Gustavo Matamoros, que quiere ser presidente, lanzó sablazos a Roy Barreras y Abelardo de la Espriella: “No sean miserables”

El general (r) Gustavo Matamoros lanzó duros comentarios contra Roy Barreras y Abelardo de la Espriella, dos de los que serían sus contendores en la carrera política - crédito @RoyBarreras/X - suministrada a Infobae Colombia

Gustavo Matamoros, aspirante a la Presidencia de la República, hizo fuertes críticas contra dos de los que serían sus contendores en la campaña que continúa a ritmo vertiginoso: el exembajador y exsenador Roy Barreras y el abogado Abelardo de la Espriella, que hacen parte de dos vertientes políticas radicalmente opuestas, pero que tendrían algunas similitudes por la manera en la que buscarían, según el exmilitar, camuflarse.

En entrevista con Infobae Colombia, el general retirado del Ejército analizó el panorama con miras a los comicios, para los cuales se están tejiendo toda clase de alianzas, e hizo énfasis en la proliferación de precandidaturas. En ese sentido, más allá de una crítica a este fenómeno en sí, expresó su preocupación por la desconfianza ciudadana en los partidos y el discurso de algunos liderazgos políticos que, a su juicio, carecen de coherencia en sus acciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Matamoros consideró positivo que haya más de 80 aspirantes a la presidencia, pues explicó que esto refleja una inquietud generalizada por el rumbo del país. “A mí, a pesar de que mucha gente dice que es una locura, a mí se me hace que es muy bueno para el país que haya 80 o 100 personas que están preocupadas por los destinos de Colombia, personas que están proponiendo ideas, personas que quieren colaborar en la solución de los problemas”, afirmó.

Aunque valoró la pluralidad de propuestas, el general (r) Gustavo Matamoros fue crítico por aquellos que cambian de partido político de acuerdo a sus conveniencias - crédito suministrada a Infobae Colombia

Y sostuvo que la pluralidad beneficia a la sociedad, pues quiere decir que los ciudadanos tendrán de dónde escoger, con miras al proceso que se avecina para elegir al sucesor de un mandatario que ha estado inmerso en medio de fuertes controversias; incluso desde el mismo día de su elección. “Eso es muy valioso, porque eso quiere decir que las personas estamos pensando en tener un país mejor, una sociedad mejor, una economía mejor. Para mí, bienvenidas todas las ideas”.

Los reparos del general Matamoros frente a Roy Barreras: “¿Qué coherencia puede tener?"

No obstante, advirtió que en ese grupo amplio de aspirantes están presentes figuras que han transitado por distintos sectores políticos y han perdido credibilidad ante la ciudadanía. “Hay metidos una cantidad de politiqueros, de esos que se la han pasado por todo el espectro ideológico, de la extrema derecha a la extrema izquierda y ahora se presentan en el centro para decirle al país: ‘Ahora sí tengo las soluciones’”, afirmó el exalto oficial, que no tardó en conducir sus críticas.

“Y resulta que es mentira: que vivimos planteando mentiras al pueblo colombiano, que vive de ilusiones perdidas y por eso es que ha perdido el afecto por los partidos políticos, por los políticos y ha perdido la esperanza y la fe”, agregó el general (r), que en su trayectoria al interior de las Fuerzas Militares tuvo a su cargo, ni más ni menos, que la Industria Militar de Colombia (Indumil), que es la encargada de suministrar el material bélico a las tropas en todo el territorio.

Roy Barreras no solo defendió los proyectos del presidente Gustavo Petro en el Congreso, sino que pasó a integrar su equipo, como embajador en el Reino Unido - crédito redes sociales

Frente a la pregunta de esta redacción de si ese señalamiento iba dirigido a alguna persona en particular, Matamoros apuntó directamente a Roy Barreras, que recientemente fue presentado como candidato presidencial. “Claro que lo tengo en mente. Es el señor Barreras, que era íntimo de Álvaro Uribe y compartía toda la ideología de él. Después fue íntimo de Santos y fue el que facilitó el fast track para que se aprobara los acuerdos”, adelantó en sus declaraciones.

Y contó cómo el político vallecaucano terminó trabajando en el actual Gobierno. “Se usufructuó de Petro, fue ministro, fue embajador, fue todo. Y ahora llega a decir que es que él es un tipo conciliador, un componedor de todos los problemas y que él va a ser el próximo presidente de Colombia. Ese tipo de personas, por Dios, ¿qué coherencia pueden tener?”, sentenció el aspirante presidencial, que no se guardó calificativos para expresarse en contra de Barreras.

Abelardo de la Espriella, que es cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, también fue blanco de las críticas del general (r) Gustavo Matamoros - crédito @AlvaroUribeVel / X

Las pullas del general (r) Matamoros a Abelardo de la Espriella y Santiago Botero

Según el exuniformado, que no está de acuerdo con que los militares en ejercicio puedan votar, no solo Barreras representa ese tipo de conducta. , pues también guardó algunos ‘sablazos’ para el abogado Abelardo de la Espriella. “Esos ateos que no creían ni en el reloj de las campanas y ahora no les falta sino convertirse en pastores. Y ahora sí creen en Dios y ni Dios les vive mandando mensajes, porque ellos van a ser los salvadores del país”, agregó.

También hizo referencia a otros aspirantes, como Santiago Botero, al que le reprochó proponer respuestas violentas sin el conocimiento suficiente sobre temas de defensa. “A esos que le van a dar balín a todo el mundo, que van a resolver todo a punta de bala y que van a bombardear todo el territorio nacional, no tienen ni idea de qué es un soldado, un piloto, cómo se entrenan... no tienen ni idea del planeamiento que se hace para lanzar una bomba”, afirmó.

“Llegaron con todas las soluciones en épocas electorales. Y entonces uno dice: ‘Por favor, dejen de engañar al pueblo colombiano, no sean miserables, no sean caraduras, no le digan al pueblo puras promesas que no se van a cumplir’”, sentenció Matamoros, que reiteró que este fenómeno político con el desencanto y la abstención ciudadana, al expresar que el “pueblo colombiano vive de ilusiones perdidas” y que, por ello, “ha perdido la esperanza, la fe”.