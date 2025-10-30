Colectivo de pacientes exigió a Wilson Arias rectificar una afirmación: acusan al senador del Pacto Histórico de “montar un ‘falso positivo’”

Colectivo de pacientes solicitó rectificar una afirmación de Wilson Arias, senador del Pacto Histórico: “Nos montó un ‘falso positivo’” - crédito @Pacientesco/X

Pacientes Colombia, una organización que agrupa a diversas entidades de pacientes y representa a la sociedad civil en el país, calificó de “completamente falsas” las afirmaciones del senador Wilson Arias durante los debates sobre la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Congreso.

En un comunicado citado por El Tiempo, la organización rechazó de manera categórica las afirmaciones del senador, calificándolas de “completamente falsas” y advirtiendo que se trata de una confusión entre entidades que no guardan relación alguna.

El movimiento subrayó que no es una IPS, carece de ánimo de lucro, no realiza inversiones financieras ni comercializa productos médicos. Su labor, según enfatizó, se centra exclusivamente en la defensa de los derechos de los pacientes y en la denuncia de las fallas estructurales del sistema de salud colombiano.

En un video, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, expresó su indignación ante lo que considera una campaña de desprestigio impulsada desde el Congreso “Hoy, el senador Wilson Arias, sin investigación, sin rigor, con una capacidad desbordada de ignorancia, persecución y odio hacia las organizaciones de pacientes, ha montado un falso positivo en la Comisión Séptima”, afirmó Silva en el comunicado.

Pacientes Colombia aseguró que las declaraciones de Wilson Arias se tratan de una confusión entre entidades que no guardan relación alguna - crédito Colprensa/Pacientes Colombia

El representante del colectivo añadió que una simple búsqueda en internet bastaría para distinguir entre una IPS y una asociación o una ONG. En ese sentido, la organización lamentó que un legislador utilice su investidura para difundir información falsa, señalando que este tipo de declaraciones pone en riesgo la credibilidad y la seguridad de los líderes sociales que trabajan en defensa de los pacientes

En palabras de Silva, las acusaciones del senador constituyen “una campaña de desprestigio” y representan un atentado contra la democracia y la voz de quienes buscan mejorar el sistema de salud.

El vocero fue contundente al responsabilizar al senador Arias por cualquier consecuencia que puedan sufrir los líderes de las 202 organizaciones que integran Pacientes Colombia: “Wilson Arias quiere, a toda costa, callar y silenciar la voz de los pacientes con mentiras, engaños y falsos positivos. Responsabilizamos al senador si nos pasa algo a alguno de los líderes de las 202 organizaciones de Pacientes Colombia”, manifestó Silva.

Ante la gravedad de la situación, la plataforma ciudadana anunció que solicitará ser escuchada por la Comisión Séptima del Senado para aclarar los hechos y rechazar lo que considera actos de persecución y violencia política contra las organizaciones de pacientes. Además, informó que iniciará acciones legales para exigir formalmente el derecho a réplica y requerir al congresista la rectificación de sus declaraciones.

Denis Silva, vocero de la organización, aseguró que Wilson Arias, con su declaración "ha montado un falso positivo en la Comisión Séptima" del Senado - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En el comunicado, Pacientes Colombia recordó que los debates legislativos deben sustentarse en hechos verificables y no en acusaciones sin fundamento: “El debate político no puede basarse en mentiras ni en persecución. Los legisladores tienen el deber de verificar la información antes de emitir juicios que afecten al honor y al trabajo de las organizaciones ciudadanas legítimas”, señaló el texto, citado por El Tiempo.

La organización reiteró su compromiso con la transparencia, la independencia y el trabajo social, y reafirmó que continuará defendiendo los derechos vulnerados de los usuarios del sistema de salud. “La salud es un derecho fundamental, no un favor”, concluyó el comunicado, subrayando el principio que guía la labor del movimiento.

Wilson Arias terminó segundo en la consulta del Pacto Histórico

El senador vallecaucano Wilson Arias obtuvo un importante resultado en la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el domingo 26 de octubre de 2025, en la que se definieron los aspirantes que integrarán la lista al Senado para las elecciones legislativas de 2026.

Según datos oficiales de la Registraduría, Arias alcanzó los 171.354 votos (7,32%), ubicándose como el segundo candidato más votado dentro de la coalición, solo superado por Pedro Hernando Flórez, que obtuvo 185.029 votos. (7,91%).

El resultado consolidó el liderazgo de Arias dentro del movimiento que dirige el presidente Petro, y lo perfila como uno de los nombres más fuertes para ocupar un lugar privilegiado en la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado de la República.

El senador Wilson Arias terminó segundo en la consulta interna del Pacto Histórico, en la que se definieron los candidatos al Senado - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil