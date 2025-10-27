Caleños se quedaron sin boleta para el concierto de Shakira, pero igual lo gozaron en el Pascual Guerrero

Al no tener entradas al estadio, algunos ciudadanos decidieron ir a escuchar el concierto a las afueras - crédito @soy.sebasmolina / Instagram

Una ola de entusiasmo y alegría envolvió las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero durante los esperados conciertos de Shakira en Cali, donde varias personas, a falta de boletos para ingresar, no quisieron perderse el espectáculo de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

Ambas funciones, programadas para el 25 y 26 de octubre, agotaron sus localidades casi en su totalidad, lo que dejó a muchos fanáticos fuera de las gradas y en busca de alternativas.

A pesar de esto, la energía del show trascendió los muros del estadio. En los alrededores, la música de Shakira se oía nítida y potente, y una multitud se reunió para sumarse al festejo desde la calle.

Varios fans de la artista se congregaron a las afueras del estadio Pascual Guerrero - crédito @soy.sebasmolina / Instagram

Entre los asistentes sobresalió la presencia del influencer @soy.sebasmolina, quien acudió acompañado, como tantos otros, y prefirió ser parte de la experiencia aun sin una entrada en mano.

Desde esta localidad improvisada, corearon los éxitos y bailaron al ritmo de la artista, demostrando que el espíritu de celebración no necesita vista directa. Para muchos caleños, lo importante no fue tanto ver el escenario, sino “compartir la emoción y sentirse parte del evento” junto a la comunidad.