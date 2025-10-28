Colombia

Desde Vargas Lleras hasta Paloma Valencia: estas son las veces que la justicia le ha pedido a Gustavo Petro que se retracte de sus comentarios

Tribunales colombianos han exigido al mandatario retractarse de afirmaciones que, según los fallos, vulneran derechos y superan los límites de la libertad de expresión

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

El presidente ha sido notificado
El presidente ha sido notificado por varias autoridades para que retire sus comentarios contra algunas de las personalidades políticas y empresariales del país - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

En medio de su periodo de Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha sido fuertemente criticado por varias personalidades políticas, empresariales y sociales de Colombia, debido a sus declaraciones contra los mismos, palabras que habrían vulnerado los derechos fundamentales de los afectados y exceden los límites de la libertad de expresión.

Por ello, varias instancias judiciales han ordenado al mandatario nacional que presentará una retractación pública.

La más reciente fue emitida por el juzgado 46 Administrativo de Bogotá, en la que le manifiesta que presente excusas públicas por sus declaraciones en contra de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia.

La decisión se produjo luego de que la congresista de oposición interpusiera una acción de tutela, en la que expuso que el presidente la había señalado como “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”, haciendo referencia a los casos conocidos como ‘falsos positivos’.

Sin embargo, esta no ha sido la única acción judicial en la que instan al jefe de Estado a que se retracte publicamente de sus comentarios contra figuras públicas del país.

Entre los episodios más notorios, el presidente acusó a la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi) y a su presidente, Bruce Mac Master, de “defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores”.

También calificó a Joseba Grajales Jiménez, presidente del Grupo Keralty, como “criminal” por supuestamente financiar campañas políticas, y acusó a Enrique Vargas Lleras de ocultar cinco billones de pesos en deudas de la Nueva EPS y de manipular un sorteo para designar la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Las críticas del mandatario no se han limitado a figuras individuales, sino que también han alcanzado a colectivos sociales.

El Consejo de Estado reprochó a Petro por vulnerar el derecho a la protesta al calificar de “victimarios” a los manifestantes de la marcha opositora del 24 de noviembre de 2024.

En todas estas providencias, los jueces han reiterado que la libertad de expresión es un derecho fundamental que ampara a todos los ciudadanos, incluido el presidente, pero han enfatizado que sus límites se intensifican cuando se trata de un funcionario público de su rango.

