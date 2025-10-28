Alias Víctor, testigo del caso Uribe, fue declarado culpable en otro proceso penal por hacer falsas acusaciones

Alias Víctor fue cobijado con un sentido del fallo condenatorio por hacer falsas acusaciones - crédito captura de video

Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, fue declarado culpable por haber hecho falsos señalamientos en contra del exalcalde de La Merced Jhonatan Vásquez, al que acusó de haber participado en un doble homicidio.

De acuerdo con el medio local La Patria, el 28 de octubre de 2025, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales emitió sentido de fallo condenatorio contra el exparamilitar, que fungió como testigo clave en el proceso penal que se llevó a cabo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alias Víctor aseguró ante la justicia que el exmandatario local estuvo detrás del asesinato de Joaquín Sánchez Marulanda y Georgi Emilio Sánchez Restrepo, padre e hijo, perpetrado el 2 de septiembre de 2004, en Filadelfia (Caldas). Sin embargo, la defensa de del exalcalde pudo acreditar ante el juzgado que su cliente no hizo parte de ningún grupo paramilitar y que tampoco vivía en La Merced para la época del crimen.

La justicia determinó que el exalcalde Jhonatan Vásquez no estuvo relacionado con el caso de doble homicidio - crédito Jhonatan Vásquez/Facebook

Por otro lado, Diego Édicson Patiño Orozco, alias Máxima, confesó haber engañado a la justicia señalando al exalcalde como responsable del doble homicidio. En la audiencia preparatoria del juicio aceptó cargos por el delito de falso testimonio y confirmó que Vásquez no estuvo relacionado con el caso.

Además, aclaró que el crimen fue perpetrado por él, en compañía de alias Víctor y otro sujeto conocido como alias Careniño. No obstante, afirmó que nunca supo los motivos por los cuales recibieron la orden a matar a las víctimas.

De acuerdo con el medio citado, por el asesinato de Sánchez Marulanda y Sánchez Restrepo, Carlos Enrique Vélez fue condenado en su momento a 20 años de prisión, mientras que alias Máxima fue sentenciado a 17 años de privación de la libertad.

Diego Édicson Patiño Orozco, testigo del caso, confirmó que el exalcalde no estuvo relacionado con el crimen - crédito Colprensa

Patiño Orozco aseguró que recibió amenazas de muerte contra su familia, por lo que se vio, obligado a señalar falsamente al exalcalde de La Merced para incriminarlo en los hechos. Sin embargo, tiempo después falleció su madre y, en consecuencia, decidió contar la verdad sobre los hechos.

Tomás Uribe, hijo del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, se refirió a la decisión del juzgado, recordando que alias Víctor fue testigo en el proceso penal de su padre.

“Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” fue uno de los testigos que usó El Heredero y Candidato de las Farc en contra de ⁦⁦@AlvaroUribeVel⁩. Acaba de ser condenado por falso testimonio en otro proceso”, señaló.

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, reaccionó al sentido de fallo condenatorio emitido contra alias Víctor - crédito @tomasuribeEco/X

El abogado Jaime Andrés Novoa Pacheco, apoderado del exalcalde, aseguró que su trabajo ha permitido demostrar que existe un “carrusel de falsos testigos”,

“Hoy, desde mi firma de abogados, en representación del exalcalde de la Merced, Jhonattan Vásquez, logramos la condena del ex paramilitar “alias Víctor”, es el primer fallo en Colombia que da cuenta del carrusel de falsos testigos existente y hoy declarado en un fallo judicial”, señaló.

El abogado Jaime Andrés Novoa Pacheco confirmó la condena contra alias Víctor y alertó sobre un carrusel de falsos testigos - crédito @NovoaAbogado/X

El caso de Álvaro Uribe Vélez

Este sentido de fallo condenatorio se suma a la compulsa de copias ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá en contra de Vélez por falso testimonio, en relación con las declaraciones que rindió ante la justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El exmandatario fue absuelto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en segunda instancia, desacreditando así los testimonios de alias Víctor y del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, que señalaron a Uribe de haber sobornado testigos para su beneficio.

El expresidente fue absuelto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en segunda instancia - crédito Reuters

Durante el proceso penal, el testimonio de Carlos Enrique Vélez generó dudas por varias contradicciones. Además, ante el juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, confesó haber faltado a la verdad en declaraciones que dio ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Suprema de Justicia.