Colombia

Joven evadió la seguridad y sorprendió a Westcol durante transmisión en vivo: ingresó sin permiso a la propiedad donde se hospedaba el streamer en Cali

La inesperada aparición de un seguidor provocó la reacción del creador de contenido, que decidió recompensar al joven tras el incidente y generó comentarios virales en redes sociales

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El streamer Westcol reacciona tras
El streamer Westcol reacciona tras la inesperada aparición de un joven durante una transmisión en Cali - crédito @westcol / Instagram

Durante una transmisión en vivo realizada desde Cali, el streamer Westcol experimentó un episodio fuera de lo común mientras interactuaba con sus seguidores en la vía pública.

En medio del recorrido, un joven logró atravesar el cerco de seguridad que acompañaba al creador de contenido y se acercó directamente a él para pedirle una fotografía, desatando sorpresa tanto en el equipo como en quienes seguían la emisión en tiempo real.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El momento generó reacciones inmediatas. Westcol, visiblemente desconcertado, se detuvo y reclamó a los integrantes de su equipo de seguridad por no haber prevenido el acceso inesperado.

“Uy, ¿Qué pasó?“, dijo el streamer, a lo que el joven le preguntó: ”¿Me va a regalar una fótico?“, ”Uy ¿y usted de donde salió, parce?“, preguntó Westcol; “No, yo me metí por allá atrás en el bar… Déjeme tomarme una foto”, “tómesela ahí en selfi, pues… pero cuidado, papi, no se meta a las casas, así que le meten un tiro", le dijo Westcol al joven.

El seguidor del paisa entró sin permiso a la propiedad conde se está hospedando Westcol en Cali - crédito @mafer_rox/ TikTok

Lejos de mostrar molestia hacia el joven, el streamer tomó la situación con humor y empatía, realizando un gesto que provocó aún más comentarios en redes sociales: pidió a su equipo que le entregaran 100.000 pesos al muchacho como reconocimiento por la osadía de acercarse ante el despliegue de seguridad.

La escena fue captada por múltiples espectadores conectados a la transmisión, quienes viralizaron fragmentos del episodio bajo los hashtags vinculados a la presencia de Westcol en Cali.

El momento dejó cientos de
El momento dejó cientos de reaccionjes en redes sociales - crédito @westcol/Instagram

“ajajaja pensé que lo iba a tratar mal ajajaj”, “Ya ni recuerdo por qué me caía mal este man😅“, ”Le agradece por meterse a la casa 😂😂“, ”de la nada le da plata por meterse a la casa", “Se ríe, pero es un peligro 😳 le agradeció porque describió una falla en la seguridad", dicen algunos de los comentarios.

Westcol revela cuánto gana al mes con sus transmisiones y sorprende a sus seguidores

El streamer WestCol, cuyo nombre real es Luis Villa, reveló recientemente la magnitud de los ingresos que puede generar con sus transmisiones, sorprendiendo tanto a sus seguidores como a la industria digital.

Reconocido como uno de los creadores de contenido más influyentes de Latinoamérica, WestCol compartió detalles sobre su situación financiera actual en una de sus emisiones más recientes, dato que se viralizó rápidamente en redes sociales.

WestCol compartió detalles de sus
WestCol compartió detalles de sus ingresos durante una transmisión en vivo, sorprendiendo a seguidores y colegas por la magnitud de las cifras - crédito captura de pantalla

La información se conoció pocos días después de la realización de la cuarta edición de Stream Fighters, un evento de boxeo en el que participaron celebridades y que, según reportes, dejó ganancias superiores a 19 mil millones de pesos para el colombiano. El evento alcanzó tal audiencia que incluso la plataforma de streaming Kick presentó fallas técnicas debido a la cantidad de usuarios conectados en tiempo real siguiendo el minuto a minuto desde el Coliseo Medplus.

Durante su transmisión en vivo, WestCol abordó el impacto de estos eventos en su vida, afirmando que sus ingresos mensuales pueden variar, aunque nunca bajan de 100 millones de pesos. El creador de contenido enfatizó: “Yo gané mucho dinero. Si yo un mes me dedico a trabajar tranquilamente desde mi casa, puedo hacerme 300, 400, yo me puedo hacer más de 1.000 millones en un solo mes fácil, se lo juro”.

El streamer explicó que los resultados de cada mes dependen de su participación en campañas publicitarias, colaboraciones y la presencia en eventos de gran escala. A pesar de las variaciones, detalló que el flujo de ingresos se ha mantenido constante en los últimos años, consolidando su posición como referente económico y de audiencia en el mundo digital hispanoamericano.

El éxito de la cuarta
El éxito de la cuarta edición de Stream Fighters posicionó a WestCol como uno de los creadores de contenido mejor remunerados de la región - crédito Westcol , Stream Fighters / Instagram

La buena acogida de sus proyectos ha fortalecido su vínculo con plataformas como Kick, al punto que WestCol señaló estar contemplando la posibilidad de convertirse en socio de la empresa, aprovechando el éxito de sus transmisiones y el respaldo de una comunidad que crece cada semana.

Temas Relacionados

WestcolSeguidor de WestcolWestcol KickColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitarán el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, por el liderato del torneo que otorgará dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN

Guillermo Alfonso Jaramillo arremetió contra la Comisión Séptima del Senado, tras aplazamiento del debate de la reforma a la salud: “Es inoperante”

El titular de la cartera de Salud cuestionó la determinación de la célula legislativa de postergar la discusión en tercer debate de la referida proposición, con la que se espera avanzar en la modificación del sistema en el país

Guillermo Alfonso Jaramillo arremetió contra

Le llueven críticas a Petro por explicar cómo los huracanes “llevan agua” a las islas del Caribe: “Intenta poetizar tragedias”

El jefe de Estado afirmó que el huracán Melissa “defiende” el Caribe y que sin los huracanes no habría agua en las islas caribeñas, incluso en La Guajira

Le llueven críticas a Petro

Sancionado Julián López, presidente de la Cámara: fue apartado tres meses del Partido de la U tras anunciar la “Nueva U”

La mesa directiva del Senado deberá encargar la función en cabeza del actual vicepresidente, Juan Sebastián Gómez

Sancionado Julián López, presidente de

Detective del Departamento de Policía de Nueva York murió tras someterse a un procedimiento estético en Cali: la hallaron sin vida en un hotel

Como Alicia Stone (40 años) fue identificada la oficial que viajó a Colombia con la idea de hacerse una intervención en los glúteos y una liposucción

Detective del Departamento de Policía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministra de seguridad de Argentina

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado aseguró que Claudia

Valentina Taguado aseguró que Claudia Bahamón le mitió y causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

Karina García explicó por qué acepto un nuevo ‘reality’ y prometió cambiar su estrategia: “A mí me encantan los retos”

Tuti Vargas relató relación narcisista por la que pasó y cómo le puso fin: “Empecé a volverme chiquita”

Mamá de B King hizo impactante revelación a un mes de la muerte del cantante: “Me susurra para que esté tranquila”

Jorge Enrique Abello habló de la muerte de su hermano: el vuelo en el que venía de Panamá se estrelló

Deportes

Ecuador vs. Colombia - EN

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Colombia vs. Japón: hora y dónde ver a la Tricolor en el partido de octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Juan Guillermo Cuadrado recibió nuevo reconocimiento, luego de marcar su primer gol con Pisa en la Serie A

Cuándo comienza el Mundial Sub-17 de Qatar: ABC del nuevo reto de la selección Colombia en el 2025

Se salvó el Deportivo Cali: Superintendencia de Sociedades aprobó acuerdo de reestructuración del club, pero habrá cambios