Hijo de Sandra Reyes compartió cómo fue despedirse de la actriz tras su dura batalla contra el cáncer

Gerónimo Parada, hijo de Sandra Reyes recordó cómo fue la batalla de la actriz contra el cáncer - crédito @geronimo_parada_reyes_/Instagram

A casi un año del fallecimiento de Sandra Reyes, su hijo Gerónimo Parada Reyes compartió públicamente por primera vez cómo vivió la despedida de su madre, en el marco de un homenaje realizado durante el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

En este evento, que reunió a familiares y colegas de la actriz, se rindió tributo a su legado tanto artístico como humano, y se entregó un cuadro con su imagen como símbolo de reconocimiento.

La noticia del deceso de Sandra Reyes el 1 de diciembre de 2024, a los 49 años, marcó un momento de duelo para la televisión colombiana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sandra Reyes dio vida a Aracely, mamá de Rigoberto Urán en la novela del Canal RCN - crédito @sandrareyesfans/IG

La actriz, recordada especialmente por su papel de la Doctora Paula en la telenovela Pedro el escamoso y por su participación en Rigo, enfrentó un extenso tratamiento contra el cáncer de seno.

A pesar de su popularidad, Reyes optó siempre por mantener su vida personal alejada del foco mediático, aunque se sabía que compartió sus últimos días en Ubaté junto a su hijo Gerónimo, quien ha demostrado interés por el arte, siguiendo los pasos de su madre.

Durante el homenaje organizado por el programa La Red, su hijo Gerónimo Parada Reyes relató cómo fue el proceso de despedida, destacando la serenidad y el amor que caracterizaron esos momentos finales.

“Los recuerdos que tengo de mi mamá son de amor... Fue muy complicado para todos, pero ante todo fue muy tranquilo. Nos pudimos decir todo, tuvimos tiempo de hablar, de amarnos, de abrazarnos. Ante todo, fue bonito tener esa última despedida”, expresó el joven.

Los mensajes tras la muerte de la actriz- crédito @robinsondiasu / Instagram

En su intervención en el programa de variedades de Caracol Televisión, Gerónimo también compartió el consejo que su madre le dejó antes de partir: “Sonríele a la vida”, una frase que, según sus palabras, lo acompaña diariamente.

El homenaje contó con la presencia de figuras del medio artístico como María Eugenia Penagos, Jairo Soto y María Cristina Galindo, además de la familia de la actriz, quienes resaltaron la huella imborrable que dejó Sandra Reyes tanto en la pantalla como en la vida de quienes la rodearon.

Así la recordó Sandra Guzmán

Entre recuerdos, sueños y una profunda nostalgia, la memoria de la actriz Sandra Reyes se mantiene viva para su amiga y colega Andrea Guzmán. Guzmán compartió a través de sus redes sociales una sentida reflexión sobre la persistencia de la presencia de su compañera, marcada especialmente por el más reciente sueño que tuvo la noche del 1 de junio.

La actriz falleció por causa de un cáncer de seno - crédito @actorjulian/IG

Lejos de limitarse a un homenaje convencional, Andrea Guzmán publicó una serie de fotografías que evocan instantes significativos junto a Sandra Reyes durante las grabaciones que ambas compartieron. En sus palabras, la protagonista recordó a la fallecida actriz, resaltando el vínculo perdurable que las unía.

“Como dice la canción… ‘la gente buena no se entierra se siembra’”, citó Guzmán, refiriéndose al tema “La fiesta” del puertorriqueño Pedro Capó. De esta manera, la actriz transmitió el arraigado sentimiento que le provoca evocar a Reyes, dejando claro que la huella dejada por la actriz trasciende su partida.

A 47 años, Guzmán decidió expresar públicamente cómo la desaparición física de Sandra Reyes la ha afectado y, a la vez, la ha mantenido conectada con su amiga mediante sueños. La actriz relató que la noche anterior, como ya es frecuente desde la ausencia de Reyes, volvió a soñar con ella.

Andrea Guzmán recordó la muerte de Sandra Reyes y aseguró que la actriz se le aparece de diversas formas - crédito @andreitaguz/Instagram

Describió a su amiga “actuando, haciendo lo que más le gustaba hacer en la vida”, fenómeno recurrente en sus sueños y que atribuye a las conversaciones íntimas que ambas sostuvieron sobre el significado de la actuación en sus vidas.

A través de estas manifestaciones, Andrea Guzmán mostró cómo la figura de Sandra Reyes continúa influyendo en su vida cotidiana, más allá de la ausencia física, demostrando que los lazos de la amistad y el arte pueden mantenerse presentes aun después de la muerte.