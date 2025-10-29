Según Jorge Rausch, así se debe preparar la salsa bechamel para la lasaña “Es mi toque secreto”

Salsa bechamel para preparación de lasaña - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La lasaña, según la visión del chef Jorge Rausch, eleva la experiencia casera con una salsa bechamel impecable y capas llenas de sabor.

El secreto está en los detalles de la técnica: sellar bien la carne, mantener los jugos, y cuidar la textura cremosa de la bechamel, lo que logra un resultado memorable perfecto para compartir.

Este plato, aunque internacional, ha encontrado un lugar especial en Colombia, destacado en reuniones familiares y celebraciones.

El toque colombiano viene dado por la selección de ingredientes frescos y la pasión puesta en cada paso, siguiendo el énfasis del chef Rausch en la sencillez bien ejecutada y en el uso de salsa bechamel como base refinada del montaje.

Receta de lasaña de Jorge Rausch con salsa bechamel

La base de esta lasaña se construye a partir de una boloñesa robusta y una bechamel suave. El método insiste en dorar los ingredientes principales antes de incorporar vegetales y salsas, logrando profundidad de sabor y texturas diferenciadas.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 25 minutos

Cocción salsa boloñesa: 60 minutos

Preparación salsa bechamel: 15 minutos

Montaje y horneado: 40 minutos

Tiempo total estimado: 2 horas 20 minutos

Aprende a preparar estas ricas lasañas - crédito Pexels

Ingredientes

500 g de carne molida de res 100 g de tocineta (en cubos pequeños) 2 cucharadas de aceite vegetal 1 cebolla blanca grande (finamente picada) 1 zanahoria grande (finamente picada) 1 taza de vino tinto 250 ml de tomate triturado o salsa de tomate 1 taza de caldo de pollo Sal al gusto Pimienta blanca al gusto Miel (una pizca) 2 ramitas de tomillo fresco 1 pizca de achiote (opcional, da color) 2 cucharadas de mantequilla 2 cucharadas de harina de trigo 2 tazas de leche entera Láminas de pasta para lasaña (precocida o sin cocción) 300 g de queso mozzarella rallado 80 g de queso parmesano rallado Aceite de oliva (para gratinar)

Cómo hacer lasaña de Jorge Rausch con salsa bechamel, paso a paso

Calienta una olla grande, agrega el aceite y la tocineta, dóralas a fuego alto y luego añade la carne molida. Sella sin revolver constantemente para obtener un color intenso. Rompe los grumos de carne mientras sellas. Cuando la carne esté dorada, agrega la cebolla y la zanahoria picadas. Cocina hasta que estén suaves. Añade una cucharada de harina a la mezcla, remueve para que la salsa gane cuerpo. Agrega el vino tinto, sube el fuego y deja reducir hasta que desaparezca el alcohol. Incorpora el tomate triturado, caldo de pollo, sal, pimienta, miel, tomillo y achiote si usas. Reduce el fuego y cocina entre 30 y 60 minutos, removiendo ocasionalmente. Para la bechamel, derrite la mantequilla en otra olla, añade la harina y cocina hasta que huela a avellana tostada, entonces integra la leche poco a poco evitando grumos. Cocina a fuego medio, sin dejar de revolver, hasta que espese. Salpimienta la bechamel. Remueve vigorosamente para evitar que la harina se pegue o se queme. No pierdas de vista la textura: espesa, pero sedosa. Monta la lasaña alternando capas de pasta, salsa boloñesa y bechamel, seguido de queso mozzarella. Repite hasta terminar, reservando queso para la superficie. Lleva al horno precalentado a 180 °C por 40 minutos, hasta que burbujee y la superficie se vea dorada. Añade el parmesano recién sacada del horno y gratina 3 a 5 minutos más. Deja reposar al menos 10 minutos antes de cortar, así las capas se mantienen estables. Puedes finalizar con aceite de oliva y ramitas de tomillo fresco.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 6 y 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 510 kcal

Proteínas: 32 g

Grasas: 26 g

Carbohidratos: 36 g

Sodio: 610 mg

Azúcares: 6 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardada en recipiente hermético y bien refrigerada, la lasaña puede durar hasta cuatro días. Puede congelarse ya horneada por tres meses.