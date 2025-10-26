Colombia

Jota Pe Hernández se despachó contra la consulta del petrismo: “Hoy votan los que apoyan los beneficios que le han dado a los bandidos”

El senador afirmó que la consulta solo evidencia el respaldo real de los principales aliados del presidente Gustavo Petro

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Jota Pe Hernández emergió como
Jota Pe Hernández emergió como uno de los críticos más vehementes del proceso de consulta del Pacto Histórico - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En medio de la jornada de consulta interna del Pacto Histórico este domingo 26 de octubre de 2025 en Colombia, el senador Jota Pe Hernández lanzó severas críticas a la organización y a sus miembros, señalando irregularidades en la movilización electoral y cuestionando la transparencia de sus principales figuras políticas.

Hoy solo votan los petristas, los de Olmedo López, los de Nicolás Petro, los que apoyan las reformas tributarias injustas de Gustavo Petro”, afirmó el congresista en un mensaje difundido en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estos comicios internos se consideran una prueba clave para medir la base real de apoyo del sector liderado por el presidente colombiano.

En un video publicado simultáneamente, Hernández amplió sus críticas hacia el proceso y la campaña previa.

El senador Jota Pe Hernández
El senador Jota Pe Hernández emergió como uno de los críticos más vehementes del proceso consultivo del Pacto Histórico - crédito @JotaPeHernandez

El legislador denunció que “la suciedad que hicieron con las ciudades, las empapelaron hasta más no poder. Las dejaron sucias, no tan sucias como la boca de Iván Cepeda, pero sí las dejaron muy sucias”.

Además, puso bajo la lupa la participación del propio Gustavo Petro, presidente de Colombia, al advertir: “desde muy temprano salió a hacer campaña, a pesar de que la ley se lo prohíbe”.

El político insistió en que el proceso permitiría saber cuántos votos reales tiene la izquierda colombiana y los congresistas que integran el bloque del Pacto Histórico.

“Hoy vamos a saber cuántos votos tiene el tomatrago de Wilson Arias, cuántos votos tiene el explotador de trabajadores David Racero y así todos esos petristas que se lanzaron al Congreso y bajo un logo, el Pacto Histórico, llegaron allí pero nadie sabe cuántos votos tiene”, expresó Hernández.

Para finalizar, Hernández volvió a tocar el tema de una supuesta incongruencia de la coalición frente a temas ambientales.

Jota Pe Hernández centró sus declaraciones en exponer las supuestas inconsistencias y beneficios internos del petrismo - crédito @JotaPeHernandez

“Las dejaron muy sucias los que son pro medio ambiente y que dicen una cosa pero hacen otra”, criticó el congresista, volviendo a citar el empapelamiento masivo en varias ciudades.

El senador remarcó que sus reportes sobre la consulta buscarán exponer los resultados reales de la votación, frente a los discursos de superioridad que, en su opinión, mantienen algunos líderes del gobierno, incluido Petro.

Las urnas están abiertas desde la 8 a. m. en todo el país

Millones de ciudadanos fueron llamados este domingo 26 de octubre de 2025 por el Pacto Histórico a participar en una consulta interna abierta para definir el precandidato presidencial y estructurar las listas al Congreso de la República de cara a las elecciones de 2026.

La particularidad de este proceso reside en que cualquier persona, sin distinguir filiación política, puede sumarse a la jornada en todo el territorio nacional.

La apertura oficial de la consulta se realizó a las 8:00 a. m., según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar el evento.

“En todo el territorio colombiano se dio apertura a las urnas a las 8:00 a. m. para la consulta de los partidos políticos”, indicó la Registraduría a través de un comunicado.

El Pacto Histórico realiza una
El Pacto Histórico realiza una consulta interna abierta para definir su precandidato presidencial y listas al Congreso - crédito Registraduría

El órgano electoral resaltó el alcance del proceso, pues 39.984.168 ciudadanos se encuentran habilitados para votar, de los cuales 20.542.339 son mujeres y 19.441.829 son hombres.

Además, 142.029 personas prestan servicios como jurados de votación, entre titulares y remanentes, todos capacitados con el objetivo de respaldar la transparencia y el correcto desarrollo del ejercicio.

Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, manifestó su respaldo al proceso electoral a través de redes sociales.

El jefe de Estado publicó en su cuenta de X: “Como ciudadano de Colombia y militante del partido creado por el pueblo: Pacto Histórico, en uso de mis derechos establecidos en la Constitución de Colombia que juré respetar, y recuperar su espíritu de constitución de la libertad, de la justicia social, de la independencia nacional y la democracia, y en el ejercicio de mis derechos convencionales de la convención americana de los derechos humanos, me alistó para votar en la consulta del Pacto Histórico”.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezPetrismoConsulta 26 de octubreConsulta Pacto HistóricoVotaciones 26 de octubrePresidente PetroGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

El aval otorgado por el Nuevo Liberalismo posiciona a Fabián Oviedo como la apuesta del partido para la Alcaldía de Bucaramanga

Con experiencia como concejal, Oviedo asume el reto con el respaldo de un proceso interno en el que participaron otros aspirantes

El aval otorgado por el

Aida Victoria Merlano destapa los mensajes privados con su ex Juan David Tejada y enciende las redes con sus declaraciones

La influencer barranquillera compartió las conversaciones de WhatsApp con el padre de su hijo, mostrando tensiones y supuestos intentos de manipulación tras su ruptura y abriendo debate sobre la privacidad en pareja

Aida Victoria Merlano destapa los

La pirámide DMG habría reaparecido en Colombia, pero esta vez con exportación de esmeraldas a Europa

Steven Murcia, hijo del condenado David Murcia Guzmán, impulsa un nuevo proyecto que utiliza la marca DMG para comercializar esmeraldas en Europa, pese a prohibiciones regulatorias y cuestionamientos sobre la legalidad del modelo de negocio y su estructura multinivel

La pirámide DMG habría reaparecido

Dayro Moreno silenció las críticas y se acerca a récord goleador con Once Caldas

El jugador colombiano con más goles en la historia sigue agrandando su leyenda y lucha con el equipo de Manizales por un cupo a los cuadrangulares semifinales

Dayro Moreno silenció las críticas

Presidente del Consejo de Estado respondió a Petro por críticas a la suspensión del modelo de salud: “No puede pretender gobernar por decreto”

El magistrado Luis Alberto Álvarez defendió el fallo que dejó sin efecto el decreto de salud y señaló que el Ejecutivo fue más allá de sus competencias al modificar la estructura sanitaria

Presidente del Consejo de Estado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano destapa los

Aida Victoria Merlano destapa los mensajes privados con su ex Juan David Tejada y enciende las redes con sus declaraciones

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Deportes

Dayro Moreno silenció las críticas

Dayro Moreno silenció las críticas y se acerca a récord goleador con Once Caldas

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Unión Magdalena perdió con gol de Dayro Moreno y desciende a la segunda categoría

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación