Colombia

Nataly Umaña consideró hacer el casting para la ‘Lcdlf’ junto a Alejandro Estrada y terminar su matrimonio ante las cámaras: “Íbamos a pelear todo el tiempo en el 24/7”

La actriz confesó que le propuso a los productores del programa entrar junto a su entonces pareja, pues aseguró que ambos dentro del ‘reality’ terminarían su relación al aire

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Nataly Umaña reveló que intentó
Nataly Umaña reveló que intentó que Alejandro estuviera en el reality junto a ella, aunque sabía todo iba a terminar en divorcio - crédito cortesía Canal RCN

La actriz Nataly Umaña abordó públicamente los motivos detrás de su infidelidad en La casa de los famosos y el fin de su matrimonio con Alejandro Estrada.

En una entrevista, relató el impacto y las consecuencias personales y mediáticas de la decisión que tomó durante el reality.

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Nataly Umaña —que mantenía una relación de 12 años con Alejandro Estrada— protagonizó un romance con Miguel Melfi, lo que desató una fuerte polémica en redes sociales y medios de comunicación.

El hecho provocó numerosos mensajes de crítica y debate por la forma en que la relación terminó ante la audiencia, mientras se exponían las reacciones de Estrada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En entrevista, Umaña explicó que la ruptura de su matrimonio venía gestándose desde meses antes del reality. “Nosotros veníamos muy mal, absurdamente mal, por eso. Yo sabía que todo esto estaba mal, pero que, por ego, la otra persona no lo iba a perdonar y sí mal, pero era mi relación y yo podía terminar mi relación como quisiera”, afirmó la actriz en entrevista para Impresentables de Los 40 Colombia.

Nataly Umaña explicó los motivos
Nataly Umaña explicó los motivos de su ruptura con Alejandro Estrada y la infidelidad durante La casa de los famosos, revelando que la separación ya se gestaba antes del reality - crédito @natalyumanaa/Instagram

Aunque la actriz no había dado tantos detalles de su polémica separación, en la entrevista para Impresentables, confesó que antes de entrar al reality manifestó su divorcio con el presentador y aunque en un inicio lo hizo a manera de broma, terminó por hacerse realidad.

Nataly le pidió a los directores de La casa de los famosos que la dejaran entrar junto a Alejandro, pues estaba segura de que la tensión de ser una pareja ante las cámaras terminaría su matrimonio.

“Cuando meses antes me hacen la llamada para el casting, yo le digo al director en chanza: ‘si quieren rating, metanos a los dos, porque estoy segura de que vamos a tener una separación en vivo’, es que yo sabía que íbamos a pelear todo el tiempo porque esto es 24/7 y se va a ver nuestra realidad y aunque no pasó de esa forma, si terminé declarando lo que al final pasó de una forma diferente”, reveló Umaña.

Después de salir de la competencia, Nataly Umaña reveló que recurrió a terapia para entender las causas profundas de su actuación durante el programa.

“Yo tuve el síndrome del salvador y luego en terapia me di cuenta, tomé a la persona como víctima, yo como victimario y el otro, yo te salvo. Pero afuera él estaría diciendo que no era el momento, ni mucho menos el escenario”, explicó la actriz. Reconoció así que el proceso emocional incluyó identificar patrones y asumir que el entorno no facilitó una resolución privada.

La actriz admitió que no
La actriz admitió que no supo cómo finalizar la relación de otra manera y buscó apoyo en terapia para comprender sus reacciones frente a la exposición pública y el impacto personal - crédito @alejoestrada/Instagram y cortesía Canal RCN

De acuerdo con la propia Umaña, su intención nunca fue causar daño de manera deliberada, pero admitió no saber cómo poner fin a la relación de otra manera. “Yo no sabía cómo salir y esa había sido mi manera”, reconoció en la conversación, lo que ayudó a clarificar el origen de la ruptura en plena transmisión nacional.

