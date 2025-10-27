Colombia

Denuncian a la señorita Antioquia 2025 por sus comentarios polémicos y violentos contra Petro: “Al menos un cachazo para...”

Laura Gallego Solís se encuentra en medio de una controversia tras la difusión de varios videos en los que sus comentarios hacia el presidente y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero fueron interpretados como una invitación a la violencia

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Laura Gallego también salió con Santiago Botero en una dinámica de preguntas rápidas, donde también surgieron comentarios sobre violencia política - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Las redes sociales se agitaron tras la divulgación de varios videos en los que la señorita Antioquia 2025, Laura Gallego Solís, hizo comentarios que fueron interpretados como una invitación a la violencia contra el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

Los registros, compartidos desde su cuenta de Instagram, provocaron cuestionamientos sobre los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad pública de quienes ostentan títulos de representación regional.

Gallego, actual representante del departamento de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, mantiene una postura política abiertamente crítica hacia el Gobierno. Su cercanía con figuras del uribismo y su tono provocador en las redes la convirtieron en una figura mediática que divide opiniones; sin embargo, los videos que circularon durante los últimos días despertaron una indignación generalizada por su lenguaje agresivo.

Laura Gallego difundió videos que algunos usuarios y políticos interpretaron como llamados a la violencia contra el presidente Gustavo Petro - crédito @lauragallegosoliss/Instagram - Ovidio González/Presidencia

Polémica de Laura Gallego por comentarios sobre Petro y Quintero

En uno de los clips más difundidos, la modelo aparece junto al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella; durante la grabación, Gallego lanza una pregunta que ha generado fuertes reacciones:

“¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, dice mirando a la cámara. De la Espriella respondió con una sonrisa: “No, esos manes no valen ni una bala”.

Diversos sectores calificaron el intercambio como una incitación a la violencia. El video, que formaba parte de una dinámica habitual de la modelo basada en preguntas rápidas sobre distintos temas —como educación o sistema carcelario—, fue visto por otros como una muestra de irrespeto hacia las instituciones del país.

En un clip junto al precandidato Abelardo de la Espriella, Laura Gallego preguntó: “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, causando fuerte polémica - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Otro video, difundido semanas antes, presenta a Gallego en compañía del precandidato presidencial Santiago Botero. En esa ocasión, la modelo repitió una dinámica similar, aunque modificó la pregunta luego de que inicialmente pidiera escoger entre Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro, ante lo cual el líder político optó por no elegir, “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. Entre risas, Botero responde: “A Quintero”. A lo que la señorita Antioquia replica: “Pero, al menos un cachazo a Petro”.

Estas grabaciones desataron un debate nacional sobre la responsabilidad que deben asumir las figuras públicas en tiempos de polarización política.

La señorita Antioquia 2025, Laura Gallego, difundió videos que algunos interpretaron como llamados a la violencia contra Gustavo Petro y Daniel Quintero - crédito Joel González/Presidencia - @lauragallegosoliss/Instagram - Facebook

Reacción desde el Gobierno nacional a los comentarios de la señorita Antioquia

Si bien Laura Gallego recibió muestras de apoyo de quienes defienden su derecho a expresar opiniones, numerosos ciudadanos y autoridades consideran que sus palabras son inaceptables por la posición que ocupa.

Por ejemplo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, expresó su inconformidad a través de su cuenta en X. En su mensaje escribió: “¿Y esto está permitido por @ReinadoColombia?”.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, cuestionó públicamente si las acciones de Laura Gallego eran permitidas por el Concurso Nacional de Belleza - crédito @PalmaEdwin/X

Así reaccionó el certamen de belleza nacional

El comentario del funcionario provocó que el Concurso Nacional de Belleza emitiera un comunicado oficial. En el texto, la organización manifestó su desacuerdo con cualquier declaración política hecha por las candidatas.

El mensaje fue claro: “Rechazamos los pronunciamientos sobre asuntos políticos por parte de las participantes e invitamos a todas las candidatas a abstenerse de involucrarse en debates o actividades de esta naturaleza mientras representen a sus municipios o departamentos”.

Aunque las primeras grabaciones datan de inicios de septiembre, el tema volvió a tomar fuerza debido a la difusión masiva que alcanzaron durante los últimos días. Las declaraciones de Gallego coincidieron con sus posteriores apariciones junto a varias figuras del espectro político de derecha y centroderecha; entre ellas se cuentan el expresidente Álvaro Uribe, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño y el exministro Juan Carlos Pinzón.

La organización del certamen respondió rechazando cualquier pronunciamiento político de las candidatas y recordó la neutralidad que deben mantener - crédito @reinadocolombia/Instagram

En una de su conversación con Pinzón, la modelo reveló que el exministro planea aspirar a la presidencia en 2026. Según relató el mismo líder político, él habría tomado la decisión después de una consulta a ChatGPT, donde la herramienta lo señaló como “la persona más capacitada para asumir ese cargo”.

De este modo, los videos de Laura Gallego continúan provocando reacciones entre quienes consideran que la representante antioqueña debería dar cuentas por sus comentarios. Sin embargo, en esta plataforma, la modelo ha mostrado afinidad con el sector político, especialmente de derecha —donde reveló que trabajó junto al abogado De la Espriella— y la utiliza para abordar temas políticos, a pesar de su papel como señorita Antioquia.

Pinzón reveló a Laura Gallego que él planeó aspirar a la Presidencia en 2026, según habría indicado, tras consultar a ChatGPT - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

