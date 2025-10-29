Huracán Melissa: Cancillería de Colombia habilitó líneas de atención a connacionales en Cuba

Huracán Melissa ya llegó a Cuba después de su paso por Jamaica - crédito Octavio Jones/REUTERS

La Cancillería informó que a través de la Embajada y el Consulado General de Colombia en La Habana, Cuba, se habilitaron líneas de atención para brindar ayuda e información a los colombianos por el paso del huracán Melissa.

“La Embajada y el Consulado General de Colombia en La Habana informan que, ante el paso del huracán Melissa, se han habilitado líneas de atención para brindar apoyo e información a los colombianos que lo requieran“, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Las líneas de atención, según la Cancillería, son: +53 536 38 602 y +57 316 661 1095 (vía WhatsApp).

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia explicó que se deben seguir las instrucciones a cabalidad de las autoridades para “salvaguardar” la vida.

“Se insta a seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades locales, con el fin de salvaguardar su vida y bienes. Mantente informado y sigue las instrucciones de las autoridades locales", indicó la Cancillería.

Cancillería de Colombia habilitó lineas de atención para connacionales en Cuba por huracán Melissa - crédito @CancilleriaCol/X