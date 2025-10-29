Colombia

Estos serían los delitos a los que se expondría la exseñorita Antioquía 2025 tras su comentario de ‘darle bala’ a Petro y Quintero: podría ir a la cárcel

La exparticipante al Concurso Nacional de Belleza 2025 renunció a la competencia por sus videos en los hace preguntas que podrían incitar a la violencia contra el presidente y el exalcalde de Medellín

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
La señorita Antioquia 2025, Laura
La señorita Antioquia 2025, Laura Gallego, difundió videos que algunos interpretaron como llamados a la violencia contra Gustavo Petro y Daniel Quintero - crédito Joel González/Presidencia - @lauragallegosoliss/Instagram - Facebook

Continúa la polémica por la difusión de varios videos donde se observa a Laura Gallego Solís, quien iba a representar al departamento de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza 2025, junto con otros precandidatos a la presidencia, emitiendo comentarios de incitación a la violencia contra el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

En dichos videos, la excandidata al reinado colombiano compartió con Abelardo de la Espriella y Santiago Botero, donde realizó una actividad en la que planteó una situación hipotética en la que, según ella, estaba relacionada con “dar bala” al jefe del Estado y el exmandatario paisa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a que Gallego Solís confirmó su salida de la competición, se ha cuestionado en la opinión pública sobre la posibilidad de que la mujer sea investigada por la justicia colombiana por sus comentarios contra los dos políticos del progresismo.

Laura Gallego también salió con Santiago Botero en una dinámica de preguntas rápidas, donde también surgieron comentarios sobre violencia política - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

De acuerdo con lo estipulado en el Código Penal Colombiano, por su postura divulgada en las redes sociales, la exseñorita Antioquia podría ser investigada por los delitos de amenazas (art. 347), instigación a delinquir (art. 348), terrorismo (art. 343), apología al delito (art. 348A) y atentado contra la vida o integridad personal de funcionario público (Artículos 429 y 430).

De igual manera, los artículos en mención contemplan sanciones para aquellos que realicen este tipo de infracciones.

En el caso del delito de amenazas, la norma establece una pena de cuatro a ocho años de prisión, “a quien amenace a otra persona con causarle daño a ella, a su familia o a sus bienes. Si la amenaza se comunica utilizando armas o medios especialmente peligrosos, la pena puede aumentar”, se lee en el Código Penal.

En un clip junto al precandidato Abelardo de la Espriella, Laura Gallego preguntó: “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, causando fuerte polémica - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Frente al delito de instigación a delinquir, se contempla “una pena de 40 a 90 meses de prisión (3 a 7 años) para quien invite, proponga o incite a otra persona a cometer delitos. Si la instigación se realiza públicamente o por medios como internet, la pena se agrava”.

Por otro lado, el delito de terrorismo “establece prisión de 15 a 20 años para quien realice actos que puedan causar terror o afectar el orden constitucional o legal. Amenazar a figuras públicas buscando intimidar a la sociedad o alterar el orden puede ser considerado terrorismo”.

La apología al delito, estipulado en el artículo 348A de la misma normativa, “sanciona con pena de prisión a quien justifica, promueve o enaltece públicamente hechos delictivos o a sus responsables. Si estas expresiones incentivan delitos contra figuras públicas, el castigo es mayor”.

Finalmente, la ley colombiana señala que quienes son imputados por el delito de atentado contra la vida o integridad personal de funcionario público, en caso de que la amenaza “se convierte en intento o acto de violencia contra el presidente u otra autoridad, la ley impone penas más severas por tentativa de homicidio u homicidio agravado”.

La esposa de Daniel Quintero
La esposa de Daniel Quintero indicó que buscará que se haga justicia - crédito RedesSociales/AlcaldíadeMedellín

Esposa de Daniel Quintero anuncia demanda contra Laura Gallego

Aunque en la actualidad la exseñorita Antioquia 2025 no ha sido notificada a un proceso judicial por este episodio, esta situación no parece estar tan lejana.

Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que presentará una denuncia formal en contra de la exrepresentante antioqueña en el Concurso Nacional de Belleza por incitación al odio y la violencia.

