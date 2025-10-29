Colombia

Nostalgia, concursos y música en vivo: así es Rebobinando en el Casino Hollywood de Bogotá

La temporada de este ‘café concert’ propone un viaje sensorial a través de sketches, canciones y recuerdos de la televisión colombiana

Por Sergio Ramírez

La nostalgia años 70 y 80 se convierte en protagonista en el Café Concert del Casino Hollywood, donde el espectáculo Rebobinando inicia temporada con una propuesta que fusiona música en vivo, humor y concursos.

La nostalgia años 70 y 80 se convierte en protagonista en el Café Concert del Casino Hollywood, donde el espectáculo Rebobinando inicia temporada con una propuesta que fusiona música en vivo, humor y concursos. Este show, que se presenta de jueves a sábado a las 20:00, invita al público bogotano a revivir los momentos más emblemáticos de la cultura popular colombiana.

Rebobinando se presenta como un homenaje a la memoria colectiva de quienes crecieron frente al televisor y la radio, participando desde casa en programas concurso o tarareando jingles publicitarios que marcaron época. La obra busca transportar a los asistentes a una época en la que la televisión era la principal ventana al mundo y el centro de reunión familiar. Con guiños como la frase “Lástima que la televisión no sea a color”, el espectáculo ofrece la oportunidad de revivir la transición del blanco y negro al color, al ritmo de canciones que forman parte del ADN de varias generaciones.

El elenco está encabezado por Salomé Quintero y Mario Ruíz.

El elenco está encabezado por Salomé Quintero y Mario Ruíz. Este último, hijo de una figura histórica de la televisión colombiana, aporta una conexión emocional especial al show. Ruíz, con una trayectoria que abarca la actuación, la presentación y la música, transmite al público su pasión por los escenarios y por las historias que han acompañado a Colombia durante décadas. Su participación, según Rebobinando - Temporada Café Concert.pdf, representa uno de los grandes atractivos del espectáculo, ya que no solo actúa, sino que también canta y establece un vínculo directo con los asistentes. Quintero, por su parte, aporta versatilidad y un toque de comedia a la puesta en escena.

La dirección musical está a cargo de Juan Gabriel Turbay, reconocido por su trabajo en el musical “Forever Young” y en la comedia “Busco al Hombre de mi vida, marido ya tuve”. La dirección artística corresponde a Christian Villamil, mientras que el libreto fue escrito por Laura Tovar y Juan Pelz, quienes también crearon el café concert “Hola Soledad”. La producción general está a cargo de la Fundación T de Teatro, con un equipo técnico y artístico que incluye a Luz M. Martínez S. como directora ejecutiva y a José A. Pérez A. como director estratégico.

La dirección artística corresponde a Christian Villamil, mientras que el libreto fue escrito por Laura Tovar y Juan Pelz, quienes también crearon el café concert “Hola Soledad”.

El formato de Rebobinando se caracteriza por su dinamismo y cercanía con el público. La obra se compone de sketches que rinden homenaje a los programas concurso que reunían a la familia frente al televisor, generando una complicidad que trascendía la pantalla. Los asistentes pueden cantar y tararear jingles publicitarios, revivir telenovelas inolvidables y participar en concursos, recreando la experiencia de los años 70 y 80 en un ambiente festivo y acogedor. La banda de música en vivo acompaña cada momento, evocando el estilo de los grandes shows televisivos de la época.

Para quienes deseen asistir, las funciones se realizan los jueves, viernes y sábados a las 20:00 en el Salón Café Concert del Casino Hollywood, ubicado en Bulevar Niza, Bogotá. Las entradas están disponibles para compra en línea.

La temporada de Rebobinando invita a los espectadores a sumergirse en una experiencia que celebra la cultura y la memoria colectiva de varias generaciones.

La temporada de Rebobinando invita a los espectadores a sumergirse en una experiencia que celebra la cultura y la memoria colectiva de varias generaciones.

