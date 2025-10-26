Colombia

Icetex alertó fraudes con códigos QR y enlaces falsos: conozca los únicos medios para hacer pagos

Alertas recientes revelan tácticas sofisticadas para obtener datos y dinero de usuarios desprevenidos mediante plataformas no autorizadas y mensajes engañosos

Johan Manuel Largo

Guardar
El Icetex advierte sobre fraudes
El Icetex advierte sobre fraudes con códigos QR y enlaces falsos para el pago de créditos educativos

El Icetex emitió una advertencia clave a sus beneficiarios y al público en general ante el incremento de prácticas fraudulentas que buscan suplantar los canales oficiales de pago de créditos educativos.

De acuerdo con la entidad, en el transcurso de octubre, el Icetex ha detectado el envío de mensajes digitales con códigos QR falsos y enlaces engañosos que redirigen a páginas web fraudulentas, diseñadas para apropiarse indebidamente del dinero de los usuarios bajo la apariencia de plataformas autorizadas para pagos de cuotas o abonos de créditos.

La dependencia recalcó que no publica códigos QR para pagos en medios digitales, ni en redes sociales. Los únicos canales legítimos y autorizados para el pago de obligaciones con el Icetex son los establecidos en el sitio web oficial www.icetex.gov.co, el Portal Transaccional de la entidad, y los pagos por PSE (Pagos Seguros en Línea).

Recomiendan a beneficiarios no ingresar
Recomiendan a beneficiarios no ingresar a enlaces sospechosos ni compartir información personal fuera de los canales oficiales

Además, la entidad recomienda a todos los usuarios ignorar cualquier comunicación proveniente de páginas como www.icetex.com, que no mantienen relación alguna con el organismo y suelen ser utilizadas por los estafadores para engañar a los usuarios y obtener información confidencial o dinero.

El modus operandi de los estafadores suele consistir en enviar mensajes por correo electrónico, aplicaciones de mensajería o redes sociales, simulando comunicaciones oficiales del Icetex. Estos mensajes incluyen enlaces o códigos QR que, al ser escaneados o abiertos, dirigen a sitios web apócrifos donde se les solicita a los usuarios efectuar pagos, registrar datos personales, bancarios o incluso credenciales de acceso.

A raíz de estos reportes, el Icetex ha trasladado los casos a las autoridades competentes para su respectiva investigación y continúa implementando medidas de modernización tecnológica para reforzar la seguridad de las transacciones de sus beneficiarios.

El Icetex detalló los pasos
El Icetex detalló los pasos seguros para descargar y pagar recibos de crédito educativo en su portal oficial

Recomendaciones para usuarios y beneficiarios

La entidad hizo un llamado a su comunidad para que:

  • Nunca ingresen a enlaces sospechosos ni escaneen códigos QR recibidos fuera de los canales oficiales.
  • No compartan información personal o financiera a través de enlaces enviados por correo, mensajería instantánea o redes sociales que no sean confirmados como oficiales.
  • Verifiquen siempre que los pagos se realicen exclusivamente a través de www.icetex.gov.co, el Portal Transaccional o la opción PSE incluida en el entorno oficial.
  • Ante cualquier sospecha de fraude o mensaje irregular, denuncien de inmediato a la línea anticorrupción +57 (601) 3790521, o en las ventanillas de atención al ciudadano en la sede barrios las aguas en Bogotá. También pueden reportar en línea a través de https://web.icetex.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/canales-de-atencion/canales-digitales.

¿Cómo descargar y pagar el recibo Icetex de forma segura?

Para evitar riesgos, el Icetex recuerda los pasos oficiales para descargar el recibo y pagar de manera electrónica:

  1. Ingresa únicamente al sitio web oficial www.icetex.gov.co.
  2. Accede al Portal Transaccional usando tu usuario y contraseña.
  3. Dirígete a la sección de “Estado de cuenta” o “Créditos”.
  4. Haz clic en “DESCARGAR ÚLTIMO RECIBO DE PAGO” para obtener el PDF.
  5. Imprime o guarda el archivo para disponer de la información y el código de barras necesarios para pagar por ventanilla o desde PSE.

Si eliges pagar por PSE:

  1. Desde el Estado de Cuenta, elige la opción “Pagar”.
  2. Selecciona “PSE” o “Pagar en línea”.
  3. Verifica que los datos correspondan a tu crédito y a tu información personal.
  4. Haz clic para proceder con el pago, selecciona el banco desde el cual realizarás la transacción e ingresa las credenciales bancarias solicitadas por tu entidad financiera.
  5. Finaliza y confirma la operación siguiendo las indicaciones de tu banco.

Importante: nunca compartas sus datos de acceso al Portal Transaccional ni sus credenciales bancarias con terceros. Puesto que, el Icetex no solicita información confidencial fuera de los canales habilitados y te alienta a desconfiar de cualquier mensaje que te indique lo contrario.

El Icetex implementó un sistema
El Icetex implementó un sistema de modernización tecnológica para reducir riesgos de fraude y proteger datos de usuarios

Medidas adicionales y modernización tecnológica

El Icetex está implementando un robusto sistema de modernización tecnológica para reducir el riesgo de fraudes y garantizar la protección de los datos e intereses de sus usuarios. Mientras tanto, insiste en la vigilancia activa y la denuncia oportuna como herramientas centrales para combatir la suplantación digital y protegerse ante posibles delitos informáticos.

Para cualquier inquietud adicional, los beneficiarios pueden consultar la información oficial, asesorarse en los canales digitales y recibir orientación en las ventanillas de atención y líneas oficiales de la entidad. Mantenerse informado y actuar cuidadosamente es clave para evitar ser víctima de estas modalidades de engaño, que continúan evolucionando y afectando a miles de ciudadanos en todo el país.

