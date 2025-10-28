Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato: “Problemas van a tener”

El creador de contenido pasó por la cocina de MasterChef dejando huella en el concurso - crédito Emisión MasterChef Celebrity / Canal RCN

Juanda Caribe es uno de los creadores de contenido y comediantes más reconocidos del país, además es recordado por concursar en MasterChef Celebrity Colombia. Sin embargo, sus seguidores están en alerta después de que denunciara públicamente la recepción de amenazas y ataques personales a raíz de rumores difundidos en redes sociales relacionados con maltrato hacia la mujer.

A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido responsabilizó de manera directa a la página digital Babaditos Oficial por la propagación de acusaciones que, según él, afectan no solo su imagen, sino la seguridad de su familia.

En una serie de mensajes publicados en sus redes, Juanda Caribe expuso la gravedad de la situación al afirmar: “Amenazas de muerte y demás, me están llegando, hago responsable a Babaditos Oficial de cualquier cosa que me pase a mí, a mi familia y, en especial, a mi hija”.

El comediante enfatizó que los señalamientos en su contra, relacionados con supuestos episodios de violencia de género, carecen de fundamento y constituyen, en sus palabras, el ataque “más bajo e infame” que ha recibido hasta la fecha.

La polémica se originó cuando la mencionada cuenta de chismes digitales lo vinculó con presuntos hechos de violencia hacia su pareja sentimental, Sheila Gandara. Ante estas acusaciones, Juanda Caribe fue enfático al rechazar cualquier conducta violenta.

“Jamás en mi vida, 31 años he tenido una sola escena violenta con una mujer, fui criado por una mamá amorosa, unas abuelas y tías que me hicieron entender el verdadero valor de una mujer, nunca en lo que llevo corrido de vida he tenido un altercado físico con una mujer y mucho menos con Sheila Gandara, con quien tengo la bendición de ser precisamente padre de una mujer”, indicó mediante un comunicado oficial.

El creador de contenido también denunció que la persecución mediática por parte de Babaditos Oficial no es reciente. Según sus declaraciones, ha sido objeto de “miles y miles de chismes, ataques e inventos durante años”, situación que, afirma, ha decidido enfrentar de manera frontal.

En ese sentido, anunció la adopción de medidas legales y ofreció una millonaria recompensa para quien le proporcione información veraz sobre la identidad de la persona detrás de la cuenta, con el objetivo de llevar el caso ante la justicia por los delitos de acoso cibernético, injuria y calumnia.

“Le envié respetuosamente un comunicado legal para la retractación de dichas mentiras, lo que hizo fue publicarlas y seguir mintiendo, basándose en que solo comparte lo que le llega. Ofrezco hasta $20.000.000 por información veraz que me permita saber quién es la persona que está detrás de todas las cuentas de Babaditos, para llevarlo hasta los tribunales donde tendrá que responder por los delitos: acoso cibernético, injuria y calumnia”, expresó en sus redes.

Sheila habló de la polémica

La respuesta de Sheila Gandara no se hizo esperar. A través de un comunicado, la pareja de Juanda Caribe desmintió la información difundida por la página de chismes: “Ante los rumores difundidos por la página Babaditos, Juan David nunca me ha agredido físicamente. Prefiero no alimentar especulaciones y mantener el enfoque en lo verdaderamente importante: la tranquilidad y el respeto de mi hija por favor”.

Cabe mencionar que, además de su faceta artística, Juanda Caribe ha liderado iniciativas sociales, como la recaudación de más de $125 millones en 14 horas para construir una vivienda digna para un niño vendedor ambulante de Barranquilla.

En sus publicaciones recientes, el comediante reiteró su rechazo a cualquier tipo de violencia y defendió su integridad personal: “No soy hombre de peleas, nunca en mi vida he golpeado a ningún ser humano, ni hombre ni mujer, no me da pena decirlo, no sé pelear”. Además, reiteró que no consume alcohol, no fuma ni utiliza drogas, y que su prioridad ha sido siempre el bienestar de las mujeres de su entorno familiar.

El creador de contenido insistió en que no permitirá que se vulneren los derechos de su familia y exigió que se detenga la difusión de información falsa sobre su vida privada.