‘Desafío Siglo XXI’: Familiar de Juan se prepara para participar en la próxima edición del concurso

El participante fue eliminado de la competencia tras una lesión - crédito Instagram

Juan es un entrenador fitness reconocido por su paso por el Desafío Siglo XXI, hasta que una lesión lo obligó a abandonar la competencia, por lo que fue invitado al programa matutino Día a Día, en el que compartió detalles de su experiencia en el concurso y se refirió tanto a sus logros como a los momentos más controversiales que vivió en el formato.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención durante la entrevista está relacionado con la participación de uno de sus familiares en la próxima edición del Desafío, pues se podría contar con la participación de un nuevo integrante de la familia de Juan, que ha mostrado su intención de competir en el reality y, además, prometió quedarse con la victoria en el popular concurso colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así se confirmó durante el paso del recién eliminado en el espacio conducido por Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto y Carlos Calero, en el que el exparticipante tuvo una videollamada con su familia, que se conectó desde Barranquilla.

Pese a que en su niñez no fueron cercanos, ahora la historia ha cambiado - crédito Instagram

Tanto el hermano como el papá del participante expresaron su orgullo por la actitud que mantuvo con sus compañeros y el liderazgo demostrado en cada equipo del que fue parte durante la competencia, además de felicitarlo por su entrega total en cada una de las pruebas, incluso cuando enfrentaba una lesión.

En medio de la conversación, Stiven, hermano de Juan, tomó la palabra y confirmó su interés en participar en la próxima edición del reality. Ante la pregunta de Rochi Stevenson sobre su posible postulación, el familiar de Juan respondió: “La idea es que sí, vamos a presentarnos a ver que sea lo que Dios quiera. Aquí todos somos una familia deportista y ya esperar que sea lo que Dios quiera”.

Esta declaración fue recibida con emoción en el set, y la presentadora concluyó su intervención diciendo: “Si no ganó Juan, que gane alguno de ustedes. Amigos o familia”.

Sin embargo, Stiven aclaró que no planea afrontar el proceso solo, ya que tiene la intención de presentarse junto a Joel, un amigo cercano a la familia. De este modo, la posibilidad de que el triunfo recaiga en el círculo íntimo de Juan se mantiene latente y, desde ya, todos los internautas están atentos a lo que pueda ocurrir en la próxima edición del concurso.

El hermano del participante tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales - crédito Instagram

Durante la entrevista, Juan aprovechó para compartir aspectos personales de su historia familiar. Relató que conoció a su padre y a su hermano cuando tenía aproximadamente 5 años.

Aunque el primer encuentro con el niño no fue del todo positivo, con el tiempo lograron fortalecer su vínculo: “Somos medio hermanos. La verdad nunca tuvimos muy buena relación. Como éramos de diferentes mamás como que nos teníamos rasquiñita y compartíamos, pero porque mi papá nos juntaba”, recordó.

Sin embargo, en medio de la conversación se aclaró que la relación entre los hermanos comenzó a transformarse cuando empezaron a invitarse a partidos de fútbol y celebraciones. Aunque fue durante un Carnaval de Barranquilla cuando ambos descubrieron la afinidad que los unía, lo que marcó el inicio de una relación inseparable, hasta el momento.

Juan conformó una relación aún más cercana con Katiuska durante el Desafío - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Cabe mencionar que Juan se continúa superando día a día, pues en otra entrevista para La Red reveló que sufrió de problemas de alcohol que lo alejaron de sus seres queridos.

“Cuando iba a mitad de camino me escribe mi hermana como a las 2:00 a. m. o 3:00 a. m. que mi abuelito había fallecido. Eso fue un golpe muy duro para mí porque por estar en el desorden y tomando y pensando en fiestas de pronto en las peladas, en las mujeres, no pude despedirme de él”, confesó.