La actriz insistió en que, aunque el fin de su relación ocurre en un espacio televisivo, su afecto por Alejandro Estrada permanece tras tantos años de convivencia. Sostuvo que ya no podían seguir como pareja, y que tomarse este paso fue definitivo: “Lo recuerdo con mucho cariño, pues duramos 12 años juntos y lo quiero mucho, pero tenía claro que, como pareja, no podíamos seguir”.

La actriz reveló cómo fue afrontar la ola de odio cuando salió del programa. “Fue mi manera de salir, sabía que botándome al abismo salía, y salía a afrontar todo lo que durante tanto tiempo veníamos evitando, porque es que soltar es duro, no solo sueltas a tu pareja sino un estilo de vida y todos los proyectos, pero al final yo sabía que era lo mejor”, confesó para Impresentables.

Umaña relató cómo afrontó la
Umaña relató cómo afrontó la ola de críticas y el cambio de vida tras salir del programa, señalando que, aunque terminó con Estrada, mantiene un afecto especial por él y busca el bienestar emocional -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La actriz, tras cerrar esa etapa, enfatiza su búsqueda de bienestar emocional y su disposición a compartir el aprendizaje tras una separación que se volvió parte de la conversación social.

Temas Relacionados

Nataly UmañaNataly Umaña EntrevistaNataly Umaña La casa de los famososLa casa de los famososAlejandro EstradaNataly Umaña Alejandro EstradaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Colombia vs. Japón EN VIVO,

Vicky Dávila acusó a Mauricio Cárdenas de “comprar votos” por propuesta de vivienda: “Es una forma asquerosa de recolectar datos”

La precandidata presidencial compartió un video en sus redes sociales, en la que acusa al exministro de Hacienda por supuesta compra de votos y recolección de datos de ciudadanos

Vicky Dávila acusó a Mauricio

Gobierno fijó fecha para negociar salario mínimo de 2026 en Colombia: cuál es

El titular de Trabajo enfatizó que la revisión del salario mínimo debe enfocarse en mejorar los ingresos de quienes perciben menos, además de proteger el poder adquisitivo

Gobierno fijó fecha para negociar

Bogotá hizo plantón para exigir justicia por Samantha, la perrita maltratada por años

Tras la difusión de videos que evidenciaban el maltrato a la mascota, vecinos del sector de Usaquén hicieron un plantón para pedir justicia por el animal

Bogotá hizo plantón para exigir

Gustavo Petro publicó imágenes de su reunión con el príncipe de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman: Pondré a Colombia en relación directa con el mundo árabe

El presidente se reunió con el príncipe Mohamed Bin Salman, con quien abordó mecanismos para incentivar inversiones, ampliar exportaciones y abrir vuelos directos entre Bogotá y Riad

Gustavo Petro publicó imágenes de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre la fuerza pública

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

ENTRETENIMIENTO

Álvaro Rodríguez, esposo de Laura

Álvaro Rodríguez, esposo de Laura Tobón, es blanco de comentarios en redes sociales por su disfraz de Robin: “Dile que guarde el revólver primero”

Mafe Méndez revela que una polémica en redes sociales terminó llevándola al hospital en Estados Unidos: “La gente me deseaba la muerte”

Maluma debutará como conductor en los Latin Grammys junto a Roselyn Sánchez: “Siempre vivo agradecido”

La película ‘Noviembre’ enfrenta la censura: Juez ordena eliminar diálogo por vulnerar el buen nombre de magistrado asesinado en el Palacio de Justicia

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 con la que proyecta vender más de 1.900 millones de pesos

Deportes

Estos son los millonarios premios

Estos son los millonarios premios que recibe Luis Díaz en el Bayern Múnich: las cláusulas de su contrato

Más problemas para Deportivo Pereira: Rafael Dudamel renunció a la dirección técnica debido al incumplimiento de salarios

Colonia vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de la segunda ronda de la Copa de Alemania

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

Niño argentino le “cobró” una promesa a Jorge Carrascal en la previa del partido Racing vs. Flamengo: “Acuérdate de mí”