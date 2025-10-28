Colombia

En video: usuario en TransMilenio abrió el techo del bus con una tapa de olla de presión

El clip, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra una escena llena de humor e ingenio entre pasajeros que intentaban ventilar el bus en medio del calor y la congestión

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Un usuario de TransMilenio improvisó una solución para el calor abriendo la ventilación del articulado con una tapa de olla de presión.

Un nuevo video viral grabado en el sistema TransMilenio de Bogotá ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. En las imágenes, que duran 25 segundos, se observa a dos pasajeros intentando abrir las ventanillas del techo del bus para aliviar el calor y la congestión. Lo curioso es que lo hacen con una sombrilla y una tapa de olla de presión.

El clip, compartido en plataformas como X y TikTok, muestra primero a un hombre que, con ayuda de una sombrilla, logra levantar parcialmente una de las compuertas superiores del articulado. Segundos después, otro pasajero se une al intento y, en un acto de ingenio improvisado, utiliza una tapa de olla para forzar el otro lado del techo.

La escena culmina entre carcajadas de los pasajeros, luego de que el segundo hombre, al hacer fuerza con la tapa, logra abrir su lado del techo, pero sin querer cierra la parte que ya había abierto el primero. La reacción general fue de sorpresa y risa ante la situación, que muchos usuarios calificaron como una muestra del humor y la creatividad del colombiano frente a la adversidad.

Usuario de TransMilenio abriendo la
Usuario de TransMilenio abriendo la ventilación del articulado con una tapa de olla de presión. - crédito captura de video

En el video se añadió además un audio viral de TikTok, en el que se escucha:

“Por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos, tal vez porque esas personas se la rifan, de verdad se la rifan. Y saben tanto… tal vez no en educación, pero a usted le pueden dar cien mil tips que le van a servir, porque a esa gente le fue mal.”

El uso de ese sonido le dio un tono aún más humorístico al momento, y las redes sociales no tardaron en reaccionar con miles de reproducciones y comentarios en tono jocoso.

“Imagínense vivir en suiza y perderse esto”, escribió un usuario. Otros hicieron comentarios como “la tapa de la pitadora la dio toda”.

Comentarios de redes sociales. -
Comentarios de redes sociales. - crédito captura de video

El video, grabado dentro de un bus articulado aún sin identificar, acumula miles de reproducciones en TikTok y otras plataformas, donde continúa circulando con diferentes versiones y subtítulos.

El hecho se suma a una serie de situaciones inusuales registradas en el sistema en los últimos meses, desde discusiones entre pasajeros hasta personas que intentan abrir las puertas en movimiento o incluso viajar en los techos de los articulados.

El último caso donde un hombre se sube al techo de los articulados

Al igual que cuando el hombre abrió la ventanilla del techo de un bus de TransMilenio utilizando la tapa de una olla a presión, el mes pasado se registró en video otro hecho inusual donde una persona fue captada desplazándose de manera irregular sobre el techo de un bus articulado en plena circulación. La grabación, que se viralizó rápidamente, ha generado preocupación entre los bogotanos.

En los videos que circulan en redes sociales, se escucha al ciudadano que documentó la escena advertir: “Vean lo que me encontré, esto podría ser una nueva modalidad de robo en TransMilenio. Vean, las ventanas abiertas para hacer el raponazo”.

Ladrones estarían usando los techos
Ladrones estarían usando los techos de TransMilenio para robar celulares - crédito Captura video

Las imágenes muestran al individuo acostado y, en ocasiones, sentado sobre el techo del vehículo mientras este sigue su ruta habitual. Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales, donde usuarios comentaron: “El que va arriba está más cómodo que cualquiera adentro”; “Bogotá mágica”; “A Bogotá le falta autoridad”; “Ciudad Gótica”; “Fácil, acelera y frena duro, que caiga lo que deba caer”; “Cuando uno piensa que los ñeros no pueden caer más bajo”; “Qué horror, ladrones por todos lados, como muertos vivientes salen de cualquier hueco para atacar a la gente” y “Sin duda son ratas”.

