Afirmación de Petro sobre la publicación de “su vida” en persa sería una “claim” y no un hecho, según Glok, la IA artificial de X

El presidente Gustavo Petro aseguró que su biografía fue editada en persa con más de un millón de ejemplares, pero usuarios y la inteligencia artificial Grok no hallaron pruebas independientes que respalden la afirmación - crédito Luisa González/Reuters / captura de pantalla X

El reciente anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la supuesta edición de su biografía en persa con una tirada superior al millón de ejemplares, generó un intenso debate en la plataforma X.

La afirmación, difundida por el propio mandatario junto a la imagen de la portada del libro, captó rápidamente la atención de usuarios y motivó consultas directas a Grok, la inteligencia artificial de la red social.

Según reportó Semana, la respuesta de Grok puso en duda la veracidad del anuncio, al no hallar pruebas independientes que lo respalden, lo que avivó aún más la discusión pública.

En su publicación, Petro aseguró: “En lengua persa se edita un millón de ejemplares de la historia de mi vida”.

La reacción en X fue inmediata. Diversos usuarios cuestionaron la magnitud del dato y recurrieron a Grok para verificar la existencia de la edición mencionada.

La IA de X respondió que no encontró evidencia independiente sobre la publicación de la biografía en persa ni sobre la cifra de ejemplares anunciada. Grok precisó que la única referencia a tal edición proviene del propio tuit de Petro, sin que existan reportes de editoriales iraníes, noticias o anuncios oficiales que confirmen la información.

La inteligencia artificial de X no encontró evidencia externa sobre la publicación de la biografía de Gustavo Petro en persa, lo que intensificó el debate y el escepticismo en redes sociales y entre figuras públicas - crédito captura de pantalla / X

El escepticismo se extendió entre figuras públicas. El concejal de Bogotá Humberto ‘Papo’ Amín criticó abiertamente la prioridad dada a la publicación del libro frente a otras necesidades del país.

“Esa es la inversión de los impuestos de los colombianos. Pero del agua en La Guajira no hay absolutamente nada. Grandes decisiones del presidente Gustavo Petro. Un libro por encima de la sed y el hambre del país”, manifestó Amín, en declaraciones citadas por Semana.

Este tipo de comentarios reflejó el tono de muchas de las reacciones en redes sociales, donde se cuestionó tanto la pertinencia como la veracidad del anuncio presidencial.

Detalles de la biografía y gestión editorial

En cuanto a los detalles de la obra, el libro lleva por título original Una vida, muchas vidas y su versión en farsi se titula از مبارزه تا مهارت (Az mobarezeh ta maharat).

El autor es el propio Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, y la traducción al persa estuvo a cargo de Mehdi Fouladvand.

El texto recorre la trayectoria vital de Petro, desde sus orígenes familiares, su paso por el movimiento M-19, el exilio y su visión sobre figuras y acontecimientos clave de la política colombiana.

La afirmación presidencial sobre la edición masiva de su biografía en farsi desató un debate sobre la transparencia, la credibilidad y el papel de la verificación digital en la esfera pública colombiana - crédito captura de pantalla / X

La editorial responsable es Grupo Planeta, que gestiona los derechos internacionales de sus autores a través de su departamento de Foreign Rights.

Aunque la compañía tiene presencia en más de 20 países y lidera el mercado editorial en España y América Latina, no existen datos que confirmen la venta directa de sus libros en Irán.

Por tanto, la eventual publicación y distribución en persa dependería de un acuerdo con una editorial local iraní, extremo que hasta el momento no ha sido confirmado, según informó Semana.

Respuesta de Grok sobre autores colombianos y ventas

La controversia llevó a que Grok recibiera otra consulta sobre la magnitud de ventas de libros de autores colombianos.

La inteligencia artificial respondió que, hasta la fecha, solo Gabriel García Márquez ha superado el millón de copias vendidas a nivel global, con títulos como Cien años de soledad (más de 50 millones), El amor en los tiempos del cólera (más de 10 millones) y Crónica de una muerte anunciada (varios millones).

Grok señaló que no existen registros claros de otros escritores colombianos alcanzando cifras similares, según informó Semana.

En este contexto, la afirmación de Petro sobre la edición masiva de su biografía en persa permanece sin respaldo externo, ya que hasta ahora no se han presentado pruebas independientes que la confirmen ni se han emitido anuncios oficiales por parte de editoriales o medios iraníes.