Diana Osorio anunció que demandaran a la señorita Antioquia - crédito @diamaov/Instagram

En su cuenta de X, la pareja del exmandatario paisa aseveró que las declaraciones de Gallego Solís buscan repetir un doloroso capítulo de la historia del país, como fueron los magnicidios contra dirigentes políticos, y enfatizó en que sus palabras no solo afectan al entorno político sino al familiar.

“Esta mujer busca hacerse famosa promoviendo un nuevo magnicidio en nuestro país (...) No es solo un político. Daniel Quintero es mi esposo, es el papá de dos niñas pequeñas a las que esta mujer busca dejar huérfanas. Esta apología a la violencia no puede quedar impune, y no solamente por Daniel Quintero, porque sí, es muy importante para mí, sino porque en este país no podemos matarnos por de pensar diferente“, dijo la mujer en un video publicado en redes sociales.

En la parte final de su pronunciamiento, Osorio reveló que, junto a Daniel Quintero, decidieron acudir a la justicia. “Es por eso que hemos puesto una denuncia en la fiscalía contra ella por incitación al odio, incitación a la violencia, lo cual puede dar una pena entre 10 y 20 años. Ojalá se haga justicia, no por nosotros, sino por Colombia”, declaró Osorio.

Osorio expuso que, junto con
Osorio expuso que, junto con su esposo, demandaron a Laura Gallego - crédito @diamaov/X

Temas Relacionados

Laura Gallego SolisGustavo PetroDaniel QuinteroCarcelDelitosCodigo Penal ColombianoAmenazasTerrorismoIncitación al odioApología al delitoColombia-Noticias

Más Noticias

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, es catalogado como “narco invisible” de la Nueva Junta de Narcotráfico en informe de Inteligencia

Según la investigación de la Dirección Nacional de Inteligencia, la criminalidad se camufla en la dirigencia deportiva y utiliza altos cargos en importantes clubes para sus fines delictivos

Eduardo Méndez, presidente de Santa

Catherine Juvinao sobre el presunto plan para atentar contra ella, Paloma Valencia y Carlos Rodríguez, ya conocidas por Petro: “Presidente, escúcheme”

La congresista busca respaldo internacional ante una posible desprotección y la falta de coordinación estatal

Catherine Juvinao sobre el presunto

SIC sancionó a Movistar por violar la ley de protección de datos personales

La investigación, iniciada a partir de una denuncia, determinó que la empresa realizó comunicaciones comerciales a través de mensajes de texto, WhatsApp y llamadas telefónicas, sin el consentimiento de los titulares de los datos

SIC sancionó a Movistar por

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Japón vs. Colombia EN VIVO,

Robo de carro en el sur de Bogotá terminó en persecución y balacera: dos delincuentes resultaron heridos

Uno de los puntos de la investigación que llamó la atención fue que el vehículo en el que se transportaban estas cuatro personas había sido reportado como robado semanas atrás y ya había sido modificado

Robo de carro en el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Karina, señalada de reclutar

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Este ha sido el peor

Este ha sido el peor beso de Nataly Umaña en una producción de televisión

Este es el método de Dani Duke y La Liendra para dividir los gastos del hogar que genera debate en redes: “Les voy a contar”

Yina Calderón respondió críticas del actor Juan Pablo Llanos a los creadores de contenido: “Estamos vigentes y usted en el olvido”

Ricardo Vesga se despidió de ‘MasterChef’ en medio de las lágrimas: la chef Belén Alonso le dedicó sentido mensaje

Melissa Gate sorprende a sus fans y anuncia su entrada a La Casa de Alofoke 2

Deportes

Eduardo Méndez, presidente de Santa

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, es catalogado como “narco invisible” de la Nueva Junta de Narcotráfico en informe de Inteligencia

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

Lanús vs. Universidad de Chile: hora y dónde ver en Colombia la definición del segundo finalista de la Copa Sudamericana

Miguel Ángel Borja podría salir de River Plate: estos serían los destinos del colombiano

Alcalde de Pereira amenazó a directivos del Deportivo Pereira de retirar el patrocinio en caso de seguir la mala administración