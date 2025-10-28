El vallenato del terror, un Michael Myers costeño llama la atención a ritmo de acordeón

El video ha despertado un seguidilla de comentarios ingeniosos en redes - crédito @marcnavatv / Instagram

Un video grabado en Valledupar ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales al mostrar a un hombre disfrazado de Michael Myers, el icónico personaje de la saga de películas Halloween, interpretando con un acordeón el tema principal del filme en un semáforo de la ciudad.

En su singular actuación, el hombre se acerca a los vehículos para solicitar monedas, lo que ha generado reacciones y comentarios en plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La escena, que fusiona el terror cinematográfico con la tradición musical vallenata, ha dado pie a una variedad de respuestas humorísticas y críticas entre los internautas.

Para muchos es brillante la interpretación en acordeón de este tema clásico - crédito @marcnavatv / Instagram

Entre los mensajes más destacados, algunos usuarios han señalado la difícil situación económica del país, ironizando con frases como “La situación está tan dura que Michael Myers se puso a tocar acordeón en los semáforos”.

Otros han vinculado la aparición del personaje con el reconocido festival local, escribiendo “Este será el terror en el próximo festival vallenato”.

El video también ha servido como pretexto para comentar sobre la conducta de los conductores en la ciudad. Un usuario, aludiendo a una infracción captada en el clip, expresó: “Pues la canción le pega al de la moto qué se pasó el semáforo en rojo 😂😂😂 debe ser la banda sonora de su vida diaria”.

La creatividad de la audiencia se reflejó en la adaptación del nombre del personaje, surgiendo apodos como “Michael Yeison Myers Maestre” y bromas que juegan con la negación de la existencia del personaje local: “Psicólogo: El Michael Myers vallenatero no existe! El Michael Myers vallenatero:.🎶🎶🎵🎵🎵🔪🪗🔪🔪🔪”.

La viralización de este video ha convertido al Michael Myers vallenatero en un fenómeno momentáneo, mezclando el folclore de Valledupar con el imaginario del cine de terror, y evidenciando cómo el humor y la creatividad popular encuentran nuevos escenarios en la vida cotidiana de las ciudades colombianas.