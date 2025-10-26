Ángela Benedetti contestó a Gustavo Petro tras asegurar que estaba separado de Verónica Alcocer: “Suena a pura conveniencia”

El mandatario sorprendió al anunciar su distanciamiento personal justo después de que Estados Unidos lo sancionara, lo que generó especulaciones sobre la motivación detrás de su declaración en redes sociales - crédito Colprensa

La separación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer se confirmó en medio de una crisis internacional, tras la decisión de Estados Unidos de incluir al presidente colombiano, su familia y el ministro Armando Benedetti en la Lista Clinton. La noticia fue difundida por Petro en X, como reacción a las sanciones y a la intensa respuesta política en Colombia.

Ángela Benedetti, hermana del ministro Armando Benedetti, respondió a Gustavo Petro en la red social X luego de que él anunciara su separación de Verónica Alcocer. La abogada expresó: “Eso suena a pura estrategia”.

La reacción de Petro no se limitó a rechazar la medida estadounidense, sino que incluyó una revelación personal de gran impacto con la que dejó abierta la posibilidad de que se pongan en duda varias situaciones y encuentros.

“Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente. Ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos. Es su estrategia electoral”, escribió el presidente en X.

En ese contexto, Ángela Benedetti se refirió al anuncio de Gustavo Petro sobre su separación y, en un mensaje difundido en la red social X, expresó sus sospechas sobre el momento elegido por el presidente. La diplomática afirmó: “Diciendo y probando Presidente. Porque hoy esa afirmación suena a pura conveniencia”.

Ángela Benedetti cuestionó lo dicho por Gustavo Petro sobre su relación con Verónica Alcocer - crédito @AngelaBenedet

En otro mensaje sobre el tema, Ángela Benedetti cuestionó el impacto de Verónica Alcocer en la administración pública, preguntando: “Y las ‘cuotas’ de Vero en el gobierno??”

Pero esas no fueron las únicas publicaciones de la hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti y planteó otra duda respecto a la separación de Verónica Alcocer, preguntando: “¿Y también se separó de los privilegios que le concedía su condición de Primera Dama?”.

Angela Benedetti hizo varios mensajes hablando de la situación - crédito @AngelaBenedet

Las afirmaciones de Gustavo Petro, quien negó vínculos recientes con Verónica Alcocer y criticó su aparición en la Lista Clinton, generaron dudas sobre su papel en actos oficiales.

Aunque el presidente insiste en la separación, Alcocer estuvo presente en compromisos internacionales como los Juegos Olímpicos, una reunión en Dubái y una visita al papa Francisco.

De hecho, en ese sentido, el concejal bogotano Daniel Briceño expresó escepticismo ante la versión de Gustavo Petro sobre el fin de su matrimonio con Verónica Alcocer, señalando inconsistencias tras la declaración del presidente de que dicha ruptura ocurrió “hace años”.

Briceño mostró como evidencia un informe de conflictos de interés del 1 de noviembre de 2024, en el que el presidente aún reconoce a Alcocer como su pareja. Briceño sostiene que esto contradice las declaraciones recientes del mandatario y plantea dudas sobre la veracidad de su testimonio.

“Es falso que Petro y Verónica Alcocer se hayan “separado hace años” como lo dice Petro. En la declaración de conflictos de interés del 1 de noviembre de 2024 Petro declaró que Verónica Alcocer era su cónyuge. Entonces, Petro le miente al país o falsifica el reporte", escribió por medio de su cuenta en la red social X el servidor público del Centro Democrático.

El concejal Daniel Briceño dio a conocer documentos que demuestran que Gustavo Petro registró a Verónica Alcocer como su cónyuge - crédito @Danielbricen/x

La periodista Vicky Dávila cuestionó la afirmación de Gustavo Petro sobre su supuesto distanciamiento de Verónica Alcocer, señalando inconsistencias respecto a su participación como primera dama en eventos oficiales financiados por recursos públicos. Dávila expuso sus dudas sobre el origen de los ingresos de Alcocer y su papel en las delegaciones estatales

“Petro dice, “Verónica Alcocer está separada de mi hace años”. Petro, le pregunto, ¿por qué estuvo Verónica en los Juegos Olímpicos con usted en la comitiva oficial, o en Dubai, o las visitas al Papa? Entonces los colombianos pagamos esos viajes y viáticos a una “amiga” suya, no a la primera dama, como la han presentado en delegaciones oficiales. ¿De qué vive Verónica Alcocer, si no trabaja y está separada de usted hace años, aunque funge de primera dama", cuestionó la precandidata presidencial y periodista en su mensaje de X.