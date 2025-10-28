Joven evadió la seguridad y sorprendió a Westcol durante transmisión en vivo: ingresó sin permiso a la propiedad donde se hospedaba el streamer en Cali

El streamer Westcol reacciona tras la inesperada aparición de un joven durante una transmisión en Cali - crédito @westcol / Instagram

Durante una transmisión en vivo realizada desde Cali, el streamer Westcol experimentó un episodio fuera de lo común mientras interactuaba con sus seguidores en la vía pública.

En medio del recorrido, un joven logró atravesar el cerco de seguridad que acompañaba al creador de contenido y se acercó directamente a él para pedirle una fotografía, desatando sorpresa tanto en el equipo como en quienes seguían la emisión en tiempo real.

El momento generó reacciones inmediatas. Westcol, visiblemente desconcertado, se detuvo y reclamó a los integrantes de su equipo de seguridad por no haber prevenido el acceso inesperado.

“Uy, ¿Qué pasó?“, dijo el streamer, a lo que el joven le preguntó: ”¿Me va a regalar una fótico?“, ”Uy ¿y usted de donde salió, parce?“, preguntó Westcol; “No, yo me metí por allá atrás en el bar… Déjeme tomarme una foto”, “tómesela ahí en selfi, pues… pero cuidado, papi, no se meta a las casas, así que le meten un tiro", le dijo Westcol al joven.

El seguidor del paisa entró sin permiso a la propiedad conde se está hospedando Westcol en Cali - crédito @mafer_rox/ TikTok

Lejos de mostrar molestia hacia el joven, el streamer tomó la situación con humor y empatía, realizando un gesto que provocó aún más comentarios en redes sociales: pidió a su equipo que le entregaran 100.000 pesos al muchacho como reconocimiento por la osadía de acercarse ante el despliegue de seguridad.

La escena fue captada por múltiples espectadores conectados a la transmisión, quienes viralizaron fragmentos del episodio bajo los hashtags vinculados a la presencia de Westcol en Cali.

El momento dejó cientos de reaccionjes en redes sociales - crédito @westcol/Instagram

“ajajaja pensé que lo iba a tratar mal ajajaj”, “Ya ni recuerdo por qué me caía mal este man😅“, ”Le agradece por meterse a la casa 😂😂“, ”de la nada le da plata por meterse a la casa", “Se ríe, pero es un peligro 😳 le agradeció porque describió una falla en la seguridad", dicen algunos de los comentarios.

Westcol revela cuánto gana al mes con sus transmisiones y sorprende a sus seguidores

El streamer WestCol, cuyo nombre real es Luis Villa, reveló recientemente la magnitud de los ingresos que puede generar con sus transmisiones, sorprendiendo tanto a sus seguidores como a la industria digital.

Reconocido como uno de los creadores de contenido más influyentes de Latinoamérica, WestCol compartió detalles sobre su situación financiera actual en una de sus emisiones más recientes, dato que se viralizó rápidamente en redes sociales.

WestCol compartió detalles de sus ingresos durante una transmisión en vivo, sorprendiendo a seguidores y colegas por la magnitud de las cifras - crédito captura de pantalla

La información se conoció pocos días después de la realización de la cuarta edición de Stream Fighters, un evento de boxeo en el que participaron celebridades y que, según reportes, dejó ganancias superiores a 19 mil millones de pesos para el colombiano. El evento alcanzó tal audiencia que incluso la plataforma de streaming Kick presentó fallas técnicas debido a la cantidad de usuarios conectados en tiempo real siguiendo el minuto a minuto desde el Coliseo Medplus.

Durante su transmisión en vivo, WestCol abordó el impacto de estos eventos en su vida, afirmando que sus ingresos mensuales pueden variar, aunque nunca bajan de 100 millones de pesos. El creador de contenido enfatizó: “Yo gané mucho dinero. Si yo un mes me dedico a trabajar tranquilamente desde mi casa, puedo hacerme 300, 400, yo me puedo hacer más de 1.000 millones en un solo mes fácil, se lo juro”.

El streamer explicó que los resultados de cada mes dependen de su participación en campañas publicitarias, colaboraciones y la presencia en eventos de gran escala. A pesar de las variaciones, detalló que el flujo de ingresos se ha mantenido constante en los últimos años, consolidando su posición como referente económico y de audiencia en el mundo digital hispanoamericano.

El éxito de la cuarta edición de Stream Fighters posicionó a WestCol como uno de los creadores de contenido mejor remunerados de la región - crédito Westcol , Stream Fighters / Instagram

La buena acogida de sus proyectos ha fortalecido su vínculo con plataformas como Kick, al punto que WestCol señaló estar contemplando la posibilidad de convertirse en socio de la empresa, aprovechando el éxito de sus transmisiones y el respaldo de una comunidad que crece cada semana.