indemnización sustitutiva permite a
La indemnización sustitutiva permite a quienes no alcanzan la pensión en Colombia recuperar en un solo pago sus aportes y rendimientos financieros - crédito Freepik

Una de esas opciones es la indemnización sustitutiva. Consiste en la devolución, en un solo pago, de la totalidad de los aportes realizados durante la vida laboral, junto con sus rendimientos financieros. Está dirigida a quienes alcanzaron la edad de pensión, no reunieron las semanas suficientes y manifiestan que no pueden seguir cotizando. Para muchos, es la oportunidad de disponer del dinero ahorrado y destinarlo a necesidades inmediatas, apoyo familiar o inversión personal.

La otra alternativa es el programa Beps (Beneficios Económicos Periódicos), pensado para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo o para aquellas que cotizaron en algún momento, pero no alcanzaron los requisitos para recibir una mesada mensual.

A través de este mecanismo, el afiliado puede trasladar los recursos obtenidos por indemnización sustitutiva y acceder a un subsidio estatal adicional del 20% sobre el ahorro. Ese incentivo mejora el monto disponible al final, lo que resulta especialmente útil para quienes no tienen otra fuente estable de ingresos.

book img

¿Otra historia de Colombia?

$6,99 USD

Comprar
book img

Colombia siglo XX. Desde la guerra de los mil días hasta la elección de Álvaro Uribe. Segunda edición corregida y aumentada

$4,99 USD

Comprar
book img

Colombia es pasión

$8,99 USD

Comprar
book img

Travesías por la tierra del olvido. Modernidad y colombianidad en la música de Carlos Vives y La Provincia

$4,99 USD

Comprar
book img

El mundo en 2024. Claves de un año (muy) convulsionado

Gratis

Descargar

En el caso de Beps, pueden vincularse colombianos mayores de 18 años cuyos ingresos no superen el salario mínimo. Si se trata de trasladar dinero proveniente de la indemnización sustitutiva, es necesario haber cumplido previamente la edad de pensión.

Aunque este esquema no garantiza una mesada equivalente al salario mínimo, sí permite recibir pagos periódicos durante la vejez, ofreciendo un amparo económico para personas que, de otra manera, quedarían por completo sin respaldo.

El programa Beps ofrece beneficios
El programa Beps ofrece beneficios económicos periódicos y un subsidio estatal del 20% para quienes no cumplen los requisitos de pensión - crédito Colprensa

Tanto la indemnización sustitutiva como los Beps seguirán vigentes incluso si la Corte Constitucional avala la reforma pensional aprobada por el Congreso. Es decir, quienes no alcancen las semanas necesarias conservarán estas alternativas como apoyo para enfrentar la etapa de retiro.

Estas opciones evidencian el desafío histórico que representa el acceso a la pensión en Colombia. Alcanzar 1.300 semanas —equivalentes a cerca de 25 años de cotización continua— resulta difícil para gran parte de la población, especialmente en un país con altas tasas de informalidad y movilidad laboral. Además de cumplir con este requisito de semanas cotizadas, las mujeres deben tener al menos 57 años y los hombres, 62, para poder acceder a una pensión. Por ello, mecanismos como la devolución del ahorro o el acceso a beneficios periódicos cobran relevancia para garantizar algún tipo de ingreso.

En ambos casos, el objetivo es ofrecer una salida razonable a quienes aportaron durante su vida laboral, pero no pudieron llegar hasta el final del camino pensional. La indemnización sustitutiva permite recuperar el dinero, mientras que Beps añade un componente de acompañamiento estatal que aumenta el capital disponible y lo convierte en ingresos periódicos, aunque modestos.

Colpensiones mantiene alternativas como la
Colpensiones mantiene alternativas como la devolución de aportes y los Beps para quienes llegan a la edad de retiro sin semanas suficientes - crédito Freepik

Más allá de sus diferencias, las dos alternativas comparten una intención común, evitar que quienes trabajaron durante décadas lleguen a la vejez sin ningún respaldo, preservando su estabilidad económica frente a posibles incertidumbres futuras. En un contexto en el que el sistema pensional continúa en discusión y la expectativa de la reforma genera incertidumbre, estos mecanismos se mantienen como un alivio tangible y accesible para muchos colombianos.

Temas Relacionados

Cuántas semanas para pensionarseColpensionesPensiones en ColombiaSemanas para pensionarse en ColombiaPensión en ColombiaSubsidio de vejezColombia-ServiciosColombia-Noticias

Más Noticias

Jessi Uribe revela uno de sus mayores temores a solo días de que Paola Jara dé a luz a su hija: “Me da susto desmayarme”

La llegada de su primera hija juntos motiva a los cantantes a celebrar con música, confidencias y momentos de unión, por un embarazo lleno de afecto y expectativa

Jessi Uribe revela uno de

Policía Nacional publicó cartel de los más buscados del país: quiénes son

La institución pidió a la ciudadanía su apoyo con información que permita su captura, y dejó los datos de contacto para denunciar de firma segura

Policía Nacional publicó cartel de

Joven colombiana contó en redes las multa que le tocó pagar por no revisar que era jurado de votación: mientras asistía al concierto de Karol G en Medellín

Además del elevado monto, una persona en Colombia puede ver afectadas las posibilidades de trabajar con entidades públicas o del Estado por no presentarse como jurado en los comicios

Joven colombiana contó en redes

La Corte Constitucional define las condiciones para que una vivienda sea considerada ‘digna’ en Colombia

Una reciente decisión de la Corte Constitucional abordó los criterios mínimos que deben cumplirse para que una vivienda sea catalogada como digna en Colombia

La Corte Constitucional define las

Yina Calderón protagoniza nuevo altercado en La mansión de Luinny: “Maldita transformer”

La empresaria y creadora de contenido se enfrentó verbalmente con Chanel, y la pelea desató reacciones dentro y fuera del ‘reality’ que se graba en República Dominicana

Yina Calderón protagoniza nuevo altercado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón protagoniza nuevo altercado

Yina Calderón protagoniza nuevo altercado en La mansión de Luinny: “Maldita transformer”

Koral Costa defendió a Omar Murillo tras un comentario racista

La millonada que perdió Katiuska por su expulsión del Desafío 2025: la participante rompió las reglas y se quedó sin dinero

Críticas en redes sociales por modelos colombianas que han sido llamadas ‘Platos Típicos’ en ‘reality shows’: así se hizo viral el insulto en internet

Ryan Castro agotó en tiempo récord su concierto en Medellín y Blessd se volvió motivo de burlas: “Que el Vive Claro, NO es un estadio…”

Deportes

Este es el equipo del

Este es el equipo del fútbol colombiano que ficharía a Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Colombia no pudo con El Salvador en la fecha 2 del Mundial Sub-17 de Qatar: qué fue lo que pasó en Doha

Así quedó Colombia en el grupo G en el Mundial Sub-17 tras el empate ante El Salvador: la “Tricolor” se juega la clasificación ante Corea del Norte

Hinchas del América de Cali fueron sorprendidos con un arsenal antes del partido ante Boyacá Chicó: la Policía halló machetes y drogas