Colombia

Iván Cepeda será el candidato del Pacto Histórico, en medio de la controversia por si podrá o no participar en la consulta del Frente Amplio

El senador de la República se convirtió en el ganador en la consulta del 26 de octubre a Carolina Corcho y será el que represente los intereses de la colectividad del presidente Gustavo Petro, a la espera de si la discusión jurídica lo habilita para participar en un nuevo proceso de escogencia, previsto para el 8 de marzo

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El senador Iván Cepeda aseguró
El senador Iván Cepeda aseguró que, si llega a la Presidencia, abrirá espacios de diálogo con todos los sectores políticos, incluso con el uribismo - crédito Iván Cepeda/Facebook

El Pacto Histórico, colectivo de izquierda afín al presidente Gustavo Petro, eligió el 26 de octubre de 2025 el que será su candidato a la presidencia, precedida de la incertidumbre por la manera en que se seguirá desarrollando este proceso: entre los que consideran que el proceso inhabilita al ganador para competir en la consulta del Frente Amplio, prevista para el 8 de marzo de 2026, y los que consideran lo contrario.

El aspirante que ganó la contienda fue el senador Iván Cepeda Castro, que con 13.257 mesas escrutadas, obtuvo un total de 664.932 votos (63,75%), frente a los 313.646 logrados por la exministra de Salud, Carolina Corcho (30,07%), que no logró hacerle contrapeso a la propuesta del veterano congresista. Y, aunque retiró su nombre del proceso, el acusado exalcalde Daniel Quintero obtuvo 64.358 sufragios, que representan el 6,17% de la participación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El senador Iván Cepeda superó
El senador Iván Cepeda superó el 60% de respaldo en la consulta del Pacto Histórico - crédito Prensa Iván Cepeda

En este sentido, el senador del partido Polo Democrático Alternativo será el que lidere las banderas de la colectividad que representa el proyecto progresista del hoy jefe de Estado. Aunque enfrentará de entrada un diferendo jurídico con respecto a si el vencedor podrá o no ir a la consulta interpartidista mencionada, en lo que hay opiniones contrarias; lo anterior, debido a la manera en que se efectuó esta consulta.

Y es que el principal asunto de debate está ligado a que el Pacto Histórico no contaba con personería jurídica vigente para llevar a cabo esta escogencia, por lo que los participantes tuvieron que ser inscritos por los partidos que hacen parte de esta coalición; lo cual lo hace una consulta de varios partidos, y no una interna, como querían tanto Cepeda y Corcho. Situación distinta han alegado sus participantes.

A la exministra Carolina Corcho
A la exministra Carolina Corcho no le alcanzó para convertirse en la candidata de la coalición del Pacto Histórico - crédito @carolinacorcho

Él es Iván Cepeda, el senador que sueña con continuar con el proyecto político de Gustavo Petro

A los 63 años, el político y defensor de derechos humanos bogotano puso por primera vez su nombre en consideración de sus copartidarios. En su dilatado trasegar se ha destacado por su labor en la defensa de las víctimas del conflicto armado y su participación en el Congreso desde el año 2010; a la par del fuerte enfrentamiento jurídico por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, del cual -por ahora- resultó perdedor.

El congresista, hijo del asesinado senador Manuel Cepeda Vargas, que era uno de los estandartes políticos de la Unión Patriótica inició su carrera política como representante a la Cámara por Bogotá, corporación en la que impulsó iniciativas relacionadas con la memoria histórica y la justicia transicional. Así arrancó ese trasegar que podría llevarlo a la Casa de Nariño, de cara al periodo 2026-2030.

Por su parte, en 2014, el capitalino fue elegido senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Durante su gestión en el Senado, ha liderado debates de control político sobre graves violaciones a los derechos humanos y ha promovido leyes para la protección de las víctimas. Cepeda integró la Comisión de Paz, desde la cual participó activamente en los diálogos entre el Gobierno y las FARC en La Habana.

Iván Cepeda será el que
Iván Cepeda será el que lidere la candidatura del Pacto Histórico, en un proceso inédito en la izquierda colombiana - crédito Iván Cepeda/Facebook

Cepeda Castro es conocido por sus investigaciones sobre presuntos vínculos entre políticos y grupos paramilitares. De hecho, ha impulsado debates sobre parapolítica y ha denunciado amenazas y persecuciones en su contra por estas actividades. Además, ha sido reconocido por su papel en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionado con un caso de manipulación de testigos.

A lo largo de su carrera, el parlamentario que ha forjado su carrera la izquierda ha sido claro en remarcar la importancia de la justicia transicional y la reparación integral para las víctimas del conflicto. Ha propuesto reformas legislativas orientadas a fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a consolidar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Del mismo modo, es conocida su postura crítica frente a los gobiernos que, según él, han dificultado la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, firmado durante la administración de Juan Manuel Santos. En su defensa, sostuvo debates con miembros de sectores uribistas y de la derecha colombiana, defendiendo la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en la consolidación de la paz en Colombia.

Temas Relacionados

Iván CepedaConsulta Pacto HistóricoConsulta 26 de octubreConsulta presidenciaConsulta izquierda ColombiaCarolina CorchoColombia-Noticias

Más Noticias

Los mejores filmes de Netflix Colombia para ver en cualquier momento

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Los mejores filmes de Netflix

Más de 400 personas sancionadas y cinco capturados dejó la jornada electoral de la consulta del Pacto Histórico

El despliegue de seguridad permitió arrestar a personas vinculadas a corrupción al sufragante y ejecutar órdenes judiciales, mientras se aplicaron cientos de correctivos por infracciones durante la consulta popular en todo el país

Más de 400 personas sancionadas

Así puede solicitar de manera sencilla y con horarios especiales el trámite de salida de un vehículo de patios en Bogotá

Usuarios deben cumplir con pagos y documentación antes de retirar automóviles, motocicletas o bicicletas, con tarifas diferenciadas y atención disponible en línea y presencial, advierte la entidad distrital

Así puede solicitar de manera

Incautaron insumos para narcotráfico por más de 2.000 millones de pesos en Bolívar y Chocó

Según explicaron las autoridades, el hallazgo comprendió la inmovilización de 9.300 galones de Acpm y 35 toneladas de cemento

Incautaron insumos para narcotráfico por

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia en los últimos días de octubre de 2025: podría asustar mucho en Halloween

La cotización de la divisa estadounidense se movió en línea con otras monedas regionales, mientras el mercado local observa factores externos y técnicos

Qué pasará con el precio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

El K-pop muestra su fuerza

El K-pop muestra su fuerza en Colombia: descubre lo más popular en iTunes

Nicolás Arrieta es el primer participante confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Los mejores filmes de Netflix Colombia para ver en cualquier momento

Una mujer denunció que fue víctima de un atraco en un exclusivo sector de Bogotá al interior de un bar con escopolamina

Diego Trujillo sorprendió a su hijo Sai al decirle que su ex era una “grilla aterradora” y Yeri Mua no tardó en reaccionar

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Alfonso Cañón, leyenda de Santa Fe, hizo fuerte reclamo a los jugadores tras derrota en el clásico: “Suden la camiseta”

Duras críticas a Wilmar Roldán tras ser designado para la semifinal de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. LDU de Quito

La revelación de David Mackalister sobre lo vivido durante su doble lesión de rodilla: “Tienes el miedo de no volver a pisar una cancha

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios hace cuentas, Deportivo Cali al borde de la eliminación y América de Cali se ilusiona