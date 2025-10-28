Colombia

Detective del Departamento de Policía de Nueva York murió tras someterse a un procedimiento estético en Cali: la hallaron sin vida en un hotel

Como Alicia Stone (40 años) fue identificada la oficial que viajó a Colombia con la idea de hacerse una intervención en los glúteos y una liposucción

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

crédito red social Facebook
crédito red social Facebook

Una detective del Departamento de Policía de Nueva York (Nypd) murió en Colombia después de someterse a una cirugía estética, lo que motivó a su familia a pedir una investigación sobre las circunstancias del hecho.

Alicia Stone, de 40 años y madre de tres hijos, fue hallada sin vida en su habitación de hotel en Cali una semana después de realizarse un levantamiento de glúteos y una liposucción.

La oficial, quien tenía trece años de servicio en la Oficina de Asuntos Internos del NYPD, fue trasladada de urgencia al Hospital Fundación Valle del Lili, donde se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso, señaló un informe del Diario Libre.

Las autoridades colombianas señalaron como causa de muerte un “paro cardíaco no especificado”.

Stone se sometió el 16 de octubre de 2025 a una liposucción y a una transferencia de grasa en los glúteos, conocida como levantamiento de glúteos brasileño (BBL), y durante su recuperación seguía un tratamiento con anticoagulantes y analgésicos.

El esposo de la veterana oficial, Michael Stone, expresó dudas sobre el caso y solicitó una autopsia y una investigación independiente.

“El médico que me llamó desde Colombia me dijo que mi esposa acababa de fallecer. No tenía ninguna información que darme cuando le pregunté... Algo no cuadra”, declaró el viudo, y agregó que su esposa les comunicó a sus familiares que se sentía bien el día anterior a la tragedia.

Una campaña de recaudación de fondos creada para apoyar a la familia la describió como “una amorosa madre de tres hijos y servidora pública dedicada que dedicó su vida a proteger y servir a los demás”.

La publicación difundida lamentó la pérdida y destacó el impacto de Stone en la vida de quienes la conocieron.

De acuerdo con la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, el BBL es un procedimiento que transfiere grasa de otras partes del cuerpo para aumentar el volumen de los glúteos. Aunque se considera común, los expertos advierten que puede conllevar riesgos graves como una embolia grasa, potencialmente letal.

Tras el fallecimiento de Stone, las autoridades en Colombia notificaron a la Policía Nacional y al Departamento de Estado de Estados Unidos.

El esposo de la estadounidense, que también es un detective del NYPD viajó a Cali para estar al tanto de la investigación, y pidió que se llegue al fondo de lo ocurrido.

Temas Relacionados

Muerte de detective en ColombiaAlicia StoneCirugía estéticaMuerte en CaliValle del CaucaDepartamento de Policía de Nueva YorkNYPDMichael StoneLiposucciónLevantamiento de glúteos brasileñoColombia-Noticias

