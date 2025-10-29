Colombia

Valeria Aguilar reveló cómo fue su experiencia en ‘Masterchef Celebrity’ y si tuvo algo con el actor Raúl Ocampo: “Priorizaban el chisme interno”

La creadora de contenido contó cómo el aislamiento y la distancia de su familia marcaron su paso por el ‘reality’, además de mostrar una faceta poco vista de la competencia culinaria

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Valeria Aguilar se sincera sobre
Valeria Aguilar se sincera sobre el lado más duro de MasterChef Celebrity Colombia - crédito @valeriaaguilar9/ Instagram

En una reciente emisión del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, del Canal RCN, Valeria Aguilar, exparticipante de Masterchef Celebrity Colombia, Valeria Aguilar habló sin filtros sobre su paso por el reality de cocina y dejó ver una faceta más emocional y humana de lo que vivió detrás de cámaras.

La creadora de contenido digital sorprendió al sincerarse sobre las preguntas que más la incomodaron durante las entrevistas que se dan después de salir del programa y lo que nunca le preguntaron, pese a haber sido, según ella, “lo más difícil de la experiencia”.

Durante la conversación con Valentina Taguado, Aguilar no dudó en expresar su frustración con la manera en que algunos medios abordaron su participación en el programa, ya que tuvieron en cuenta temas que para ella no eran relevantes y que, incluso, en varias oportunidades han aclarado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es que me preguntaron unas pendejadas, con todo respeto”, dijo entre risas, aunque dejando claro que sus palabras no eran una exageración. Taguado, divertida por la respuesta, replicó: “La amo”.

Valeria Aguilar habló sobre las
Valeria Aguilar habló sobre las preguntas de su vínculo con Raúl Ocampo- crédito @ocamporao / Instagram

Aguilar continuó, asegurando que sentía que las entrevistas se centraban más en el chisme que en su proceso personal y profesional dentro del reality, especialmente si se trataba de revelar un amorío o algún tipo de relación más personal con el actor Raúl Ocampo.

Siempre queriéndome sacar como la vuelta con Raúl, dizque: ‘¿Y qué tan cercana eres a Raúl?’, y pues tan cercana como lo soy con Valentina, porque a Vale también me la como”, bromeó, dejando claro que las insinuaciones sobre una supuesta cercanía sentimental con su compañero de programa eran, para ella, innecesarias y fuera de lugar.

La artista lamentó que durante la gira de medios que hizo tras salir del programa no se profundizó en los verdaderos retos que enfrentó durante su paso por Masterchef.

Creo que priorizaban como esa vuelta de chisme interno sobre lo que había sido realmente la experiencia en MasterChef”, explicó y aprovechó el espacio para indicar que una de las cosas que realmente habría querido contar era lo difícil que fue para ella alejarse de su familia durante las grabaciones.

Valeria Aguilar revela el lado
Valeria Aguilar revela el lado oculto de MasterChef Celebrity - crédito @valeriaaguilar9/IG

En un tono más reflexivo, Valeria recordó los meses en que vivió en un hotel en Bogotá, mientras se desarrollaban las grabaciones del programa, ya que Valentina le recordó que ella era de las pocas personas que estuvo instalada en ese lugar durante varias semanas, lo que pensaba que era un lujo, pero para Aguilar fue también una experiencia complicada.

“Digamos que la gente no se da cuenta de muchas cosas, parce. Por ejemplo, uno tiene, pues como todo en la vida, uno tiene matices en la personalidad, no puedes estar bien todo el tiempo ni puedes estar mal todo el tiempo, también es raro. Tú no vives en Bogotá, eso se graba en Bogotá. Tú vivías en un hotel, pero yo estoy segura de que esa era de las mejores partes, porque era un gran hotel”, mencionó Valentina Taguado.

Yo fui la única de las personas que vivíamos en el hotel que nunca fue a casa. O sea, mientras grabé MasterChef, estuve ahí todo el tiempo. Me dio muy duro y me costaba mucho. De hecho, no iba por miedo a querer quedarme y mandar todo para la porra”, confesó Valeria ante la duda de Taguado.

