Colombia

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

El detenido habría sido el encargado de la inteligencia previa al atentado en el que murieron seis personas en el Valle del Cauca

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
'Ramiro' hizo parte de la
'Ramiro' hizo parte de la planeación del atentado registrado el 21 de agosto en el Valle del Cauca - crédito EFE

El 21 de agosto de 2025, la base militar de Cali fue el escenario de un atentado terrorista por parte de las disidencias de la Segunda Marquetalia, hecho en el que murieron seis personas y más de 70 recibieron heridas de gravedad.

Desde ese momento, las autoridades han adelantado una investigación para identificar y capturar a todos los involucrados en el acto terrorista, por el que hasta el momento se han registrado cuatro capturas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La última de ellas fue confirmada en la mañana del 29 de octubre por el Ejército Nacional, se trata de la detención de Ramiro Arenas Alomia, alias Ramiro, que fue arrestado junto a otros dos disidentes más en una de las periferias de Cali, en el Valle del Cauca.

Sobre “Ramiro”, las autoridades informaron que tenía órdenes de ejecutar un nuevo atentado contra la fuerza pública en Cali, además, es mencionado en los informes como uno de los sujetos que participó en la inteligencia para el atentado registrado en la base militar de la capital vallecaucana.

El disidente fue capturado en
El disidente fue capturado en la entrada de Cali - crédito Fuerzas Militares

Sobre los detalles que se han conocido del historial delictivo de Arenas Alomia, se informó que nació en Micay, en donde se vinculó a las disidencias de las Farc, actualmente hacía parte de las redes de apoyo de la Segunda Marquetalia, que son comandadas por “Iván Márquez”.

Además de llevar más de seis años vinculado con el grupo guerrillero, “Ramiro” había sido designado en el segundo semestre de 2025 como nuevo comandante de la columna Ricardo Velásquez de la Segunda Marquetalia, ligada a la estructura Jaime Martínez.

Junto a “Ramiro” fueron capturados alias Cifiru y alias Boriyu, que se encargaban de la seguridad de Arenas Alomia; además, fueron incautadas dos armas cortas, municiones, material explosivo y cuator teléfonos.

El disidente fue capturado junto
El disidente fue capturado junto con dos de sus hombres de confianza - crédito Fuerzas Militares

Cabe recordar que, además del atentado contra la fuerza pública y la población civil, la Segunda Marquetalia ha sido señalada como la posible responsable de haber ordenado el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, terminando cualquier tipo de posibilidad de que la estructura armada pudiera avanzar en un proceso de paz con el Gobierno nacional por sus acciones.

Además de “Rodrigo”, el 27 de octubre se confirmó la captura de alias Gramo, que es mencionado en los informes como el “cerebro” del atentado terrorista registrado en Cali.

“Desde el primer momento de los ataques aquí a la base aérea, trabajamos con la policía, con la fuerzas militares, con inteligencia, para identificar a los responsables de este ataque”, declaró el alcalde de Cali, Alejandro Eder, sobre el operativo adelantado por la Policía Nacional.

La detención de “Gramo” se registró en la vereda Barcino en Mistrató, en Risaralda, en donde el disidente intentó engañar a las autoridades trabajando como ayudante de construcción.

El disidente intentó escapar a
El disidente intentó escapar a Europa antes de tratar de engañar a las autoridades trabajando como obrero en Risaralda - crédito Policía Nacional

Además, la Policía Nacional informó que antes de movilizarse a Risaralda, el criminal intentó viajar a España, pero fue denegado su ingreso al país europeo.

Sobre su participación en el atentado terrorista, “Gramo” habría coordinado junto con “Sebastián y ”El Mono" (primeros capturados) la movilización de los vehículos que fueron utilizados en el atentado.

Los camiones habrían sido llevados desde Corinto, en el Cauca, hasta Santiago de Cali, en donde los tres mencionados se encargaron de planear varios aspectos, como las rutas de escape que tendrían los conductores y acompañantes.

Luego del operativo, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la nación y fue imputaod por los cargos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas.

A pesar de las cuatro capturas, las autoridades siguen avanzando para identificar a los autores intelectuales del crimen, que se trataría de altos mandos al interior de la Segunda Marquetalia.

Temas Relacionados

Atentado terroristaRamiroCaliValle del CaucaCapturaSegunda MarquetaliaColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

El criminal más buscado del país ha perdido a varias piezas claves en los últimos meses

La seguridad de ‘Iván Mordisco’

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal Palace, Daniel Muñoz es titular en la EFL Cup

El colombiano fue confirmado entre los inicialistas para el choque ante los Reds, en el que destaca la ausencia de Mohamed Salah

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal

Tiroteo en un velorio en Cali dejó un adolescente muerto y dos capturados: joven de 14 años permanece hospitalizado

Según explicaron las autoridades, el cruce de disparos obedeció a un enfrentamiento entre dos de las estructuras criminales más fuertes del Valle del Cauca

Tiroteo en un velorio en

EN VIVO Colonia vs. Bayern Múnich: gol y asistencia de Luis Díaz en la Copa de Alemania

El atacante colombiano es de la partida en el duelo que se jugará en el RheinEnergieStadion de Colonia, en territorio germano

EN VIVO Colonia vs. Bayern

Petro hizo pública la razón por la que cree que Estados Unidos lo incluyó en la polémica Lista Clinton: “Ser hijo de Bolívar”

El mandatario colombiano aseguró que se le castiga tratando de que los demás presidentes latinoamericanos bajen la cabeza

Petro hizo pública la razón
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La seguridad de ‘Iván Mordisco’

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: planeaba un nuevo ataque

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

ENTRETENIMIENTO

Ex de Nanpa Básico, aspirante

Ex de Nanpa Básico, aspirante a ‘La casa de los famosos’, reveló crudos detalles sobre lo que habría pasado con el cantante antes de su separación

Rafaella Chávez, hija de Marbelle respondió a acusaciones de haberse metido en una relación: “He guardado silencio por respeto”

Las cinco mejores películas para disfrutar Halloween en familia según la inteligencia artificial: para todas las edades

Shakira conquista Europa, pero ahora como empresaria: su marca de cuidado capilar debuta en el Reino Unido

Diana Celis, expareja de Epa Colombia, fue víctima de atraco en Bogotá: “Entró un man con un revólver”

Deportes

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal Palace, Daniel Muñoz es titular en la EFL Cup

EN VIVO Colonia vs. Bayern Múnich: gol y asistencia de Luis Díaz en la Copa de Alemania

Alberto Gamero señaló la razón por la que Deportivo Cali fue eliminado de la Liga BetPlay: “No lo vayan a tomar como excusas”

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay: el Tiburón recibe al rojo en el Metropolitano

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín