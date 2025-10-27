Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: Familiar de Juan se prepara para participar en la próxima edición del concurso

El hermano del más reciente eliminado de la competencia buscará llevarse el triunfo, después de que su ser querido no pudiera seguir en el ‘reality’ por una lesión

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
El participante fue eliminado de
El participante fue eliminado de la competencia tras una lesión - crédito Instagram

Juan es un entrenador fitness reconocido por su paso por el Desafío Siglo XXI, hasta que una lesión lo obligó a abandonar la competencia, por lo que fue invitado al programa matutino Día a Día, en el que compartió detalles de su experiencia en el concurso y se refirió tanto a sus logros como a los momentos más controversiales que vivió en el formato.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención durante la entrevista está relacionado con la participación de uno de sus familiares en la próxima edición del Desafío, pues se podría contar con la participación de un nuevo integrante de la familia de Juan, que ha mostrado su intención de competir en el reality y, además, prometió quedarse con la victoria en el popular concurso colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así se confirmó durante el paso del recién eliminado en el espacio conducido por Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto y Carlos Calero, en el que el exparticipante tuvo una videollamada con su familia, que se conectó desde Barranquilla.

Pese a que en su
Pese a que en su niñez no fueron cercanos, ahora la historia ha cambiado - crédito Instagram

Tanto el hermano como el papá del participante expresaron su orgullo por la actitud que mantuvo con sus compañeros y el liderazgo demostrado en cada equipo del que fue parte durante la competencia, además de felicitarlo por su entrega total en cada una de las pruebas, incluso cuando enfrentaba una lesión.

En medio de la conversación, Stiven, hermano de Juan, tomó la palabra y confirmó su interés en participar en la próxima edición del reality. Ante la pregunta de Rochi Stevenson sobre su posible postulación, el familiar de Juan respondió: “La idea es que sí, vamos a presentarnos a ver que sea lo que Dios quiera. Aquí todos somos una familia deportista y ya esperar que sea lo que Dios quiera”.

Esta declaración fue recibida con emoción en el set, y la presentadora concluyó su intervención diciendo: “Si no ganó Juan, que gane alguno de ustedes. Amigos o familia”.

Sin embargo, Stiven aclaró que no planea afrontar el proceso solo, ya que tiene la intención de presentarse junto a Joel, un amigo cercano a la familia. De este modo, la posibilidad de que el triunfo recaiga en el círculo íntimo de Juan se mantiene latente y, desde ya, todos los internautas están atentos a lo que pueda ocurrir en la próxima edición del concurso.

El hermano del participante tiene
El hermano del participante tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales - crédito Instagram

Durante la entrevista, Juan aprovechó para compartir aspectos personales de su historia familiar. Relató que conoció a su padre y a su hermano cuando tenía aproximadamente 5 años.

Aunque el primer encuentro con el niño no fue del todo positivo, con el tiempo lograron fortalecer su vínculo: “Somos medio hermanos. La verdad nunca tuvimos muy buena relación. Como éramos de diferentes mamás como que nos teníamos rasquiñita y compartíamos, pero porque mi papá nos juntaba”, recordó.

Sin embargo, en medio de la conversación se aclaró que la relación entre los hermanos comenzó a transformarse cuando empezaron a invitarse a partidos de fútbol y celebraciones. Aunque fue durante un Carnaval de Barranquilla cuando ambos descubrieron la afinidad que los unía, lo que marcó el inicio de una relación inseparable, hasta el momento.

Juan conformó una relación aún
Juan conformó una relación aún más cercana con Katiuska durante el Desafío - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Cabe mencionar que Juan se continúa superando día a día, pues en otra entrevista para La Red reveló que sufrió de problemas de alcohol que lo alejaron de sus seres queridos.

“Cuando iba a mitad de camino me escribe mi hermana como a las 2:00 a. m. o 3:00 a. m. que mi abuelito había fallecido. Eso fue un golpe muy duro para mí porque por estar en el desorden y tomando y pensando en fiestas de pronto en las peladas, en las mujeres, no pude despedirme de él”, confesó.

Temas Relacionados

Desafío Siglo XXIDesafío 2025JuanEliminado DesafíoDesafío 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

El organismo advierte que el proceso anunciado por la guerrilla viola los principios del derecho internacional y los convenios de Ginebra, y pide la intervención urgente de autoridades estatales

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

María Elvira Salazar lanzó fuerte alerta contra Petro por ser “amigo” de organizaciones hostiles a EE. UU.: rechazó su cercanía a Maduro

La congresista republicana aseguró que el presidente de Colombia guarda vínculos estrechos con Hezbolá, Hamas, China, Corea del Norte y Rusia, considerados por el país norteamericano como actores que representan riesgos a su territorio, política y economía

María Elvira Salazar lanzó fuerte

Documento revela la realidad de las cifras sobre la venta en la que insiste Petro y que podría cambiar el futuro de Ecopetrol

De acuerdo con un análisis de BTG Pactual, la administración de la estatal no contempla la venta de su participación en el Permian, a pesar de las reiteradas solicitudes del presidente Gustavo Petro

Documento revela la realidad de

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo apunta a enfrentarse a grandes equipos como parte de su acondicionamiento de cara al mundial de 2026 en Norteamérica

Carlos Antonio Vélez reveló la

Gobierno nacional anunció resolución para sustituir cocinas de leña por estufas de hidrógeno: esta será la primera zona beneficiada

Un convenio histórico permitirá a cientos de familias acceder a energía limpia y asequible, dejando atrás combustibles costosos y contaminantes, con beneficios directos en salud, economía y equidad social para comunidades vulnerables

Gobierno nacional anunció resolución para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Las series de Netflix Colombia

Las series de Netflix Colombia que roban la atención HOY

Colombiano le cantó a Ester Expósito en España y la reacción de la actriz se viralizó

La rusa Yana Karpova regresó a su país y comparó los precios con los que encontró en esta parte del mundo: “Un sofá vale lo que un carro en Colombia”

Aida Victoria Merlano expuso más secretos de Juan David Tejada: “No eran dos hijos, eran cinco”

Melissa Gate se refirió a la polémica de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada: “Otro asalariado muerto de hambre”

Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló la

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo

Selección Colombia Femenina recibió una particular invitación por parte de Karol G en Medellín

Reconocido periodista argentino defendió a Juan Fernando Quintero en medio de la crisis en River Plate: “El único nombre bueno”

Ecuador vs. Colombia: hora y dónde ver gratis el partido de la Tricolor en la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025

Jugador de la selección Colombia de la Premier League recibió regaño de su entrenador: “Necesita respetar”