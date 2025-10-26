Amenazan a funcionarios de la Comisaría de Familia en Ciudad Bolívar y se activan protocolos de protección

El equipo comisarial de Ciudad Bolívar presentó una denuncia penal tras recibir amenazas. - crédito Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) rechazó las amenazas contra el equipo de la Comisaría de Familia Ciudad Bolívar 1 y activó los protocolos de protección junto con otras entidades del Distrito. Los hechos motivaron la presentación de una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la Nación (FGN).

El Despacho Comisarial de Ciudad Bolívar reportó las amenazas el 23 de octubre de 2025. De inmediato, se interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, paso clave para activar los procedimientos de prevención y protección que exige el protocolo de atención ante amenazas. Desde la SDIS, la Subdirección para la Familia brindó orientación durante este proceso y canalizó la coordinación institucional.

Articulación con autoridades distritales

En respuesta a los hechos, la SDIS coordinó la actuación con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, con el propósito de salvaguardar la integridad y seguridad de los servidores públicos vinculados. La activación conjunta de los protocolos busca prevenir nuevas situaciones de riesgo y proteger la vida de los funcionarios.

El mismo día de la denuncia se formalizó comunicación con la Subdirección Administrativa y Financiera para el refuerzo de los esquemas de transporte y vigilancia, lo que permitió acciones inmediatas de protección y apoyo al equipo comisarial.

Rechazo institucional y acompañamiento

Roberto Angulo, secretario de Integración Social, manifestó: “La Secretaría de Integración Social no tolera y rechaza de manera tajante cualquier acto de intimidación contra quienes protegen los derechos de las familias. Nuestra prioridad es su seguridad y la continuidad de la atención a la ciudadanía. Acompañaremos a nuestro equipo con acciones inmediatas y pertinentes en articulación con las autoridades que nos permitan salvaguardar la vida de nuestros funcionarios”.

Reunión interinstitucional para ajustar la respuesta

Ese mismo 23 de octubre, representantes de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Estación de Policía de Ciudad Bolívar y la Comisaría de Familia sostuvieron una reunión en las instalaciones de la comisaría, con el objetivo de revisar la situación y consolidar las medidas de protección integrales ante posibles escenarios de riesgo.

De acuerdo con lo informado, la SDIS mantuvo contacto con los comisarios para obtener un contexto claro de los hechos y proveer recomendaciones acorde al protocolo. La orientación incluyó la presentación inmediata de la denuncia penal y la gestión ante las autoridades competentes para activar todas las rutas de protección.

Seguimiento y compromiso institucional

Se ofició a las siguientes entidades para que activaran las rutas de protección y de investigación:

Fiscalía General de la Nación (FGN)

Comandante Estación de Policía de Ciudad Bolívar – Policía Metropolitana de Bogotá

Unidad Nacional de Protección (UNP)

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar – Unidad de Derechos Humano a fin de garantizar la activación integral de las rutas de seguridad y acompañamiento.

La denuncia penal ya cuenta con un fiscal asignado y el despacho comisarial sostuvo las primeras conversaciones para impulsar la investigación y adoptar respuestas oportunas.

Seguridad, integridad y continuidad del servicio

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social reiteraron el respaldo al equipo de la comisaría. Ambas entidades destacaron que los funcionarios de familia cumplen un rol fundamental en la garantía de los derechos de las familias en el territorio y subrayaron la importancia de la protección integral frente a episodios de intimidación.

El Distrito, junto a las autoridades competentes, continúa el seguimiento a los compromisos adquiridos y la implementación efectiva de los esquemas de seguridad y acompañamiento, con el fin de mantener la continuidad de la atención y blindar la integridad de los equipos comisariales en Ciudad Bolívar.