Valeria Aguilar reveló cómo fue su experiencia en ‘Masterchef Celebrity’ y si tuvo algo con el actor Raúl Ocampo: “Priorizaban el chisme interno”

Valeria Aguilar se sincera sobre el lado más duro de MasterChef Celebrity Colombia - crédito @valeriaaguilar9/ Instagram

En una reciente emisión del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, del Canal RCN, Valeria Aguilar, exparticipante de Masterchef Celebrity Colombia, Valeria Aguilar habló sin filtros sobre su paso por el reality de cocina y dejó ver una faceta más emocional y humana de lo que vivió detrás de cámaras.

La creadora de contenido digital sorprendió al sincerarse sobre las preguntas que más la incomodaron durante las entrevistas que se dan después de salir del programa y lo que nunca le preguntaron, pese a haber sido, según ella, “lo más difícil de la experiencia”.

Durante la conversación con Valentina Taguado, Aguilar no dudó en expresar su frustración con la manera en que algunos medios abordaron su participación en el programa, ya que tuvieron en cuenta temas que para ella no eran relevantes y que, incluso, en varias oportunidades han aclarado.

“Es que me preguntaron unas pendejadas, con todo respeto”, dijo entre risas, aunque dejando claro que sus palabras no eran una exageración. Taguado, divertida por la respuesta, replicó: “La amo”.

Valeria Aguilar habló sobre las preguntas de su vínculo con Raúl Ocampo- crédito @ocamporao / Instagram

Aguilar continuó, asegurando que sentía que las entrevistas se centraban más en el chisme que en su proceso personal y profesional dentro del reality, especialmente si se trataba de revelar un amorío o algún tipo de relación más personal con el actor Raúl Ocampo.

“Siempre queriéndome sacar como la vuelta con Raúl, dizque: ‘¿Y qué tan cercana eres a Raúl?’, y pues tan cercana como lo soy con Valentina, porque a Vale también me la como”, bromeó, dejando claro que las insinuaciones sobre una supuesta cercanía sentimental con su compañero de programa eran, para ella, innecesarias y fuera de lugar.

La artista lamentó que durante la gira de medios que hizo tras salir del programa no se profundizó en los verdaderos retos que enfrentó durante su paso por Masterchef.

“Creo que priorizaban como esa vuelta de chisme interno sobre lo que había sido realmente la experiencia en MasterChef”, explicó y aprovechó el espacio para indicar que una de las cosas que realmente habría querido contar era lo difícil que fue para ella alejarse de su familia durante las grabaciones.

Valeria Aguilar revela el lado oculto de MasterChef Celebrity - crédito @valeriaaguilar9/IG

En un tono más reflexivo, Valeria recordó los meses en que vivió en un hotel en Bogotá, mientras se desarrollaban las grabaciones del programa, ya que Valentina le recordó que ella era de las pocas personas que estuvo instalada en ese lugar durante varias semanas, lo que pensaba que era un lujo, pero para Aguilar fue también una experiencia complicada.

“Digamos que la gente no se da cuenta de muchas cosas, parce. Por ejemplo, uno tiene, pues como todo en la vida, uno tiene matices en la personalidad, no puedes estar bien todo el tiempo ni puedes estar mal todo el tiempo, también es raro. Tú no vives en Bogotá, eso se graba en Bogotá. Tú vivías en un hotel, pero yo estoy segura de que esa era de las mejores partes, porque era un gran hotel”, mencionó Valentina Taguado.

“Yo fui la única de las personas que vivíamos en el hotel que nunca fue a casa. O sea, mientras grabé MasterChef, estuve ahí todo el tiempo. Me dio muy duro y me costaba mucho. De hecho, no iba por miedo a querer quedarme y mandar todo para la porra”, confesó Valeria ante la duda de Taguado.

La creadora de contenido explicó que su naturaleza familiar hizo que el aislamiento le afectara emocionalmente, razón por la cual decidió mantenerse en Bogotá enfocada en el proyecto.

Lo que nunca se contó de MasterChef Celebrity, según Valeria Aguilar - crédito captura de video Canal RCN

“Siempre he sido muy de casa y muy familiar. Entonces, cuando mis papás me llamaban, me daba muy duro, a veces me daban ganas de llorar. Más de una noche me puse a chillar porque mi familia hacía reuniones y siempre estoy en las reuniones familiares. Y era la primera vez en la vida que no”, reveló Valeria con sinceridad.

A pesar de la nostalgia, Aguilar recordó con cariño el apoyo constante que recibió de sus padres durante la competencia: “Ellos siempre me llamaban a decirme: ‘Hágale. Hasta que aguante, con todo que aquí te estamos esperando’. Y mi papá era el único que me llamaba y me decía: ‘Véngase para acá. Si está aburrida, véngase, cuál es la pendejada’”.

Las declaraciones de Valeria Aguilar han generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron su autenticidad y la forma directa en que habló sobre los retos emocionales que vivió dentro del programa, mientras se destapó el debate por la falta de preguntas en las entrevistas en donde solo quieren saber sobre relaciones amorosas.