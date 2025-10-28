Colombia

El Puerto de Tumaco refuerza el suministro de combustibles con el arribo de su onceava importación desde Houston

En esa terminal marítima, la empresa descargó 90.000 barriles y procedió luego hacia Tumaco con 30.000 barriles adicionales de gasolina

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
Vehículos cisterna salen diariamente del
Vehículos cisterna salen diariamente del puerto de Tumaco tras la reciente importación, asegurando el abastecimiento para estaciones de servicio y mayoristas en las zonas 1, 2 y 3 de Nariño.

El puerto de Tumaco registró este domingo la llegada de 45.000 barriles de combustibles, procedentes principalmente de los Estados Unidos, como parte del esfuerzo de Petrodecol para asegurar el suministro energético del suroccidente colombiano. La descarga de gasolina y diésel consolida la operatividad de la planta local y mantiene los despachos continuos a toda la región.

De acuerdo con información oficial de Petrodecol, la operación inició en el Puerto de Buenaventura, donde el buquetanque Willard arribó con 130.000 barriles de gasolina motor tras zarpar desde Houston.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En esa terminal marítima, la empresa descargó 90.000 barriles y procedió luego hacia Tumaco con 30.000 barriles adicionales de gasolina, a los que se sumaron 15.000 barriles de diésel suministrados por Ecopetrol. El total descargado en Tumaco durante el fin de semana alcanzó los 45.000 barriles, integrando así el inventario disponible en la zona pacífica.

Personal de Petrodecol dirige las
Personal de Petrodecol dirige las operaciones de descarga en las instalaciones portuarias, donde arriban buques con producto importado desde Houston y suministros de Ecopetrol.

La llegada de estos volúmenes responde a la ejecución del Plan de Abastecimiento de Combustibles del Ministerio de Minas y Energía, el cual establece parámetros estrictos sobre inventarios y logística para el departamento de Nariño y regiones circundantes. Al respecto, Guillermo Londoño, gerente general de la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port.

“Estas operaciones representan un esfuerzo coordinado para asegurar el suministro en una región con desafíos logísticos significativos. Hemos realizado inversiones en tecnología para optimizar los procesos de cargue y descargue, incrementando la eficiencia y trazabilidad de nuestras operaciones”.

El esquema logístico de Petrodecol contempla una ruta convencional desde Houston y una ruta complementaria gestionada desde la refinería de Talara en Perú. Mediante ambas, la compañía ha sostenido los niveles de inventario establecidos por el Ministerio y contribuido a mantener la seguridad energética de la región pacífica.

“Esta es nuestra ruta convencional. Allí carga ciento treinta mil barriles de gasolina motor para descargar noventa mil de ellos en nuestras instalaciones en Buenaventura y recalar al puerto de Tumaco con los treinta mil barriles sobrantes más quince mil barriles de diésel, procedentes de Ecopetrol, cargados en las instalaciones de CENIT en Buenaventura. Esa ruta convencional, más unas rutas de apoyo procedentes de la refinería de Talara en el Perú, nos han permitido garantizar el inventario que obliga el plan de abastecimiento y la seguridad energética del departamento”, explicó Londoño.

El puerto de Tumaco recibió
El puerto de Tumaco recibió 45.000 barriles de combustibles entre gasolina y diésel durante el fin de semana, reforzando el suministro energético del suroccidente colombiano.

La planta de Petrodecol en Tumaco mantiene una operación diaria con despachos de 235.000 galones de combustibles líquidos, distribuyendo tanto gasolina como diésel entre 40 y 50 vehículos cisterna, que abastecen de modo permanente las zonas 1, 2 y 3 del departamento de Nariño. “La planta en nuestras instalaciones del puerto de Tumaco viene respondiendo con toda solvencia, cargando doscientos treinta y cinco mil galones diarios de producto entre diésel y gasolina. Esos son unos cuarenta o cincuenta vehículos dependiendo del formato, dándole plena tranquilidad a todos los usuarios, mayoristas y estaciones de servicios de las zonas uno, dos y tres”, puntualizó el gerente general de la portuaria.

El incremento de la actividad económica en el interior del departamento, según información de Petrodecol, ha incrementado el número de despachos y también ha implicado retos logísticos y de inversión. La empresa ha implementado nuevas tecnologías para los procesos de cargue y descargue, mejorando la trazabilidad y la eficiencia en las operaciones.

En el marco de su plan de modernización, Petrodecol avanza en la ampliación de su capacidad de almacenamiento en el puerto de Tumaco. Esta iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta operativa frente a la demanda regional en coordinación con la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía y bajo los lineamientos del Gobierno Nacional en materia de seguridad energética. “En el futuro cercano estaremos ampliando nuestra capacidad de almacenamiento para tener mayor capacidad de respuesta operativa”, explicó Londoño.

El gerente general reiteró el compromiso de la compañía con las autoridades y los usuarios, destacando la confianza depositada por mayoristas y estaciones de servicio en todo el suroccidente colombiano. “Darles las gracias a todos los usuarios por su confianza, reiterarles nuestro compromiso con la Dirección de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y su plan de abastecimiento y con los lineamientos de seguridad energética del Gobierno Nacional”, expresó Guillermo Londoño.

Temas Relacionados

TumacoPuertoCombustibleColombia-Noticias

Más Noticias

Andrés Guerra encendió al Centro Democrático al llamar a Iván Duque “ingrato y desleal” por sus ‘errores’ en el Ejecutivo

El senador y precandidato presidencial vinculó la deslealtad del expresidente con decisiones de política pública que calificó de equivocadas, al destacar especialmente la reforma tributaria durante la pandemia

Andrés Guerra encendió al Centro

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en atentar contra su vida por las deudas

El famoso enfrentó graves problemas, aunque encontró en su familia la fuerza para salir adelante

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’

Agenda de protestas en Bogotá: Fecode convocó paro nacional para el 30 de octubre, estos son los puntos de encuentro

Autoridades distritales recomiendan consultar información oficial y anticipar posibles afectaciones en diferentes puntos estratégicos de la ciudad

Agenda de protestas en Bogotá:

El bate “amansa mamertos” que ‘Gury’ Rodríguez promocionó en sus redes: nueva polémica del concejal que intimidó a manifestantes en Medellín

El concejal del Centro Democrático salió al paso a las críticas por la publicación del utensilio, tras la cual fue acusado de posible incitación a la violencia

El bate “amansa mamertos” que

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Jaguares quedó líder de la tabla de posiciones, mientras que Deportes Quindío, uno de los históricos del Fútbol Profesional Colombiano, quedó fuera por diferencia de gol

Se definieron los cuadrangulares del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate volvió a arremeter

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato: “Problemas van a tener”

Ella es la famosa exnovia de Nicolás Arrieta, el primer confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026’

Las series de Netflix Colombia que se roban la atención del público en todo momento

‘Desafío Siglo XXI’: familiar de Juan se prepara para participar en la próxima edición del concurso

Deportes

Se definieron los cuadrangulares del

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo