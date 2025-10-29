Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 con la que proyecta vender más de 1.900 millones de pesos

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 - crédito cortesía

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero sigue ampliando su legado más allá de las canchas y esta vez lo hace desde el mundo de la moda con el lanzamiento de Brotherhood, una colecciónde ropa creada en colaboración con la reconocida marca vallecaucana Quest, con la que proyecta ventas de más de qunientos mil dólares, es decir, superiores a 1.900 millones de pesos colombianos.

La alianza, denominada Quest x Q10, marca un nuevo paso en la consolidación de Q10, que es el nombre de la marca personal del jugador, y es que busca fortalecer su presencia en el competitivo mercado nacional de la moda urbana, según indicó la oficina de prensa de Quintero.

Esta colaboración combina la autenticidad de la moda urbana (streetwear) de Quintero con un estilo más sofisticado de la reconocida marca de ropa, ofreciendo una propuesta con la que quiere unir diseño, identidad y propósito.

Un homenaje a las raíces en la Comuna 13

La colección Brotherhood es, según Quintero, una carta de amor a sus orígenes porque está inspirada en la Comuna 13 de Medellín, lugar que vio crecer al futbolista, es por esto que la cápsula busca transmitir el espíritu de comunidad, superación y hermandad que define su historia personal.

Juan Fernando Quintero lanza colección de moda urbana con QUEST - crédito @juanferquinterop/IG

“Esta colección con Quest es una manera de contar mi historia. Todo lo que soy viene de la Comuna 13, de mis amigos, de la gente que creyó en mí. Esta cápsula es un homenaje a ellos, a esa hermandad que me enseñó que los sueños se construyen juntos y que nunca se olvida de dónde se viene. Con Q10 siempre he querido mostrar que la moda también puede tener propósito, que puede hablar de identidad, de lucha y de orgullo”, expresó el futbolista.

El video promocional de la colección fue grabado precisamente en la Comuna 13, entre murales, escaleras eléctricas y calles empinadas que simbolizan la transformación del barrio. El mensaje central de la campaña, “Volver al origen para nunca olvidar quiénes somos ni con quién llegamos hasta aquí”, resume el sentido emocional y social detrás de esta propuesta de moda.

Brotherhood, según explica la marca y el jugador, fusiona el estilo deportivo con una visión contemporánea del diseño. Las prendas —que incluyen chaquetas, camisetas, joggers y accesorios— fueron elaboradas con materiales de alta calidad y siluetas funcionales pensadas para quienes buscan comodidad sin perder autenticidad.

“Brotherhood es una cápsula que consolida la evolución estratégica de Q10 dentro del segmento de moda urbana. Concebida como una colección que integra los valores de hermandad, autenticidad y superación, las prendas reflejan la identidad de marca de JuanFer Quintero y su conexión con los orígenes”, explicó Nicolás Giraldo, gerente de marca de Quest.

La colección estará disponible a partir del 20 de noviembre en las 40 tiendas físicas de Quest en todo el país y a través de sus canales digitales. Con esta estrategia, la marca espera llegar tanto a seguidores del futbolista como a consumidores interesados en propuestas locales con identidad social.

El paso firme de Juan Fernando Quintero hacia su expansión empresarial

Con esta alianza, Juan Fernando Quintero reafirma su visión como empresario y su compromiso con proyectos que trascienden el deporte, pues Q10, su marca personal, se posiciona como una de las apuestas más sólidas dentro del mercado colombiano de streetwear, combinando estilo, historia y propósito social.

Por su parte, la marca de ropa indicó que con esta alianza fortalece su reputación como una de las marcas más dinámicas del país, consolidando su estrategia de colaboraciones con figuras del deporte y la cultura nacional.