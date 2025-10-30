La actriz Ana María Estupiñán anunció que tendrá su primer hijo con conmovedor video: “El papel que nunca imaginé interpretar”

Ana María Estupiñán anuncia su primer embarazo junto a Mattías Bylin - crédito @anamestupinan/ Instagram

La noticia del primer embarazo de Ana María Estupiñán generó reacciones entre sus seguidores y el mundo del entretenimiento colombiano.

La actriz, conocida por sus papeles en producciones como Rigo y La Niña, compartió la noticia a través de un emotivo video en el que, junto a su esposo Mattías Bylin, anunció que ambos esperan a su primer hijo luego de seis años de matrimonio.

En el material audiovisual, de tres minutos de duración, la artista de 33 años expresó: “He sido cantante, doctora, revolucionaria, cocinera, heroína, campesina, empresaria, han sido muchos los personajes que he tenido en mi vida, pero este que viene para mí es el más importante porque será el que por fin podré compartir con Matty”.

El video, difundido en las redes sociales de Ana María Estupiñán, muestra el momento en que la actriz se realiza una prueba de embarazo y obtiene un resultado positivo.

Posteriormente, se observa cómo comparte la noticia con familiares y amigos, quienes reaccionan con alegría y sorpresa.

En una de las escenas se ve la ecografía del bebé, mientras la voz de Mattías Bylin narra: “Hace unas semanas nuestra vida era como siempre, café por la mañana, por la tarde, trabajo, audiciones y sueños compartidos, pero de repente, una palabra, la noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil, ‘vamos a ser papás’”.

Ana María Estupiñán, reconocida por sus interpretaciones en Rigo y La Niña, reveló con emoción que está embarazada. La artista confirmó que el nacimiento está previsto para febrero y agradeció las muestras de cariño recibidas - crédito @anamestupinan/ Instagram

Aunque la actriz no especificó el tiempo exacto de gestación, sus palabras sugieren que se encuentra en el quinto mes de embarazo.

“Nos vemos en febrero con el estreno más esperado de la historia de nuestras vidas”, afirmó Ana María Estupiñán en el video, lo que permite inferir que el nacimiento está previsto para ese mes.

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de los seguidores de la actriz, quienes dejaron mensajes de felicitación y buenos deseos en sus publicaciones de Instagram y Youtube.

La pareja reveló que su primer bebé llegaría en febrero del 2026 - crédito @anamestupinan/ Instagram

Entre los comentarios destacados se encuentran expresiones como “El papel más importante de tu vida y lo harás genial”, “qué felicidad tan hermosa. Dios los bendiga a los tres” y “serás una bella mamá”. Otros seguidores manifestaron su emoción con frases como “Volví a emocionarme hasta las lágrimas. Estoy muy muy feliz por ustedes. Milagro de Dios, oraciones contestadas!” y “Que linda etapa la que se viene. Les deseo muchas bendiciones”.

La relación entre Ana María Estupiñán y Mattías Bylin tiene una historia particular. Ambos se conocieron en la juventud y mantuvieron una amistad durante aproximadamente 12 años antes de iniciar una relación sentimental. Tras casi una década como pareja, decidieron casarse en 2019, consolidando así una unión que ahora se prepara para recibir a su primer hijo.

Además de su trayectoria en la actuación, Ana María Estupiñán ha incursionado en la música y el emprendimiento, con su marca de ropa “Ame”. Su carrera artística incluye interpretaciones en producciones como La Niña (2016), donde dio vida a Sara, y Rigo (2023-2024), en la que interpretó a Michelle Durango.

El inicio de la historia de amor

Ana María Estupiñán y Mattías Bylin se conocieron en la adolescencia y mantuvieron una amistad durante más de una década antes de iniciar una relación sentimental.

El noviazgo se desarrolló mayormente a distancia, ya que Mattías residía en Estados Unidos por motivos académicos y Ana María continuaba su carrera en Colombia. Aunque la separación geográfica representó un desafío, ambos optaron por mantener una comunicación constante y compartir actividades como lecturas y discusiones en línea. Se casaron en julio de 2019, luego de cerca de diez años de relación.

Su noviazgo estuvo marcado por la distancia, con Mattías en Estados Unidos y Ana María en Colombia, hasta casarse en 2019 - crédito @anamestupinan/Instagram

Durante su vida de casados, Ana María Estupiñán ha hecho pública su política de establecer límites profesionales, negándose a participar en escenas de desnudo o en proyectos con contenido explícito. Este criterio lo atribuye tanto a razones personales como al respeto por su vínculo con Mattías Bylin.

El anuncio del embarazo marca un nuevo capítulo en la vida personal y profesional de Ana María Estupiñán, quien manifestó que este será el papel más significativo de su vida, al poder compartirlo con su esposo y su entorno más cercano.