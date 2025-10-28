Colombia

Alerta en Colombia por estafas en Bre-B: este es el mecanismo utilizado por los ciberdelincuentes

Usuarios de servicios financieros reportan un aumento de estafas digitales y advierten sobre el riesgo de compartir datos personales mediante enlaces de origen desconocido

Por Camila Castillo

El sistema Bre-B permite pagos
El sistema Bre-B permite pagos instantáneos, sin restricciones de horario ni necesidad de aplicaciones adicionales - crédito Banco de la República

El reciente auge de mensajes de texto fraudulentos que simulan provenir de la plataforma Bre-B ha encendido las alarmas entre los usuarios de servicios financieros en Colombia.

Esta modalidad de estafa, identificada como una campaña de phishing, utiliza estrategias cada vez más sofisticadas para engañar a las personas y obtener acceso a información confidencial.

El mecanismo empleado por los delincuentes consiste en enviar mensajes de texto que notifican sobre una supuesta transferencia pendiente, instando al destinatario a aprobarla en un plazo de 24 horas mediante un enlace proporcionado en el mensaje.

El SMS, que ha circulado ampliamente, advierte: “Bre-B: Usted tiene una transferencia pendiente por recibir. Ingrese al siguiente enlace para aprobar el dinero antes de 24 horas, de lo contrario será devuelto”.

Esta comunicación, que aparenta ser legítima, es en realidad una trampa digital diseñada para sustraer datos personales, bancarios y contraseñas.

Expertos en ciberseguridad han examinado los enlaces incluidos en estos mensajes y han detectado varios indicios de su falsedad. Los dominios utilizados, que finalizan en “.de” y “.ly”, corresponden a Alemania y Libia respectivamente, países sin vínculo alguno con Bre-B.

Además, estos enlaces redirigen a páginas web no seguras que solicitan información sensible como el número de documento, claves o códigos bancarios, y cuyo código fuente está asociado a servidores anónimos ubicados fuera del territorio nacional.

El análisis de los especialistas concluye que se trata de una campaña de phishing, una técnica de suplantación digital orientada a engañar a los usuarios para obtener datos personales o instalar programas maliciosos en sus dispositivos.

La táctica de los estafadores consiste en hacerse pasar por entidades reconocidas, como bancos, plataformas de pago, empresas de mensajería o instituciones estatales, con el objetivo de “pescar” información financiera de los usuarios. Esta modalidad de fraude digital se ha vuelto cada vez más frecuente y sofisticada, lo que exige una mayor atención por parte de la ciudadanía.

En diálogo con La FM, Javier Moreno, especialista de la Universidad Manuela Beltrán, alertó sobre los riesgos asociados a la apertura de estos enlaces. “Si el usuario hace clic, puede poner en peligro sus cuentas bancarias, contraseñas e incluso toda la información de su teléfono o computador. Es fundamental evitar abrir enlaces sospechosos”, enfatizó.

La recomendación de los expertos es clara: ante la recepción de mensajes que soliciten la aprobación de transferencias o el ingreso de datos personales a través de enlaces desconocidos, lo más seguro es ignorarlos y no proporcionar ningún tipo de información.

