Valentina Taguado aseguró que Claudia Bahamón le mitió y causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

La participante de Masterchef Celebrity Colombia, Valentina Taguado, generó sorpresa entre sus seguidores al confesar que la presentadora Claudia Bahamón le mintió durante el último reto de campo del programa.

La revelación la hizo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió detalles de lo ocurrido el día en que avanzó al Top 8 del reality.

Tras clasificar al grupo de los ocho mejores junto a Patricia Grisales y Michelle Rouillard en un desafío que consistió en la preparación de lomo de cerdo, Valentina Taguado, quien además es presentadora en ‘Qué hay para dañar’, recurrió a sus redes sociales para relatar una anécdota inesperada.

Según contó, Claudia Bahamón le aseguró en el set que tenía una vaca como mascota en su casa, promesa que emocionó a Valentina y la llevó a comprometerse a visitarla.

La historia dio un giro cuando Valentina Taguado acudió a la vivienda de la presentadora y preguntó por el animal. Después de buscar y consultar, descubrió que la “vaca” era en realidad Uva, la mascota de Claudia Bahamón, que, aunque es grande y manchada, no se trata de un bovino.

“Claudia me mintió descaradamente en el reto de campo”, contó la concursante, provocando reacciones entre sus seguidores que no dudaron en comentar la ingenuidad de Valentina y celebrar con humor la ocurrencia de la presentadora. “Me dijo que tenía una vaca, yo le creí; llegué a su casa preguntando por la vaca y buscando un establo o corral y se refería a su perrita gigante que se llama uva”, reveló Taguado.

En la publicación de Taguado, se presumió a la mascota de Claudia, que tal como lo describió la presentadora, se trata de un perro de talla grande que tiene manchas blancas y cafés en todo el cuerpo. “Jajajjajajjajjahahhajahahaha pero si es una vaca!”, reaccionó Claudia en los comentarios de Instagram.

Valentina responde a críticas sobre su avance en MasterChef Celebrity y defiende su talento en la cocina

La participante de MasterChef Celebrity Colombia respondió de manera directa a las participantes y seguidores que han cuestionado su avance dentro del popular reality, sugiriendo que su éxito se debe únicamente al respaldo de su “fanaticada”. En diálogo con Johana Velandia en el programa ¿Qué Hay Pa’ Dañar?, la locutora y creadora de contenido aclaró algunos de los comentarios que la han rodeado en la décima temporada del concurso, en la que recientemente logró ingresar al Top 8.

Durante la conversación, Valentina Taguado fue enfática al señalar: “Yo no sé porque dicen que yo gano un reto de campo por votación de comensales y empiezan a decir que yo gano por fanaticada, si está horrible no van a votar por eso así me amen y que no, que yo tenía al público joven”. Con estas palabras, la presentadora defendió su desempeño en la cocina, asegurando que más allá de la conexión con la audiencia, existe un trabajo real y un esfuerzo constante para sobresalir en cada desafío.

La concursante de 32 años también desmintió otra de las ideas que circulan respecto a sus seguidores, precisando: “Las personas que más me siguen son mamás y abuelas”, contraponiendo la suposición de que su base de apoyo está compuesta únicamente por jóvenes. Respecto a su formación culinaria, afirmó: “Yo también quiero ganar, pues que no me ‘empelicule’ es diferente, pero estudio demasiado”.

En el diálogo, Johana Velandia sugirió que estos comentarios provinieran principalmente de los televidentes, pero Valentina Taguado aclaró que no se trata solo del público, sino también de sus compañeras dentro del programa, mencionando específicamente a Alejandra, Violeta y Carolina. Recordó que en un reto anterior, junto a Raúl Ocampo, también se les atribuyó la victoria a la simpatía y el apoyo externo: “Los comensales no son mi familia ni mis amigos”, puntualizó, subrayando la transparencia del proceso de evaluación durante los retos de campo.

Finalmente, Valentina Taguado agradeció a quienes la han calificado favorablemente en las pruebas y a quienes la apoyan desde fuera de la competencia, reafirmando que su permanencia en el programa se debe tanto a sus habilidades como a la preparación constante que enfrenta cada semana.