Colombia

Brote de manos, pies y boca en niños obligó a cerrar dos centros de desarrollo en Caldas: 18 menores permanecen aislados

La Dirección Territorial de Salud confirmó un alza significativa de contagios, con Manizales a la cabeza, y recomendó intensificar la higiene y el aislamiento para contener la transmisión entre escolares

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
El brote de virus de
El brote de virus de manos, pies y boca en Norcasia obliga al cierre temporal de un centro de desarrollo infantil - crédito iStock

El municipio de Norcasia, en el departamento de Caldas, enfrenta un brote del virus de manos, pies y boca que obligó al cierre temporal de un centro de desarrollo infantil (CDI) y mantiene a 18 niños en aislamiento domiciliario durante diez días para contener la propagación de la enfermedad.

La decisión de suspender las actividades en las dos sedes del hogar infantil se tomó tras una reunión extraordinaria entre las autoridades de salud locales, convocada luego de que el número de casos aumentara desde la detección inicial el sábado 25 de octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alcalde Diego Fernando Olarte explicó que la medida busca evitar nuevos contagios, dado el carácter altamente transmisible de la infección. “

Esta infección es común y muy contagiosa, esto nos llevó a convocar a la reunión con el equipo interdisciplinario del CDI, la Secretaría de Salud, la profesional de Vigilancia epidemiológica y la Gerente del Hospital Sagrado Corazón para tomar la decisión de cerrar los servicios de las dos sedes del hogar infantil para evitar que los niños se contagien, aunque hay que decir que cualquier persona puede adquirir el virus”, afirmó el mandatario municipal.

Dieciocho niños permanecen en aislamiento
Dieciocho niños permanecen en aislamiento domiciliario durante diez días para contener la propagación del virus en Caldas - crédito iStock

Durante el periodo de restricción, las cuidadoras del hogar infantil mantienen un seguimiento constante del estado de salud de los menores, en coordinación con los padres.

Al término de los diez días de aislamiento, las autoridades evaluarán si los niños pueden regresar al CDI o si será necesario prolongar la medida. “Estamos trabajando de la mano con las unidades de servicio del centro de desarrollo infantil y, lógicamente, con la gerente y la recomendación es tomar esa medida de 10 días”, puntualizó Olarte.

El brote en Norcasia se inscribe en un contexto departamental de incremento de casos. La Dirección Territorial de Salud de Caldas (Dtsc) reportó que, hasta la semana epidemiológica 38 —con corte al 20 de septiembre de 2025—, se notificaron 1.209 casos de la enfermedad en Caldas.

Manizales encabeza la lista con 625 casos, seguido de Villamaría (92), San José (87), Viterbo (83) y Aguadas (69), de acuerdo con lo detallado por Erika La Rotta, coordinadora del Área Epidemiológica de la DTSC.

Las autoridades de salud de
Las autoridades de salud de Norcasia suspenden actividades en dos sedes del hogar infantil tras el aumento de casos - crédito iStock

La mayoría de los afectados son niños menores de diez años, en edad escolar, lo que los convierte en la población más vulnerable frente a este virus.

La institución médica y de investigación Mayo Clinic explicó a que la enfermedad de manos, pies y boca, causada por los virus Coxsackie y Enterovirus A71, se presenta en el país con mayor frecuencia entre niños pequeños mediante síntomas como congestión nasal, llagas, sarpullido, secreciones nasales excesivas y fiebre.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la mayoría de niños y niñas contraen la infección por Coxsackie a través de gotas respiratorias por vía oral. En ese sentido, el virus se transmite por el contacto con la persona infectada a través de secreciones nasales, saliva, líquido de ampollas y gotas rociadas en el aire luego de toser o estornudar.

Ante el aumento de casos, la Dtsc intensificó el acompañamiento a municipios e instituciones de salud para reforzar las medidas de control. Entre las acciones recomendadas figuran la desinfección de superficies, el aislamiento de los pacientes entre diez y catorce días y la realización de campañas de prevención.

La enfermedad de manos, pies
La enfermedad de manos, pies y boca afecta principalmente a niños menores de diez años en edad escolar en Caldas- crédito iStock

La entidad subrayó la importancia de mantener una higiene adecuada y el lavado frecuente de manos como principal estrategia para evitar la transmisión. Además, se recomienda evitar cualquier tipo de contacto con personas infectadas para cortar las cadenas de transmisión en hogares, colegios y espacios comunitarios.

Asimismo, instó a padres y cuidadores a no enviar a niños con síntomas a jardines infantiles o colegios, con el objetivo de reducir el riesgo de brotes en entornos educativos.

Temas Relacionados

Virus de manos pies y bocaCoxsackieCaldasNorcasiaenfermedad viral infantilColombia-Noticias

Más Noticias

El video del asalto a Mafe Méndez en plena transmisión se vuelve viral y desata debate: “Lección aprendida”

Seguidores de la creadora de contenido expresaron opiniones divididas tras el incidente, entre mensajes de apoyo, críticas y advertencias sobre los peligros de realizar transmisiones en zonas concurridas de la capital colombiana

El video del asalto a

Estos fueron los movimientos en Bogotá de ‘el Viejo’, capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: estuvo muy cerca del precandidato

Las autoridades comprobaron que Simeón Pérez Marroquín siguió personalmente al senador del Centro Democrático y coordinó los pagos a los autores materiales del hecho

Estos fueron los movimientos en

Aida Victoria Merlano mostró por primera vez el rostro de su hijo Emiliano en redes sociales: ¿a quién se parece?

La influenciadora, luego de su ruptura con Juan David Tejada, posó junto al bebé para un particular ‘reel’ que compartió en sus cuentas oficiales

Aida Victoria Merlano mostró por

Restricción a motociclistas en Bogotá durante Halloween hizo que los empresarios alertaran por impacto en hogares pobres

La medida tomada para la capital de la República dejó entrever tensiones entre la protección ciudadana y el acceso al transporte para miles de trabajadores

Restricción a motociclistas en Bogotá

Tunja se sumó a Bogotá: anunció restricciones de circulación para motos en Halloween

Quienes no acaten la prohibición temporal enfrentarán multas según el Código Nacional de Tránsito

Tunja se sumó a Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fuerzas Militares expusieron las zonas

Fuerzas Militares expusieron las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

ENTRETENIMIENTO

El video del asalto a

El video del asalto a Mafe Méndez en plena transmisión se vuelve viral y desata debate: “Lección aprendida”

Aida Victoria Merlano mostró por primera vez el rostro de su hijo Emiliano en redes sociales: ¿a quién se parece?

Shakira sumará a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para su presentación en la capital del país

Yeferson Cossio contó la historia de la mujer que lo rechazó y cómo fue su reacción

Billboard Colombia hot 100, estas son las primeras cien canciones más escuchadas en el país: Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

Deportes

Así quedó la programación de

Así quedó la programación de las semifinales de la Copa Colombia: arrancará antes de lo esperado

Tras la eliminación, Millonarios podría sumar a un volante proveniente del fútbol israelí para 2026: tiene experiencia en el FPC

Chelsea vuelve a tener un colombiano en sus filas: este es el jugador que integrará al equipo campeón del mundo

Las historias de Maradona en Colombia: del mejor gol hasta la tentación del dinero con el cartel de Cali

Barras bravas de Atlético Nacional fueron paradas en seco en Villavicencio: más de 100 armas les fueron decomisadas