La creadora de contenido explicó que su naturaleza familiar hizo que el aislamiento le afectara emocionalmente, razón por la cual decidió mantenerse en Bogotá enfocada en el proyecto.

Lo que nunca se contó
Lo que nunca se contó de MasterChef Celebrity, según Valeria Aguilar - crédito captura de video Canal RCN

Siempre he sido muy de casa y muy familiar. Entonces, cuando mis papás me llamaban, me daba muy duro, a veces me daban ganas de llorar. Más de una noche me puse a chillar porque mi familia hacía reuniones y siempre estoy en las reuniones familiares. Y era la primera vez en la vida que no”, reveló Valeria con sinceridad.

A pesar de la nostalgia, Aguilar recordó con cariño el apoyo constante que recibió de sus padres durante la competencia: “Ellos siempre me llamaban a decirme: ‘Hágale. Hasta que aguante, con todo que aquí te estamos esperando’. Y mi papá era el único que me llamaba y me decía: ‘Véngase para acá. Si está aburrida, véngase, cuál es la pendejada’”.

Las declaraciones de Valeria Aguilar han generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron su autenticidad y la forma directa en que habló sobre los retos emocionales que vivió dentro del programa, mientras se destapó el debate por la falta de preguntas en las entrevistas en donde solo quieren saber sobre relaciones amorosas.

Temas Relacionados

Valeria AguilarMasterchef CelebrityRaúl OcampoNovio Valeria AguilarColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro habló de la toma del Palacio de Justicia, el M-19 y los magistrados fallecidos: “Recibieron disparos de quienes estaban al frente”

El presidente colombiano expuso su punto de vista sobre los hechos de 1985: señaló que los magistrados no fueron alcanzados por armas del grupo insurgente, sino del Ejército

Gustavo Petro habló de la

Petro no pudo cargar el avión presidencial en Madrid, España. No le quisieron dar gasolina

Según la información que se conoce hasta el momento, la negativa de suministrarle el combustible se debió a que las compañías que brindan ese servicio en España son de origen estadounidense

Petro no pudo cargar el

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Japón vs. Colombia EN VIVO,

Capturan a alias Uber, implicado en el asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti en Santa Marta

La investigación de la Fiscalía señala a este sujeto como la primera persona que contactó al científico europeo, y sería el responsable de trasladarlo a la zona donde ocurrió el crimen

Capturan a alias Uber, implicado

Exfuncionario del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuando Daniel Quintero era alcalde, pide principio de oportunidad en caso de corrupción

Chats, fotografías y videos entregados a la Fiscalía abren nuevas líneas de investigación sobre el manejo de fondos públicos durante la administración de Quintero en Medellín

Exfuncionario del Área Metropolitana del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habitante de calle degolló con

Habitante de calle degolló con un cuchillo a un perro en Barranquilla: el indignante momento quedó en video

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

ENTRETENIMIENTO

Juan Fernando Quintero lanza colección

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 con la que proyecta vender más de 1.900 millones de pesos

Laura Gallego se refirió a su renuncia al título de Señorita Antioquia y al polémico video en el que habla de darle “bala” a Petro o Quintero: “No pediré disculpas”

Metalucifer: esta es la banda de metal japonés que vino a Barranquilla y se tomó una foto con la estatua de Shakira

Karina García entra a ‘La mansión de Luinny’ como una de las mejor pagadas: esta es la millonada que recibirá semanalmente

Yina Calderón le habría dejado una indirecta en redes a Karina García: “Voy a trabajar, no a put34r”

Deportes

Japón vs. Colombia EN VIVO,

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

Este es el niño argentino que “cobró” promesa a Jorge Carrascal en la previa del partido Racing vs. Flamengo: “Acuérdate de mí”

Presidente del Grupo Pachuca, dueños del Club León donde juega James Rodríguez, tiene una orden de detención en su contra

Se agrava la crisis del Deportivo Pereira, hinchas colgaron carteles con amenazas contra el presidente: “Su familia o el equipo”

Palmeiras vs. Liga de Quito: hora y dónde ver en Colombia la definición del segundo finalista de la Copa Libertadores