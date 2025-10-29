Diana Celis, expareja de Epa Colombia, fue víctima de atraco en Bogotá: “Entró un man con un revólver, nos apuntó y nos robó”

Polémica por la contratación de Millonarios, la ex de Epa Colombia - crédito @diana.celis5/Instagram

El reciente testimonio de Diana Celis sobre un asalto sufrido en una calle de Bogotá ha puesto nuevamente en el centro del debate la percepción de inseguridad en la capital colombiana.

La futbolista, reconocida también por su relación pasada con Epa Colombia, relató a través de su cuenta oficial de Instagram los momentos de angustia que vivió junto a una amiga cuando un hombre armado las abordó mientras permanecían estacionadas en las afueras de una vivienda.

Según narró Celis en sus redes sociales, el incidente ocurrió cuando ambas se encontraban dentro de un vehículo con las ventanas abajo.

En ese momento, un individuo armado se acercó y, tras intimidarlas, exigió que le permitieran ingresar al automóvil.

La deportista describió la situación con estas palabras: “Entró un man con un revólver, nos apuntó, nos robó. De milagro… O sea, Dios es tan grande que no se nos llevó el carro. No, parce, qué tristeza, en serio. Tengo un video y una foto del man en la moto con las placas y todo eso”.

La futbolista anunció su intención de difundir el material audiovisual que logró captar del asaltante, con el objetivo de que sus seguidores puedan identificarlo si lo ven en la ciudad.

Además, aprovechó la ocasión para advertir a su comunidad sobre el aumento de hechos delictivos en la capital, manifestando su preocupación por el deterioro de la seguridad.

“Gracias a Dios no nos pasó nada, pues a la final lo material se recupera (…) ¿Qué nos espera? Ni siquiera ha llegado diciembre y ya todo el mundo está alborotado. Bogotá está imposible. Ojalá el alcalde y la gente de ahí haga un poquito más por esta ciudad”, expresó Celis en su mensaje replicado en redes sociales.

El relato de la deportista generó una rápida reacción entre los usuarios de Internet, quienes compartieron mensajes de solidaridad y preocupación por la situación de seguridad en el país.

Rápidamente, comenzaron a los comentarios destacados en los que se encuentran mensajes como “La verdad es que lo que dice ella es cierto, en diciembre se ponen peor y la gente feliz con el país así”; “los que dicen que solo es Bogotá, no ven noticias de otras ciudades del país”; “no es solo Bogotá, en Cali, Medellín está pasando lo mismo”, entre otros.

La experiencia de Diana Celis se suma a una serie de denuncias ciudadanas que reflejan el clima de alerta frente a la criminalidad en Bogotá, mientras crecen los llamados a las autoridades locales para que refuercen las medidas de protección y prevención.

Cris Pasquel también fue víctima de atraco

El ataque ocurrió alrededor de la una de la mañana, cuando ambos se desplazaban en automóvil por la capital colombiana.

Al detenerse en un semáforo, otro vehículo los chocó levemente por detrás, con la aparente intención de hacer que descendieran del carro para verificar lo ocurrido. En ese momento, se perpetró el violento atraco.

“Mi gente, me robaron. Gracias a Dios estoy bien. Nos robaron a mi productor y a mí el martes, como a la una de la mañana. Íbamos en el carro, mi productor y yo, y en un semáforo paramos y nos chocan suave. Nos chocan por atrás, nos chocan suave. Yo sé que es una modalidad de robo muy, pero muy vieja, pero nosotros caímos”, relató el exparticipante del reality, a través de un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones de Pasquel en su publicación, al bajar del carro para verificar los daños, cuatro individuos armados los abordaron de inmediato. Los asaltantes, portando armas de fuego, los amenazaron y exigieron la entrega de sus pertenencias.