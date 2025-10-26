Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: entre lágrimas, Juan reveló cómo la adicción al alcohol no lo dejó despedirse de un ser querido

El exparticipante contó que esta época afectó sus relaciones y su bienestar emocional

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados

El más querido amigo de
El más querido amigo de Katiuska tiene dolorosas historias de vida - crédito Caracol Televisión/Youtube

Juan, conocido por ser el más reciente eliminado del programa Desafío Siglo XXI, debido a una fuerte lesión en su mano, se convirtió en tendencia tras su destacada participación. Por esta razón, las entrevistas del deportista cobraron relevancia, puesto que muchos internautas se identificaron con su testimonio de vida sobre los efectos devastadores que el alcohol tuvo en su vida personal y familiar.

En una entrevista concedida a La Red, el entrenador fitness compartió detalles sobre el periodo más difícil que atravesó en su vida antes de alcanzar notoriedad en el reality, convirtiéndose en más cercano para sus seguidores al relatar detalles de sus luchas personales.

El exconcursante relató al programa de farándula que su adicción al alcohol se intensificó debido a la gran cantidad de problemas personales que tenía, especialmente tras la muerte de su abuelo, un hecho que lo marcó profundamente, teniendo en cuenta su cercanía con su ser querido.

La adicción al alcohol le
La adicción al alcohol le pasó factura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con su relato, en el momento de la partida de su familiar, él vivía en Barranquilla, mantenía una relación distante con su padre y enfrentaba dificultades económicas. Su madre le había pedido que visitara a su abuelo, quien padecía cáncer y se encontraba en estado crítico, pero no logró llegar a tiempo para despedirse.

“Cuando iba a mitad de camino me escribe mi hermana como a las 2:00 a. m. o 3:00 a. m. que mi abuelito había fallecido. Eso fue un golpe muy duro para mí porque por estar en el desorden y tomando y pensando en fiestas de pronto en las peladas, en las mujeres, no pude despedirme de él”, confesó Juan con pesar durante la entrevista con La Red.

Este episodio, según explicó, fue determinante en su proceso de autocrítica y reconocimiento de los daños ocasionados por su comportamiento, por lo que empezó a ser consciente de que debía cambiar el rumbo de su vida. “Le fallé por haber estado de desordenado”, reconoció al referirse a la relación con su abuelo.

Cabe mencionar que el impacto del alcohol no se limitó al ámbito familiar, pues Juan admitió que sus dos relaciones sentimentales más estables terminaron debido a su consumo, aunque puntualizó que nunca ha recurrido a las drogas.

Gio tiene la oportunidad de
Gio tiene la oportunidad de regresar tras la eliminación de Juan - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Actualmente, Juan afirma estar más consciente de los errores cometidos y se esfuerza por mantener una vida alejada de los excesos. Su testimonio se suma al de otras personalidades que han decidido visibilizar las consecuencias del abuso del alcohol, con la intención de generar conciencia sobre los riesgos asociados a esta adicción.

Cabe mencionar que la eliminación de Juan ocurrió en el capítulo 80 del programa, motivada por una recomendación médica tras agravarse una lesión en el dedo sufrida durante una prueba en el Box Blanco, fue solo el inicio de una etapa de introspección.

El ‘Desafío del Siglo XXI’
El 'Desafío del Siglo XXI' se quedó sin uno de sus competidores más queridos - crédito @desafiocaracol/Instagram

Así fue la salida de Juan

El participante de Gamma recibió un dictamen médico que le impedía continuar tras una lesión en uno de sus dedos. La noticia fue comunicada por Andrea Serna, causando tristeza entre los concursantes, que presenciaron la emotiva despedida de su compañero.

El episodio comenzó con la incertidumbre sobre el estado de salud de Juan, quien había sufrido una recaída en su lesión durante la prueba del Box Blanco. Al regresar a Playa Baja, el competidor expresó a sus compañeros que aguardaba los resultados médicos y mantenía la esperanza de seguir en la competencia. Sin embargo, la confirmación de su retiro llegó poco después, cuando Serna reunió a ambos equipos para anunciar: “El dictamen médico dice que Juan no puede continuar en esta competencia”.

La reacción de Juan fue inmediata. Visiblemente afectado, se agachó y lloró, mientras sus compañeros intentaban asimilar la noticia: “Nada, Andre… ya lo veía venir. Yo sabía que si me sacaban de acá para revisarme afuera ya iba a ser imposible. Yo quería seguir, quería seguir dándola toda y seguir demostrando a todos acá y a Colombia que yo era un berraco, un competidor que, sin importar las circunstancias, iba para adelante”, dijo.

