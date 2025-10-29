Nataly Umaña consideró hacer el casting para la ‘Lcdlf’ junto a Alejandro Estrada y terminar su matrimonio ante las cámaras: “Íbamos a pelear todo el tiempo en el 24/7”

Nataly Umaña reveló que intentó que Alejandro estuviera en el reality junto a ella, aunque sabía todo iba a terminar en divorcio - crédito cortesía Canal RCN

La actriz Nataly Umaña abordó públicamente los motivos detrás de su infidelidad en La casa de los famosos y el fin de su matrimonio con Alejandro Estrada.

En una entrevista, relató el impacto y las consecuencias personales y mediáticas de la decisión que tomó durante el reality.

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Nataly Umaña —que mantenía una relación de 12 años con Alejandro Estrada— protagonizó un romance con Miguel Melfi, lo que desató una fuerte polémica en redes sociales y medios de comunicación.

El hecho provocó numerosos mensajes de crítica y debate por la forma en que la relación terminó ante la audiencia, mientras se exponían las reacciones de Estrada.

En entrevista, Umaña explicó que la ruptura de su matrimonio venía gestándose desde meses antes del reality. “Nosotros veníamos muy mal, absurdamente mal, por eso. Yo sabía que todo esto estaba mal, pero que, por ego, la otra persona no lo iba a perdonar y sí mal, pero era mi relación y yo podía terminar mi relación como quisiera”, afirmó la actriz en entrevista para Impresentables de Los 40 Colombia.

Nataly Umaña explicó los motivos de su ruptura con Alejandro Estrada y la infidelidad durante La casa de los famosos, revelando que la separación ya se gestaba antes del reality - crédito @natalyumanaa/Instagram

Aunque la actriz no había dado tantos detalles de su polémica separación, en la entrevista para Impresentables, confesó que antes de entrar al reality manifestó su divorcio con el presentador y aunque en un inicio lo hizo a manera de broma, terminó por hacerse realidad.

Nataly le pidió a los directores de La casa de los famosos que la dejaran entrar junto a Alejandro, pues estaba segura de que la tensión de ser una pareja ante las cámaras terminaría su matrimonio.

“Cuando meses antes me hacen la llamada para el casting, yo le digo al director en chanza: ‘si quieren rating, metanos a los dos, porque estoy segura de que vamos a tener una separación en vivo’, es que yo sabía que íbamos a pelear todo el tiempo porque esto es 24/7 y se va a ver nuestra realidad y aunque no pasó de esa forma, si terminé declarando lo que al final pasó de una forma diferente”, reveló Umaña.

Después de salir de la competencia, Nataly Umaña reveló que recurrió a terapia para entender las causas profundas de su actuación durante el programa.

“Yo tuve el síndrome del salvador y luego en terapia me di cuenta, tomé a la persona como víctima, yo como victimario y el otro, yo te salvo. Pero afuera él estaría diciendo que no era el momento, ni mucho menos el escenario”, explicó la actriz. Reconoció así que el proceso emocional incluyó identificar patrones y asumir que el entorno no facilitó una resolución privada.

La actriz admitió que no supo cómo finalizar la relación de otra manera y buscó apoyo en terapia para comprender sus reacciones frente a la exposición pública y el impacto personal - crédito @alejoestrada/Instagram y cortesía Canal RCN

De acuerdo con la propia Umaña, su intención nunca fue causar daño de manera deliberada, pero admitió no saber cómo poner fin a la relación de otra manera. “Yo no sabía cómo salir y esa había sido mi manera”, reconoció en la conversación, lo que ayudó a clarificar el origen de la ruptura en plena transmisión nacional.

La actriz insistió en que, aunque el fin de su relación ocurre en un espacio televisivo, su afecto por Alejandro Estrada permanece tras tantos años de convivencia. Sostuvo que ya no podían seguir como pareja, y que tomarse este paso fue definitivo: “Lo recuerdo con mucho cariño, pues duramos 12 años juntos y lo quiero mucho, pero tenía claro que, como pareja, no podíamos seguir”.

La actriz reveló cómo fue afrontar la ola de odio cuando salió del programa. “Fue mi manera de salir, sabía que botándome al abismo salía, y salía a afrontar todo lo que durante tanto tiempo veníamos evitando, porque es que soltar es duro, no solo sueltas a tu pareja sino un estilo de vida y todos los proyectos, pero al final yo sabía que era lo mejor”, confesó para Impresentables.

Umaña relató cómo afrontó la ola de críticas y el cambio de vida tras salir del programa, señalando que, aunque terminó con Estrada, mantiene un afecto especial por él y busca el bienestar emocional -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La actriz, tras cerrar esa etapa, enfatiza su búsqueda de bienestar emocional y su disposición a compartir el aprendizaje tras una separación que se volvió parte de la conversación social.