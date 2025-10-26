Colombia

Ya se puede mercar sin tener que salir de Transmilenio, en estación de Soacha se formó una plaza de mercado informal

Se difundió en TikTok un verdadero puesto de mercado dentro de una estación de Transmilenio, le hecho generó risas y también indignación

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
La particular escena fue compartida
La particular escena fue compartida en TikTok y rapidamente se difundió en otras plataformas - crédito @jhonfmmpl0w / TikTok

Frente a las cámaras de los teléfonos y bajo la mirada de los usuarios, la estación San Mateo del TransMilenio en Soacha se transformó, al menos por un instante, en una plaza de mercado.

Bolsas de papa y zanahoria, racimos de cebolla larga y tomates ocupaban el piso mientras los usuarios pasaban indiferentes, acostumbrados a las ventas ambulantes. Las imágenes, ampliamente compartidas en redes sociales, desataron reacciones frente al eterno pulso entre la economía informal y el orden del transporte público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sistema, que diariamente transporta a más de cuatro millones de pasajeros, enfrenta a diario el desafío de mantener la movilidad mientras los andenes y portales se convierten, por momentos, en corredores comerciales.

En el video se evidencia la venta de papa, cebolla larga entre otros productos - crédito @jhonfmmpl0w / TikTok

“¿Qué es esto, señores? El TransMilenio no es una plaza de mercado. Todo tiene su lugar, ¿dónde está la Policía?”, cuestionaron usuarios en redes, mientras otros defendían a los vendedores recordando que “esa gente que critica a la señora trabajando, pero cuando ven a los ladrones robando celulares no dicen nada”.

No es la primera vez que el comercio ambulante transforma las estaciones en escenarios donde la economía y la movilidad se entrecruzan. Según el último informe del Instituto para la Economía Social (Ipes), Bogotá cuenta con 14.298 vendedores informales registrados entre junio de 2020 y diciembre de 2023, con puntos de mayor actividad en Santa Fe (1.825), Bosa (1.736) y Kennedy (1.722).

La atracción de estos espacios se debe, principalmente, al elevado flujo de personas, aunque la actividad opera en el margen de la normatividad. El Manual del Usuario de TransMilenio deja en claro: “Se prohíbe expresamente cualquier tipo de venta ambulante dentro de las estaciones y buses”.

La administración del sistema insiste constantemente en que las ventas informales no son permitidas, argumentando razones de seguridad y salubridad. La entidad subrayó la necesidad de “espacios despejados para garantizar una operación segura y eficiente”.

Para algunas personas el hecho
Para algunas personas el hecho representa lo mejor de la creatividad colombiana - crédito IPES

Tras la viralización del particular “mercado sobre ruedas”, TransMilenio aclaró que la regulación y control en la zona de Soacha corresponde a la Administración Municipal, y reportó la intervención de funcionarios de la Secretaría de Gobierno junto con la policía para dialogar con los comerciantes presentes.

El fenómeno no se limita a este episodio viral. En octubre de 2024, operativos en la estación Ricaurte buscaron evacuar a decenas de vendedores, generando protestas de quienes dependen de estas actividades para sobrevivir en un contexto económico incierto.

“Deben prohibir toda venta en las estaciones y los buses, y esos guardas que contratan y la policía en las estaciones no hacen su trabajo, dejan colar, dejan que se suban hasta trastes”, opinó un usuario inconforme, mientras otros cuestionaban la falta de autoridad para controlar el creciente comercio al interior de las estaciones.

Aunque las autoridades han promovido iniciativas controladas, como los “Mercados Campesinos” en espacios delimitados (por ejemplo en la estación del Museo Nacional), allí los agricultores pueden vender sus productos bajo condiciones de orden y supervisión, diferenciando estos eventos oficiales de la espontaneidad de la venta ambulante surgida tras el video viralizado.

Los vendedores informales siempre han
Los vendedores informales siempre han representado un reto en Transmilenio - crédito CEET

En redes sociales, las posiciones continúan enfrentadas. Mientras unos se preguntan en tono jocoso “¿Quién en su sano juicio hace mercado en una estación de TransMilenio?”, otros afirman, con cierto dejo de resignación, “cuando veo todo ese mercado, me siento orgulloso de ser colombiano”.

A pesar de los esfuerzos, la tensión entre la subsistencia económica de una parte de la población y la necesidad de un transporte eficiente se mantiene.

Tal como enfatizó la administración del sistema: “Esperamos fortalecer acciones conjuntas con las autoridades de Soacha para contar con espacios libres para la movilidad en las estaciones de este municipio”, remarcando la apuesta institucional por priorizar la circulación sobre cualquier emprendimiento mercantil improvisado en la ruta diaria de la ciudad.

Temas Relacionados

Plaza de mercado en TransmilenioVentas ambulantesMercado en TransmilenioEspacio públicoColombia-Noticias

Más Noticias

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

La creadora de contenido sugirió que el padre de su hijo se habría quedado con esa parte, evitando meterse en problemas con el hombre llamado como “el agropecuario”

Aida Victoria Merlano acusó a

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

El Verdolaga será el local en una nueva edición del derbi antioqueño, en donde ambos clubes luchan por la parte más alta de la tabla de posiciones

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

El abecé de la crisis entre Colombia y EE. UU.: sanciones a Petro, renuncia ministerial y despliegue militar estadounidense

El presidente estadounidense denunció públicamente al mandatario colombiano, lo que derivó en la suspensión de subsidios y un giro en la política exterior, generando una crisis sin precedentes entre ambos países

El abecé de la crisis

Enrique Peñalosa discutió con el ministro de Trabajo por sanción de Estados Unidos a Gustavo Petro: “Qué risa éste personaje”

El anuncio del Departamento del Tesoro sobre Gustavo Petro desató un intenso debate público, con Enrique Peñalosa y Antonio Sanguino intercambiando acusaciones y críticas sobre corrupción y gestión política

Enrique Peñalosa discutió con el

Indígenas emberá tratan de reubicarse en el Parque Nacional: El Distrito advierte que ha cumplido con los acuerdos

Autoridades monitorean movimientos de familias que abandonaron alojamientos temporales y buscan presionar avances en compromisos de retorno y reubicación

Indígenas emberá tratan de reubicarse
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano acusó a

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Cristian Cañozales revivió a Millonarios y hundió a Santa Fe: victoria en el último minuto por 1-0 en El Campín