Sandra Jaimes, senadora del Pacto Histórico, sufrió accidente en Málaga, Santander: esto se sabe

La congresista se encuentra bien de salud y cuenta con el respaldo de su esquema de seguridad

Carol Salazar

Por Carol Salazar

La congresista Sandra Jaimes sufrió
La congresista Sandra Jaimes sufrió un accidente de tránsito. Se desconoce qué provocó el siniestro - crédito @SandraJaimesC/X y Redes sociales/X

La senadora del Pacto Histórico Sandra Yaneth Jaimes Cruz sufrió un accidente de tránsito mientras se movilizaba en un vehículo en una carretera de Málaga, Santander. En redes sociales fueron difundidas algunas imágenes de lo ocurrido, en donde se muestra una camioneta blanca rodeada de humo y varias personas presentes en el lugar.

De acuerdo con Caracol Radio, la camioneta en la que se movilizaba la legisladora presentó una falla mecánica, por lo que tuvo que ser trasladada a otro vehículo, para garantizar su seguridad. La congresista se encuentra bien de salud y se encuentra acompañada de su esquema de seguridad.

No obstante, por el momento, ni la legisladora ni su equipo de trabajo se han pronunciado al respecto.

La congresista Sandra Jaimes ha
La congresista Sandra Jaimes ha estado llevando a cabo una gira nacional de cara a la consulta interna del Pacto Histórico - crédito @SandraJaimesC/X

La congresista ha estado llevando a cabo una gira nacional para transmitir el “mensaje” del Pacto Histórico, de cara a la consulta interna que se realizará el 26 de octubre de 2025. Recientemente, estuvo en Magdalena, en distintos encuentros con la ciudadanía, y en Barrancabermeja.

Falleció esposa de un senador en accidente vial

El 17 de octubre de 2025 se presentó otro aparatoso accidente en el sector conocido como El Volador, vereda La Betulia, en La Vega (Cauca), que derivó en la muerte de la esposa de un senador del Pacto Histórico. Se trata de Yasmín Hurtado, secretaria de Planeación de Popayán, que era la compañera permanente del congresista Ferney Silva.

La exfuncionaria falleció luego de que la camioneta en la que se movilizaba se salió al corredor vial y cayó por un abismo. Otras cuatro personas que ocupaban el vehículo alcanzaron a ser trasladadas a un centro de salud; la congresista murió en el lugar del accidente.

El fallecimiento de Yasmín Hurtado,
El fallecimiento de Yasmín Hurtado, secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva, ha generado consternación en el departamento del Cauca tras un accidente de tránsito ocurrido en la zona de El Volador, vereda Betulia, en el municipio de La Vega, sur de la región - crédito Asocapitales

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de su cuenta de X. “Mi sentido pésame al senador Ferney Silva, del Pacto Histórico, por la muerte de su esposa en un accidente de tránsito en La Vega, Cauca”, indicó.

El presidente Gustavo Petro lamentó
El presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de Yasmín Hurtado - crédito @petrogustavo/X

Junto con el primer mandatario, otras personas, entidades y colectividades se pronunciaron expresando sus condolencias por la muerte de la exfuncionaria. Entre ellos, el Ministerio de Transporte, el Partido Conservador y el senador Miguel Ángel Pinto Hernández.

Ataque contra esquema de seguridad de exsuperintendente

El 24 de octubre de 2025, el exsuperintendente Nacional de Salud Luis Carlos Leal denunció que su esquema de seguridad fue blanco de un asalto en Bogotá.

El incidente involucró a un grupo de hombres armados que interceptaron y robaron la camioneta en la que se desplazaba el exfuncionario, quien días antes renunció tanto a su precandidatura presidencial como a su militancia en el partido Alianza Verde.

El robo se produjo en una de las calles del barrio La Estrada, en la localidad de Engativá, al noroccidente de la ciudad. Durante el asalto, los delincuentes no solo se apoderaron del vehículo; también de otras pertenencias del equipo de seguridad de Leal.

El caso se presentó la noche del jueves 23 de octubre de 2025 en Bogotá - crédito @LuisCarlosLealA/X

Las imágenes captadas por un testigo desde la ventana de una vivienda muestran el momento en que los asaltantes, armados, sometieron al escolta encargado de conducir la camioneta. En el video, se escucha una detonación inicial, utilizada para intimidar al escolta, que permanecía en el suelo. Durante el forcejeo, uno de los delincuentes instó a su cómplice con la frase: “Pégueselo, pégueselo (un disparo)”, mientras el escolta, en una situación de evidente vulnerabilidad, respondió: “No, no, no”.

El personal de seguridad del exsuperintendente no resultó herido en el ataque. “Anoche (jueves 23 de octubre de 2025) en hechos por esclarecer, como muestra el video, un grupo de hombres armados atacó mi esquema de seguridad, afortunadamente están bien y no hubo lesiones”, precisó el exfuncionario en sus redes sociales.

