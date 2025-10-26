Jota Pe Hernández se despachó contra la consulta del petrismo: “Hoy votan los que apoyan los beneficios que le han dado a los bandidos”

Jota Pe Hernández emergió como uno de los críticos más vehementes del proceso de consulta del Pacto Histórico - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En medio de la jornada de consulta interna del Pacto Histórico este domingo 26 de octubre de 2025 en Colombia, el senador Jota Pe Hernández lanzó severas críticas a la organización y a sus miembros, señalando irregularidades en la movilización electoral y cuestionando la transparencia de sus principales figuras políticas.

“Hoy solo votan los petristas, los de Olmedo López, los de Nicolás Petro, los que apoyan las reformas tributarias injustas de Gustavo Petro”, afirmó el congresista en un mensaje difundido en su cuenta de X.

Estos comicios internos se consideran una prueba clave para medir la base real de apoyo del sector liderado por el presidente colombiano.

En un video publicado simultáneamente, Hernández amplió sus críticas hacia el proceso y la campaña previa.

El legislador denunció que “la suciedad que hicieron con las ciudades, las empapelaron hasta más no poder. Las dejaron sucias, no tan sucias como la boca de Iván Cepeda, pero sí las dejaron muy sucias”.

Además, puso bajo la lupa la participación del propio Gustavo Petro, presidente de Colombia, al advertir: “desde muy temprano salió a hacer campaña, a pesar de que la ley se lo prohíbe”.

El político insistió en que el proceso permitiría saber cuántos votos reales tiene la izquierda colombiana y los congresistas que integran el bloque del Pacto Histórico.

“Hoy vamos a saber cuántos votos tiene el tomatrago de Wilson Arias, cuántos votos tiene el explotador de trabajadores David Racero y así todos esos petristas que se lanzaron al Congreso y bajo un logo, el Pacto Histórico, llegaron allí pero nadie sabe cuántos votos tiene”, expresó Hernández.

Para finalizar, Hernández volvió a tocar el tema de una supuesta incongruencia de la coalición frente a temas ambientales.

“Las dejaron muy sucias los que son pro medio ambiente y que dicen una cosa pero hacen otra”, criticó el congresista, volviendo a citar el empapelamiento masivo en varias ciudades.

El senador remarcó que sus reportes sobre la consulta buscarán exponer los resultados reales de la votación, frente a los discursos de superioridad que, en su opinión, mantienen algunos líderes del gobierno, incluido Petro.

Las urnas están abiertas desde la 8 a. m. en todo el país

Millones de ciudadanos fueron llamados este domingo 26 de octubre de 2025 por el Pacto Histórico a participar en una consulta interna abierta para definir el precandidato presidencial y estructurar las listas al Congreso de la República de cara a las elecciones de 2026.

La particularidad de este proceso reside en que cualquier persona, sin distinguir filiación política, puede sumarse a la jornada en todo el territorio nacional.

La apertura oficial de la consulta se realizó a las 8:00 a. m., según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar el evento.

“En todo el territorio colombiano se dio apertura a las urnas a las 8:00 a. m. para la consulta de los partidos políticos”, indicó la Registraduría a través de un comunicado.

El órgano electoral resaltó el alcance del proceso, pues 39.984.168 ciudadanos se encuentran habilitados para votar, de los cuales 20.542.339 son mujeres y 19.441.829 son hombres.

Además, 142.029 personas prestan servicios como jurados de votación, entre titulares y remanentes, todos capacitados con el objetivo de respaldar la transparencia y el correcto desarrollo del ejercicio.

Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, manifestó su respaldo al proceso electoral a través de redes sociales.

El jefe de Estado publicó en su cuenta de X: “Como ciudadano de Colombia y militante del partido creado por el pueblo: Pacto Histórico, en uso de mis derechos establecidos en la Constitución de Colombia que juré respetar, y recuperar su espíritu de constitución de la libertad, de la justicia social, de la independencia nacional y la democracia, y en el ejercicio de mis derechos convencionales de la convención americana de los derechos humanos, me alistó para votar en la consulta del Pacto Histórico”.