Crudo relato de alias Pirata, uno de los sobrevivientes de la masacre en un asentamiento humano en Floridablanca: “No sé cómo estoy vivo”

El sobreviviente reconoció su condición de consumidor de drogas, aunque negó estar implicado en disputas territoriales por el control del expendio de drogas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una escena de horror se apoderó de la madrugada del 25 de octubre de 2025 en Floridablanca (Santander): un violento ataque armado registrado en en el asentamiento humano Villa Esperanza dejó como saldo cuatro personas asesinadas y una comunidad sumida entre la inseguridad y la zozobra.

Las autoridades locales, a raíz del caso, ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones a quienes aporten información que conduzca a la captura de los responsables, según anunció el alcalde del municipio, José Fernando Sánchez Carvajal, tras un consejo de seguridad.

Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía, la masacre se investiga como un posible ajuste de cuentas entre grupos dedicados al microtráfico. El hecho ocurrió cerca de la 1:45 p. m., cuando varios hombres armados y encapuchados irrumpieron en la zona conocida como El Planchón.

Uno de los sobrevivientes a la masacre, que se identificó como 'Pirata', dijo que logró huir de la escena ale esconderse en una zona de espesa vegetación- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con testimonios recogidos por las autoridades, citados por Vanguardia, unas 20 personas se encontraban consumiendo sustancias alucinógenas en el lugar y, en un momento inesperado, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada, despertando el pánico entre los presentes.

Uno de los sobrevivientes, conocido como alias Pirata, relató que se hallaba reunido con las víctimas cerca de unos cambuches cuando comenzó la emboscada: “Llegaron unos vagos con ‘mini uzi’ repartiendo bala por todo lado. Nunca había sentido la muerte tan de frente. Fue muy pesado. No sé cómo estoy vivo para contarlo”, narró “Pirata”, según la declaración recogida por Vanguardia.

El individuo aseguró haber escapado cuando se adentró en una zona de espesa vegetación, donde permaneció oculto hasta que cesaron las ráfagas de disparos: “Como pude me escondí en el monte, gracias a Dios. Estuvo muy delicado. Se metieron hasta abajo, por la carretera también. Fue como una emboscada”, recordó el hombre.

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, anunció una recompensa de $50 millones tras un consejo de seguridad, mientras la Policía indaga un presunto ajuste de cuentas - crédito Colprensa

En paralelo, alias Pirata reconoció su condición de consumidor de drogas, pero negó cualquier vínculo con las disputas territoriales por el control del expendio de estupefacientes: “Yo soy consumidor, pero no trabajo en eso. Uno vive es poseído por esta droga. Con ganas de dejarla, pero es difícil. Uno busca la muerte por deporte y, cuando llegan a buscarlo, ahí sí tiemblan las piernas”, expresó el individuo, según el medio citado.

Las cuatro víctimas de la matanza

Las víctimas, identificadas por la comunidad como “Calvo”, “Álvaro”, “Jhonatan” y “Mosco”, presentaban múltiples heridas de bala. “Calvo” fue hallado con impactos en el brazo, el pecho y la mano izquierda; “Álvaro” tenía lesiones en el abdomen, cuello y rostro; “Jhonatan”, sin camiseta, mostraba heridas en el tórax y el costado derecho; mientras que “Mosco” recibió dos disparos en la cabeza. Ninguna de las víctimas portaba documentos, por lo que sus cuerpos permanecen en la sede de Medicina Legal para su plena identificación.

Al menos unas 20 personas se encontraban consumiendo alucinógenos durante el momento de la masacre, que cobró la vida de 4 de ellas - crédito Colprensa

El coronel Savin Andrade Patarroyo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que las investigaciones avanzan en coordinación con la Fiscalía y que se han intensificado los operativos para dar con los responsables.

“Avanzamos con la Fiscalía en la recolección de pruebas e intensificamos la búsqueda para capturar a los responsables. Las hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas por control del microtráfico”, declaró el oficial, en concordancia por lo indagado por la alcaldía local.

Vecinos del sector relataron que los hechos ocurrieron mientras la mayoría dormía: tras escuchar cerca de ocho disparos, algunos se asomaron, pero la oscuridad y el miedo les impidieron salir. Solo cuando el silencio volvió, uno de ellos se atrevió a verificar lo sucedido y encontró los cuerpos sin vida.

Entre tanto, la Alcaldía de Floridablanca anunció el refuerzo de patrullajes y operativos de control en distintos sectores de la ciudad, en un intento por contener la violencia asociada al microtráfico y devolver la tranquilidad a los habitantes de Villa Esperanza.