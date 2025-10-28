Colombia

Desmantelan en Bogotá un deshuesadero en el que se desarmaban motos robadas: capturaron al dueño y a un mecánico

En el taller mecánico, allanado en Kennedy, se alteraban los números de identificación y posteriormente se comercializaban las piezas en el mercado ilegal

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Las dos personas capturadas fueron
Las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación - crédito @SeguridadBOG/X/Imagen Ilustrativa Infobae

En una operación conjunta, uniformados de la Sijín de la Policía Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad lograron allanar un taller clandestino dedicado al desmantelamiento y venta ilegal de motocicletas robadas en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy

Las autoridades en cuestión lograron desarticular este centro ilícito, que funcionaba como taller de mecánica y punto de comercialización de autopartes ubicado en el sur de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el procedimiento, las autoridades capturaron al propietario del establecimiento y a un mecánico, quien fue sorprendido en el acto de desarmar una motocicleta reportada como robada el fin de semana anterior. El operativo incluyó el allanamiento de dos locales: uno destinado al despiece de los vehículos y otro a la venta de las piezas obtenidas, ambos bajo la titularidad del mismo individuo.

El deshuesadero desmantelado operaba en
El deshuesadero desmantelado operaba en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá - crédito @SeguridadBOG/X

En el local, dedicado a la venta de autopartes, los agentes hallaron dos motores de motocicletas Pulsar NS 200 con los números de identificación borrados, un motor de moto Duke con número original y reporte de hurto, y una tapa de motor de una Pulsar NS 200 también reportada como robada.

Por su parte, en el taller de desarme o deshuesadero se encontraron un chasis de Pulsar NS 200 con identificación original y reporte de hurto, otro chasis de una Dominar 400, y una motocicleta Pulsar que estaba siendo desarmada y figuraba como robada.

La investigación determinó que en estos establecimientos se desarmaban motocicletas hurtadas, se alteraban los números de identificación y posteriormente se comercializaban las piezas en el mercado ilegal.

En total fueron allanados dos
En total fueron allanados dos locales: uno destinado al despiece de los vehículos y otro a la venta de las piezas obtenidas - crédito @SeguridadBOG/X

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, mientras que los elementos incautados quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales como material probatorio.

La Secretaría de Seguridad enfatizó que el delito de receptación se configura al comprar, recibir o poseer objetos robados, incluso si quien los adquiere no participó en el robo original. La pena por este delito puede oscilar entre dos y ocho años de prisión, advirtió la entidad, recordando que al adquirir estos objetos se financia el mercado criminal y se incurre en responsabilidad penal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad delictiva a la Línea 123, con el objetivo de cerrar los espacios de operación a las redes dedicadas al desmonte y venta ilegal de motocicletas robadas.

Durante el operativo, el mecánico
Durante el operativo, el mecánico capturado fue sorprendido en el acto mientras desarmaba una motocicleta reportada como robada - crédito @SeguridadBOG/X

La bodega clandestina donde operaba ilegalmente un deshuesadero en Fontibón

En junio de 2025, las autoridades descubrieron la existencia de una bodega clandestina en el barrio Versalles de la localidad de Fontibón, cuyo hallazgo permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá recuperar una grúa valorada en 300 millones de pesos, robada horas antes en Engativá.

La investigación se activó tras la denuncia de una víctima, quien reportó el robo de su vehículo y proporcionó su ubicación a través del sistema GPS. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, esta información fue determinante para que las unidades del CAI Versalles pudieran desplegarse rápidamente y dar con el paradero de la bodega.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron el vehículo tipo grúa camuflado entre numerosas autopartes almacenadas de manera ilegal: el operativo permitió establecer que el espacio funcionaba como un punto estratégico para la banda, facilitando el resguardo y la distribución de piezas sustraídas.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la intervención no solo permitió la incautación de la grúa y las autopartes, sino que también evidenció la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de tecnología para rastrear vehículos robados. “El reporte inmediato del robo y la entrega de la localización vía GPS facilitaron el despliegue policial”, destacó la institución en una comunicación oficial.

Temas Relacionados

DesmantelamientoAllanamientoDeshuesaderoMotos robadasPatio BonitoKennedyColombia-Noticias

Más Noticias

El Puerto de Tumaco refuerza el suministro de combustibles con el arribo de su onceava importación desde Houston

En esa terminal marítima, la empresa descargó 90.000 barriles y procedió luego hacia Tumaco con 30.000 barriles adicionales de gasolina

El Puerto de Tumaco refuerza

Así rotara el pico y placa en Medellín este martes 28 de octubre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Medellin este martes

Así rotara el pico y

Estos son los cortes de la luz del martes 28 de octubre en Santander

Toma precauciones y conoce donde serán los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Ranking Apple: las 10 canciones

Daniel Quintero acusó a la señorita Antioquia 2025 de representar la “cultura narco” en Medellín tras polémicos videos en su contra

Los clips Laura Gallego Solís provocaron una ola de reacciones por sus palabras, señaladas de violentas, contra el presidente Gustavo Petro y el precandidato presidencial

Daniel Quintero acusó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Ranking Apple: las 10 canciones

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Desesperante prueba en el ‘Desafío Siglo XXI’: una participante se estaba ahogando y otra se quedó si aire tras un fuerte golpe

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en atentar contra su vida por las deudas

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato: “Problemas van a tener”

Deportes

Se definieron los cuadrangulares del

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo