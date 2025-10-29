Invima alerta que conocido champú de control grasa puede tener efectos adversos: se dieron cuenta por el olor

La autoridad aseguró que encontró contenido de microorganismos superior al permitido por las regulaciones colombianas - crédito Invima

La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima emitió una alerta sanitaria sobre el producto Ritual Equilibrante Shampoo Control Grasa, fabricado por Instintics Humains S.A.S. y registrado a nombre de Ritual Botánico S.A.S.

Esta decisión fue dada a conocer por la entidad de vigilancia, tras detectarse una desviación en “el parámetro organoléptico de olor” y confirmarse un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales por encima de los límites permitidos en el Reglamento Técnico Andino adoptado por la Resolución 2120 de 2019.

Según el comunicado, los lotes afectados son: 0908 – 5866; 1108 – 5869; 1208 – 5874; 1308 – 5879; 1908 – 5895; 2008 – 5899; 2108 – 5903; 2708 – 5914; 0109 – 5952, con el fin de que la ciudadanía pueda conocerlos.

Por su parte, la autoridad también informó que estos lotes se encuentran fuera de especificación y podrían generar efectos adversos en la salud de los usuarios.

Como medida, la empresa inició el retiro voluntario de los lotes mencionados desde el 3 de septiembre de 2025. Hasta la fecha, el titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria no ha reportado quejas ni daños asociados a efectos adversos relacionados con el defecto del producto.

a autoridad sanitaria recomendó a los consumidores suspender de inmediato el uso del producto correspondiente a los lotes señalados y reportar cualquier evento no esperado a través de los canales oficiales del Invima.

Además, se solicitó a las secretarías de salud y a los establecimientos comerciales abstenerse de distribuir o comercializar los lotes identificados, advirtiendo sobre la posibilidad de sanciones en caso de incumplimiento.

Equipos médicos Brainlab no están autorizados en el país: Invima alerta sobre comercialización irregular y riesgos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó este 29 de octubre sobre la comercialización irregular de equipos médicos de la marca Brainlab en Colombia, advirtiendo a la ciudadanía, instituciones de salud y profesionales del sector sobre los riesgos asociados al uso de estas tecnologías fuera del marco legal y sanitario establecido.

Según el comunicado, el Invima recibió información de la empresa Sales & Marketing Network S.A.S. (Samn), la cual identificó la distribución fraudulenta de equipos BRAINLAB de los modelos KOLIBRÍ, VECTOR VISION y CURVE, los cuales están siendo ofrecidos en el país sin cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la entidad reguladora.

Equipos médicos Brainlab - crédito Investigación The Implant Files

Particularmente, los modelos KOLIBRÍ y VECTOR VISION corresponden a tecnologías obsoletas, que no cuentan con actualizaciones de software, mantenimiento autorizado ni respaldo del fabricante, además de carecer de la trazabilidad requerida por las autoridades competentes.

El Invima precisó que Sales & Marketing Network S.A.S. es la única empresa autorizada en Colombia para la importación, comercialización, representación, capacitación, mantenimiento y soporte técnico de las tecnologías médicas BRAINLAB, amparadas bajo los registros sanitarios INVIMA 2023DM-0027776 e INVIMA 2023DM-0027779.

Alerta del Invima sobre equipos Brainlab - crédito Invima

La autoridad sanitaria comentó que el uso de equipos adquiridos fuera del canal autorizado compromete la salud y seguridad de los pacientes, pues no se garantiza el funcionamiento adecuado ni la calidad certificada, elementos críticos para procedimientos quirúrgicos de precisión guiada por imágenes.

La entidad recomendó suspender el uso de los productos referenciados en caso de estar en funcionamiento, y comunicarse con la secretaría de salud territorial o directamente con el Invima para reportar cualquier incidente a través del Programa Nacional de Tecnovigilancia (https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/).