Les revisaron el celular y las asesinaron por supuestos nexos con las disidencias

El hallazgo de mensajes en los teléfonos móviles de las víctimas es clave en la investigación de los asesinatos en Antioquia - crédito Colprensa

El hallazgo de mensajes en los teléfonos móviles de dos jóvenes de 18 años se convirtió en el eje de una investigación que sacude al norte de Antioquia.

Las autoridades confirmaron que ambas mujeres fueron asesinadas en circunstancias similares en zonas rurales de Yarumal y Valdivia, tras ser interceptadas por hombres armados que revisaron sus dispositivos en busca de vínculos con estructuras criminales rivales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la Policía Antioquia, los hechos ocurrieron en la vereda La Paulina de Valdivia y en El Cedro de Yarumal, dos localidades separadas por varios kilómetros.

A pesar de la distancia, el modo de acción fue idéntico: los agresores obligaron a las víctimas a entregar sus celulares y examinaron las conversaciones almacenadas. Según información de inteligencia citada por las autoridades, los atacantes habrían encontrado mensajes que sugerían una posible relación de las jóvenes con integrantes del Frente 36 de las disidencias, grupo criminal contrario al Clan del Golfo.

Las jóvenes Yorjani Tapias Gaviria y Yonica Orozco Herrera fueron asesinadas tras ser interceptadas por hombres armados en zonas rurales - crédito CTI de la Fiscalía

La hipótesis principal de los investigadores apunta a que estos homicidios estarían directamente relacionados con la disputa territorial entre el Clan del Golfo, el ELN y facciones disidentes que buscan el control de la región.

Tras la revisión de los teléfonos, las jóvenes fueron atacadas a tiros en varias partes del cuerpo, de acuerdo con lo detallado por el coronel Óscar Rico Guzmán.

Las víctimas fueron identificadas como Yorjani Tapias Gaviria, hallada en la vereda La Paulina de Valdivia y trasladada por los bomberos a la cabecera municipal, y Yonica Orozco Herrera, asesinada en El Cedro de Yarumal y llevada por la comunidad a la morgue local.

Ambos crímenes, que presentan un patrón de ejecución similar, llevó a las autoridades a no descartar que se trate de un delito relacionado, tanto por la forma en que se perpetraron los homicidios como por los posibles autores materiales.

El coronel Óscar Rico Guzmán subrayó la gravedad de la situación al señalar que las jóvenes fueron intimidadas con armas de fuego antes de ser asesinadas.

Los agresores revisaron los celulares de las víctimas en busca de vínculos con estructuras criminales rivales antes de asesinarlas - crédito EFE

“Ubicaron conversaciones con integrantes de otra estructura criminal y creeríamos que bajo esa premisa fue el motivo por el cual ultimaron a estas jóvenes. Lamentable a los que se están enfrentando estos jóvenes de 18 años, una situación, una confrontación, especialmente, por línea de mando a los cabecillas principales”, declaró el oficial a los medios.

Las primeras versiones recogidas por las autoridades indican que los responsables serían miembros del Clan del Golfo, quienes habrían actuado tras detectar en los teléfonos de las víctimas indicios de contacto con el frente 36 de las disidencias de alias Calarcá.

Este hallazgo refuerza la hipótesis de que los asesinatos forman parte de la confrontación entre organizaciones criminales que se disputan el control del territorio en el norte de Antioquia.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, las autoridades han trasladado los cuerpos de las jóvenes a los cascos urbanos de Yarumal y Valdivia para iniciar las diligencias judiciales correspondientes.

Las autoridades relacionan los homicidios con la disputa territorial entre el Clan del Golfo, el ELN y disidencias en el norte de Antioquia- crédito redes sociales

Es preciso mencionar que el departamento de Antioquia se convirtió en uno de los principales escenarios del conflicto armado debido a la disputa entre grupos ilegales, no solo por la presencia del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN, sino por bandas dedicadas al microtráfico, extorsión y el sicariato, como es el caso de El Mesa, La Terraza y otras organizaciones delictivas que mantienen azotada la región antioqueña.

De momento, las autoridades regionales continúan con las investigaciones pertinentes para dar con la identificación y posterior paradero de los responsables del más reciente hecho de violencia.