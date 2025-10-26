Iván Cepeda será el candidato del Pacto Histórico, en medio de la controversia por si podrá o no participar en la consulta del Frente Amplio

El senador Iván Cepeda aseguró que, si llega a la Presidencia, abrirá espacios de diálogo con todos los sectores políticos, incluso con el uribismo - crédito Iván Cepeda/Facebook

El Pacto Histórico, colectivo de izquierda afín al presidente Gustavo Petro, eligió el 26 de octubre de 2025 el que será su candidato a la presidencia, precedida de la incertidumbre por la manera en que se seguirá desarrollando este proceso: entre los que consideran que el proceso inhabilita al ganador para competir en la consulta del Frente Amplio, prevista para el 8 de marzo de 2026, y los que consideran lo contrario.

El aspirante que ganó la contienda fue el senador Iván Cepeda Castro, que con 13.257 mesas escrutadas, obtuvo un total de 664.932 votos (63,75%), frente a los 313.646 logrados por la exministra de Salud, Carolina Corcho (30,07%), que no logró hacerle contrapeso a la propuesta del veterano congresista. Y, aunque retiró su nombre del proceso, el acusado exalcalde Daniel Quintero obtuvo 64.358 sufragios, que representan el 6,17% de la participación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El senador Iván Cepeda superó el 60% de respaldo en la consulta del Pacto Histórico - crédito Prensa Iván Cepeda

En este sentido, el senador del partido Polo Democrático Alternativo será el que lidere las banderas de la colectividad que representa el proyecto progresista del hoy jefe de Estado. Aunque enfrentará de entrada un diferendo jurídico con respecto a si el vencedor podrá o no ir a la consulta interpartidista mencionada, en lo que hay opiniones contrarias; lo anterior, debido a la manera en que se efectuó esta consulta.

Y es que el principal asunto de debate está ligado a que el Pacto Histórico no contaba con personería jurídica vigente para llevar a cabo esta escogencia, por lo que los participantes tuvieron que ser inscritos por los partidos que hacen parte de esta coalición; lo cual lo hace una consulta de varios partidos, y no una interna, como querían tanto Cepeda y Corcho. Situación distinta han alegado sus participantes.

A la exministra Carolina Corcho no le alcanzó para convertirse en la candidata de la coalición del Pacto Histórico - crédito @carolinacorcho

Él es Iván Cepeda, el senador que sueña con continuar con el proyecto político de Gustavo Petro

A los 63 años, el político y defensor de derechos humanos bogotano puso por primera vez su nombre en consideración de sus copartidarios. En su dilatado trasegar se ha destacado por su labor en la defensa de las víctimas del conflicto armado y su participación en el Congreso desde el año 2010; a la par del fuerte enfrentamiento jurídico por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, del cual -por ahora- resultó perdedor.

El congresista, hijo del asesinado senador Manuel Cepeda Vargas, que era uno de los estandartes políticos de la Unión Patriótica inició su carrera política como representante a la Cámara por Bogotá, corporación en la que impulsó iniciativas relacionadas con la memoria histórica y la justicia transicional. Así arrancó ese trasegar que podría llevarlo a la Casa de Nariño, de cara al periodo 2026-2030.

Por su parte, en 2014, el capitalino fue elegido senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Durante su gestión en el Senado, ha liderado debates de control político sobre graves violaciones a los derechos humanos y ha promovido leyes para la protección de las víctimas. Cepeda integró la Comisión de Paz, desde la cual participó activamente en los diálogos entre el Gobierno y las FARC en La Habana.

Iván Cepeda será el que lidere la candidatura del Pacto Histórico, en un proceso inédito en la izquierda colombiana - crédito Iván Cepeda/Facebook

Cepeda Castro es conocido por sus investigaciones sobre presuntos vínculos entre políticos y grupos paramilitares. De hecho, ha impulsado debates sobre parapolítica y ha denunciado amenazas y persecuciones en su contra por estas actividades. Además, ha sido reconocido por su papel en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionado con un caso de manipulación de testigos.

A lo largo de su carrera, el parlamentario que ha forjado su carrera la izquierda ha sido claro en remarcar la importancia de la justicia transicional y la reparación integral para las víctimas del conflicto. Ha propuesto reformas legislativas orientadas a fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a consolidar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Del mismo modo, es conocida su postura crítica frente a los gobiernos que, según él, han dificultado la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, firmado durante la administración de Juan Manuel Santos. En su defensa, sostuvo debates con miembros de sectores uribistas y de la derecha colombiana, defendiendo la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en la consolidación de la paz en Colombia.