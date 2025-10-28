Colombia

Extorsionó a su pareja a cambio de no agredirla a ella ni a su bebé recién nacido

Los criminales fueron capturados, pues son dos las personas involucradas en este brutal caso

El menor y su madre
El menor y su madre fueron amenazados en varias oportunidades - crédito Pixabay

Durante el 28 de octubre de 2025 se entregaron detalles sobre la captura de Juan David Pérez Fals y Antonio David Méndez de la Rosa en el barrio Baracoa del municipio de Magangué, ubicado en Bolívar, por protagonizar un caso de extorsión que ha generado indignación entre las autoridades locales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los sujetos fueron detenidos cuando acudieron a una cita previamente acordada con la víctima, una mujer de 22 años, con el objetivo de recibir el dinero exigido como parte de la extorsión a la que la víctima fue sometida en varias oportunidades.

En el operativo, la Policía Nacional logró la captura de los dos sospechosos, que ahora enfrentan cargos formales por este delito. Ante la gravedad del caso, la comunidad pidió que a los delincuentes no se les otorgue ningún tipo de beneficio, teniendo en cuenta que se involucró a un recién nacido.

Las autoridades investigan el caso
Las autoridades investigan el caso en el que hubo violencia de género e intrafamiliar - crédito Colprensa

Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación y difundida por los portales locales como El Universal, la investigación reveló que Pérez Fals mantenía una relación cercana con las víctimas, ya que la mujer extorsionada fue su pareja sentimental y es madre de su hijo, un niño de pocos meses de edad.

El caso sorprendió a los habitantes de la región, teniendo en cuenta que el procesado exigía pagos económicos a su excompañera sentimental bajo la amenaza de no agredirla a ella ni al hijo recién nacido de ambos. Así lo detalló el ente acusador en su informe, asegurando que “Pérez Fals habría realizado exigencias económicas a su excompañera sentimental, a cambio de no agredirla a ella ni a su hijo recién nacido”.

La evidencia recolectada por los investigadores indica que, desde abril, la víctima se vio forzada a entregar $50.000 mensuales a Pérez Fals. Además, se documentó un episodio en el que el procesado, utilizó un arma cortopunzante para obligar a la mujer a entregarle $150.000.

La Fiscalía precisó que “cuando la mujer no tenía dinero, Pérez Fals, al parecer, la agredía con el arma blanca y la sometería a violencia psicológica. Por estos hechos, la Policía Nacional lo capturó”, tras haber pactado un nuevo encuentro para asaltar a la madre de su hijo.

Durante la audiencia de judicialización, el detenido, de 22 años, aceptó los cargos que se le imputan, mientras que Méndez de la Rosa, de 28 años, los rechazó. Como resultado, el primero deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario después de la exposición de las pruebas que lo vinculan al caso.

Entre tanto, se reveló que el segundo hombre involucrado quedó obligado a comparecer ante la justicia cuando sea requerido.

Los casos de este tipo
Los casos de este tipo son ampliamente rechazados en el territorio nacional - crédito Camila Díaz/Colprensa

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato

El país ha demostrado su rechazo ante los casos de violencia intrafamiliar; sin embargo, hay alerta cuando las acusaciones son falsas. Este es el caso de Juanda Caribe, reconocido comediante y creador de contenido colombiano, también recordado por su paso por MasterChef Celebrity Colombia que responsabilizó de manera directa a la página digital Babaditos Oficial por la propagación de acusaciones que, según sus declaraciones, han puesto en riesgo tanto su imagen como la seguridad de su familia.

La controversia surgió cuando la mencionada cuenta de chismes digitales lo vinculó con supuestos episodios de violencia de género hacia su pareja sentimental, Sheila Gandara. Ante estos señalamientos, Juanda Caribe rechazó de forma categórica cualquier conducta violenta, calificando los rumores como el ataque “más bajo e infame” que ha enfrentado.

Sheila Gandara salió en defensa
Sheila Gandara salió en defensa de Juanda Caribe y desmintió acusaciones de violencia en su contra - crédito Instagram

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el creador de contenido enfatizó que los señalamientos carecen de fundamento y defendió su integridad personal: “Jamás en mi vida, 31 años he tenido una sola escena violenta con una mujer, fui criado por una mamá amorosa, unas abuelas y tías que me hicieron entender el verdadero valor de una mujer, nunca en lo que llevo corrido de vida he tenido un altercado físico con una mujer y mucho menos con Sheila Gandara, con quien tengo la bendición de ser precisamente padre de una mujer”.

