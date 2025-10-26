Así puede solicitar de manera sencilla y con horarios especiales el trámite de salida de un vehículo de patios en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá amplía horarios y canales para facilitar la salida de vehículos inmovilizados - crédito Alcaldía de Bogotá

Para facilitar y agilizar la salida de vehículos inmovilizados en Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció la disponibilidad de trámites tanto presencial como virtual, además de ampliar horarios y canales de atención, incluso durante los fines de semana.

De acuerdo con la entidad, el objetivo que tiene la estrategia es que propietarios y conductores de la ciudad —o que fueron sancionados en Bogotá— puedan recuperar su vehículo de manera cómoda, sin filas y con opciones adaptadas a cada necesidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Atención presencial en puntos autorizados

Actualmente, la SDM cuenta con seis puntos de atención donde es posible gestionar la salida de patios o la orden de entrega de un vehículo inmovilizado de lunes a viernes:

Centro de servicios de movilidad calle 13: calle 13 no. 37-35

Fontibón centro: calle 19 no. 99-68

C.C. Tintal Plaza: avenida carrera 86 no. 6-37

C.C. Carrera: avenida de las Américas no. 50-15

C.C. Mallplaza: avenida carrera 30 no. 19-00

C.C. Nuestro Bogotá: carrera 86 no. 55a-75

Propietarios pueden gestionar la recuperación de sus vehículos de forma presencial o virtual, incluso los fines de semana - crédito Secretaría de Movilidad

Para mayor comodidad, los fines de semana los ciudadanos pueden acudir al centro de servicios de movilidad Calle 13 (sábados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.) o al C.C. Nuestro Bogotá (domingos de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.). Esta ampliación en los horarios permite a quienes trabajan o estudian entre semana acceder a la gestión sin contratiempos.

Salida de patios virtual: un proceso ágil

Para vehículos particulares inmovilizados por infracciones como conducir sin licencia, licencia vencida, incumplimiento de pico y placa, falta de revisión técnico-mecánica, ausencia de soat, entre otras, la entidad facilita la gestión de manera virtual, de lunes a sábado entre 7:00 a. m. y 5:30 p. m.

El proceso virtual es sencillo y seguro: solo debe ingresar a www.movilidadbogota.gov.co o a la plataforma ‘mi movilidad a un clic’, seleccionar ‘agendamiento de citas’, acceder con usuario y contraseña, y escoger ‘trámites - salida de patios’. El sistema guía al solicitante paso a paso, incluyendo el registro biométrico para verificar la identidad y la carga de documentos en formato PDF (cédula de ciudadanía, licencia de conducción y de tránsito).

Una vez cumplidos los requisitos, la plataforma emite la autorización para que el titular pueda retirar el vehículo de patios, lo que se puede realizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Es obligatorio subsanar la infracción y pagar tarifas de parqueadero y grúa antes de retirar el vehículo - crédito Secretaría de Movilidad

Agendamiento y pasos presenciales

El agendamiento de citas en la ventanilla única de servicios también se realiza en línea. Los pasos incluyen:

Ingresar a www.ventanillamovilidad.com.co y ubicar el botón ‘agenda tu cita’. Acceder con número de documento y contraseña. Escoger el trámite ‘salida de patios’ y el punto de atención preferido. Seleccionar fecha y hora. Confirmar datos y revisar la confirmación en el correo electrónico, incluyendo el código qr de la cita. Presentarse puntual al punto elegido con el código Qr y la documentación original.

Si el trámite involucra infracciones especiales (como embriaguez o reincidencias), el sistema dirige automáticamente al usuario al centro de servicios de movilidad calle 13.

Consideraciones y requisitos previos

Antes de acceder al trámite, los propietarios deben haber subsanado la falta que originó la inmovilización, reunir los documentos originales y revisar los valores pendientes por concepto de parqueadero y grúa, de acuerdo con el tiempo que el automóvil o motocicleta permaneció en los patios. El pago de estas tarifas se puede realizar presencialmente o en línea a través de pse.

En casos como la infracción C02, si el titular no puede presentarse, un tercero puede realizar el retiro con un poder autenticado. Para bicitaxis o ciclomotores, se efectúa antes un peritaje técnico.

La dependecia recuerda consultar el estado del comparendo y la información en el portal oficial, donde también se puede consultar el formulario de ‘contáctenos’ para clarificaciones y soporte.

La Secretaría de Movilidad advierte que ningún trámite requiere intermediarios y ofrece canales oficiales de orientación - Secretaría de Movilidad de Bogotá

Tarifas oficiales de patios y grúas para 2025

Las tarifas diarias de parqueadero varían según el tipo de vehículo y los días de permanencia:

Motocicletas y similares:

Día 1: $3.600

Día 2: $3.550

Día 3: $3.480

Día 4: $3.410

Día 5-30: $3.340 por día

Día 31+: $3.270 por día

Vehículos livianos y medianos:

Día 1: $9.300

Día 2: $9.220

Día 3: $9.030

Día 4: $8.840

Día 5-30: $8.660 por día

Día 31+: $8.480 por día

Vehículos pesados:

Día 1: $24.300

Día 2: $24.130

Día 3: $23.640

Día 4: $23.150

Día 5-30: $22.680 por día

Día 31+: $22.200 por día

Bicicletas:

Día 1: $2.180

Día 2: $2.130

Día 3: $2.110

Día 4: $2.090

Día 5-30: $2.070 por día

Día 31+: $2.060 por día

Carretillas:

Día 1: $7.580

Día 2: $7.540

Día 3: $7.420

Día 4: $7.300

Día 5-30: $7.190 por día

Día 31+: $7.070 por día

Desde el sexto mes, la tarifa diaria es de $2.500 para todos los tipos de vehículos.

Para el servicio de grúa:

Motocicletas: $70.000

Motocicletas de gran cilindraje: $117.000

Vehículos livianos: $161.000

Vehículos medianos: $240.000

Vehículos pesados: $488.800

Las tarifas oficiales de patios y grúas para 2025 varían según el tipo de vehículo y los días de permanencia - Ventanilla Única de Servicios

Finalmente, la secretaría reiteró que ningún trámite requiere intermediarios y alerta con especial énfasis sobre la importancia de liquidar correctamente los valores de parqueadero y grúa antes del retiro. Para orientación, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea (601) 364 9400 opción 2 o a la línea (601) 291 6999, o consultar en www.movilidadbogota.gov.co y www.gruasyparqueaderosbogota.com.