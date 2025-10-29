Colombia

Presentaron denuncia formal contra Verónica Alcocer por presunto uso indebido de fondos estatales en “cuidado de su imagen”

El caso reaviva el debate sobre la fiscalización de actividades y contratos ligados a figuras públicas desvinculadas del cargo

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
La Fiscalía recibió una denuncia
La Fiscalía recibió una denuncia contra la exesposa de Gustavo Petro por supuestamente autorizar pagos y contratos con fondos estatales, pese a no ejercer oficialmente el cargo, según reveló el profesor Juan Carlos Portilla - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La situación de Verónica Alcocer, quien recientemente se le ha puesto en duda su puesto como la primera dama de Colombia, ha cambiado tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por presunta estafa en favor de terceros.

El caso, que involucra el posible uso de recursos públicos en actividades y contratos a su nombre, surge mientras Alcocer mantiene formalmente ese rol, dado que no existe una separación legal con el presidente Gustavo Petro, quien declaró hace poco que ambos están distanciados desde hace varios años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia fue presentada por el profesor Juan Carlos Portilla, experto en anticrimen financiero, quien solicita a la Fiscalía investigar a Alcocer por supuestamente autorizar y recibir pagos por servicios vinculados al “cuidado de imagen” y asesorías.

De acuerdo con el documento, estos pagos superan los mil millones de pesos y habrían utilizado fondos públicos o recursos previamente asignados para otros fines.

La denuncia se fundamenta en informaciones difundidas en medios y materiales audiovisuales, que muestran a Alcocer participando en actividades propias de la agenda de la Primera Dama, pese a que, según el propio presidente Petro, la separación no legal entre ambos se produjo “hace años”, hecho que deja en duda la idoneidad de ocupar este título político no oficial.

El contexto de la denuncia ocurre además por la reciente inclusión de los nombres de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, su hijo y el ministro de Gobierno en la llamada Lista Clinton.

Aunque el presidente Gustavo Petro
Aunque el presidente Gustavo Petro confirmó su distanciamiento físico, la esposa del mandatario mantiene su papel protocolario y social, generando debate sobre la falta de regulación legal de este cargo en Colombia - crédito Colprensa

Tras este hecho, el presidente Petro hizo público que su relación con Alcocer había terminado tiempo atrás, aunque la opinión pública y los medios continuaban percibiéndola como la Primera Dama.

Pese a la separación, Alcocer mantuvo una agenda de visitas, encuentros y reuniones asociadas a ese rol, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad de su representación y el uso de recursos estatales.

El profesor Portilla advierte en su denuncia, citada por Semana, que “se alega la intervención de terceros proveedores, prestadores y posibles sociedades interpuestas que habrían emitido facturas y contratos para justificar los desembolsos, así como la participación de personas relacionadas con la red de confianza de la denunciada en la gestión y ejecución de dichos contratos”.

Además, el denunciante sostiene que, mediante artificios y simulaciones en la contratación y facturación, se habría obtenido un provecho patrimonial tanto para Alcocer como para terceros, en perjuicio de quienes aportaron o dispusieron los recursos.

Portilla, en su calidad de denunciante, insiste en la necesidad de que la investigación no solo se centre en Alcocer, sino que también abarque a los funcionarios administrativos que facilitaron la firma de contratos relacionados con la inexistente posición de Primera Dama.

Según la demanda de Portilla, se debería considerar fundamental determinar si existió una red de confianza que permitió la ejecución de estos contratos y la justificación de los desembolsos.

Según el proceso regular, la Fiscalía deberá revisar la denuncia y decidir si abre una investigación formal para determinar la existencia de las irregularidades señaladas.

El debate sobre la figura de la primera dama en Colombia: entre la tradición y el vacío legal

La permanencia de Verónica Alcocer como primera dama de Colombia, pese a la separación física reconocida por el presidente Gustavo Petro, ha reavivado el debate sobre los límites y la naturaleza jurídica de este rol en el país.

Expertos advierten que la falta
Expertos advierten que la falta de legislación específica permite que Alcocer conserve su posición y agenda institucional, mientras el Congreso enfrenta presión para regular el papel de cónyuges de altos funcionarios - crédito Sergio Acero/Colprensa

El análisis realizado por El Tiempo revela que, aunque la relación personal entre ambos ha cambiado, el vínculo legal permanece intacto, lo que sostiene la continuidad de Alcocer en sus funciones protocolarias y sociales.

