Los relatos de la excompañera sentimental de Gilberto Rodríguez Orejuela: así fue que robó al Banco de la República con un túnel

El asalto al Banco de la República de Pasto en 1977 fue uno de los episodios más audaces y legendarios en la historia criminal colombiana, y ahora se conocen más detalles, por cuenta de Aura Rocío Restrepo, excompañera sentimental de Gilberto Rodríguez Orejuela, que lanzó un libro con sus confesiones.

Su libro titulado Gilberto y yo, así viví, así amé y así sobreviví al cartel de Cali, Restrepo reveló detalles inéditos del robo y la meticulosa logística urdida por el jefe narco y su grupo.

En los extractos, Restrepo relató cómo, con la construcción de un túnel subterráneo de casi cincuenta metros, la banda liderada por Rodríguez Orejuela logró penetrar la bóveda del banco central en Pasto, para sustraer 82 millones de pesos de la época —hoy equivalentes a unos treinta mil millones de pesos o más de siete millones de dólares— sin realizar un solo disparo.

“Desde un túnel excavado con precisión quirúrgica, un grupo de delincuentes logró ingresar a la bóveda del banco central… y se llevó 82 millones de pesos – una cifra colosal para la época… sin disparar un solo tiro”, se lee en el extracto conocido por Semana.

Según Restrepo, la información le fue proporcionada personalmente por Luis Eduardo, hijo de Jaime Álvarez, testigo y participante directo en el golpe, que confirmó de primera mano las circunstancias.

La planeación del crimen se dio en el primer semestre de 1976, cuando el capo y Jaime Álvarez viajaron con cédulas falsas —bajo los nombres de Samuel Chaparral y José González— a Pasto, departamento de Nariño, con el fin de analizar el terreno y evaluar la viabilidad del asalto.

Estrategas y ejecutores encontraron, a pocos pasos del banco, un local comercial ideal, alquilándolo bajo identidades ficticias y disfrazando su actividad criminal tras la fachada de una cafetería bar con música alta que disimulaba el ruido de la excavación.

De hecho, el texto relató la impunidad que envolvió el caso a pesar de las promesas oficiales: “Apenas hubo algunas capturas”.