En su declaración más reciente sobre el tema, Gustavo Petro afirmó que, aunque existe una separación física, el lazo legal con Verónica Alcocer no se ha disuelto.

El mandatario subrayó que “Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto”.

Además, destacó que su esposa “cumple sus deberes como mamá” y que su labor en favor de la reconciliación nacional “continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia”.

A pesar de la distancia personal, Alcocer ha mantenido una agenda activa en representación del país. Según el medio mencionado, ha participado en actos internacionales de alto nivel, como el funeral de la reina Isabel II, la coronación del rey Carlos III, las exequias del ex primer ministro japonés Shinzo Abe y una audiencia privada con el papa Francisco.

El marco legal que regula la figura de la primera dama en Colombia es difuso. El abogado Felipe Alzate Gómez explicó al medio mencionado que “hay una indebida interpretación de lo que se ha denominado en Colombia como primera dama. Dicha posición no constituye un cargo o empleo público, ni está regulada en sus funciones. Es una figura que se creó a partir de los años 30 y simplemente permite que la cónyuge o pareja del Presidente participe en eventos protocolarios o sociales. No recibe remuneración, ni es sujeta a vigilancia”.

La continuidad de Alcocer en
La continuidad de Alcocer en actividades oficiales, aun tras la separación física del presidente, evidencia la falta de regulación y las implicaciones institucionales de una figura sin marco normativo claro en el país - crédito Captura de pantalla Facebook

Por su parte, el jurista Saúl León señaló que Alcocer sigue formando parte del núcleo familiar presidencial, lo que obliga al Estado a garantizar su seguridad y la de sus hijas menores. León precisó que “nada impide en el ordenamiento jurídico que se le pueda garantizar protección, seguridad o incluso apoyo logístico si acompaña misiones oficiales, pues es madre de dos hijas del presidente. Ella no incurre en ninguna irregularidad legal o disciplinaria, ya que no es servidora pública”.

Temas Relacionados

Verónica AlcocerPrimera Dama de ColombiaDenuncia por estafaRecursos públicosFiscalía de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Japón vs. Colombia EN VIVO,

Robo de carro en el sur de Bogotá terminó en persecución y balacera: dos delincuentes resultaron heridos

Cuatro presuntos ladrones de carros intentaron eludir un retén de la Policía, pero en su huída se estrellaron contra una casa: la camioneta en la que se movilizaban había sido robada quince días atrás

Robo de carro en el

Canadá abrió vacantes para trabajadores colombianos con salarios que llegan hasta $9 millones

Profesionales del sector gastronómico en Colombia pueden aplicar a empleos en Quebec, con beneficios como seguro médico, alojamiento y tiquetes aéreos, según la convocatoria oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena

Canadá abrió vacantes para trabajadores

Valor de apertura del dólar en Colombia este 29 de octubre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Huracán Melissa: Cancillería de Colombia habilitó líneas de atención a connacionales en Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pidió a los colombianos que están en Cuba a seguir las instrucciones de las autoridades para “salvaguardar” la vida

Huracán Melissa: Cancillería de Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Karina, señalada de reclutar

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Este ha sido el peor

Este ha sido el peor beso de Nataly Umaña en una producción de televisión

Este es el método de Dani Duke y La Liendra para dividir los gastos del hogar que genera debate en redes: “Les voy a contar”

Yina Calderón respondió críticas del actor Juan Pablo Llanos a los creadores de contenido: “Estamos vigentes y usted en el olvido”

Ricardo Vesga se despidió de ‘MasterChef’ en medio de las lágrimas: la chef Belén Alonso le dedicó sentido mensaje

Melissa Gate sorprende a sus fans y anuncia su entrada a La Casa de Alofoke 2

Deportes

Lanús vs. Universidad de Chile:

Lanús vs. Universidad de Chile: hora y dónde ver en Colombia la definición del segundo finalista de la Copa Sudamericana

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

Miguel Ángel Borja podría salir de River Plate: estos serían los destinos del colombiano

Alcalde de Pereira amenazó a directivos del Deportivo Pereira de retirar el patrocinio en caso de seguir la mala administración

Deportivo Cali confirmaría bajas de peso tras la eliminación de la Liga BetPlay: estos jugadores no continuarían para 2026