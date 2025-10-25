Ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada sigue dejando revelaciones: el ‘Agropecuario’ se defiende

Juan David Tejada se defendió de las acusaciones de Aida Victoria Merlano, mientras que su prima puso en duda la versión de la expareja de la barranquillera - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/IG

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, que inicialmente pareció darse en buenos términos, alcanzó un nivel de tensión luego de la publicación de una serie de mensajes privados que la barranquillera compartió en sus redes sociales, donde expuso desde falta de contacto y apoyo económico del padre de su hijo, Emiliano, nacido el pasado 29 de julio, hasta conductas agresivas.

En uno de los fragmentos más comentados, Merlano reprochó a Tejada —conocido en redes como “el Agropecuario”—, que “llevas 20 días sin verlo”. La separación se dio a conocer unas semanas después del nacimiento del hijo de la pareja, en medio de rumores de infidelidad que ambos desmintieron públicamente.

En una de las capturas difundidas, Merlano expresó: “Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca. Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me amenaces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata”.

Aida expuso los chats en los que asegura que su expareja fue agresivo con ella - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Las repercusiones de estas revelaciones se hicieron virales en cuestión de horas, motivando un debate entre bandos que, o bien, se pusieron del lado de uno o de otro, o cuestionaron la actitud de ambos padres.

Paralelamente, las reacciones a lo publicado por Merlano motivaron lo que sería un intercambio de declaraciones por parte de la expareja. En su cuenta de Instagram, Tejada cargó contra Merlano en un reel en el que señaló que todas las relaciones sentimentales de Aida Victoria terminaron de mala manera, por lo que dejaba en el aire la inquietud de si ella no tenía alguna responsabilidad.

El empresario negó los señalamientos de la madre de su hijo, advirtiendo que ella tenía "problemas psicológicos" - crédito @jdt21_5/ Instagram

“Esta mujer es una persona que le gusta pordebajear a todo el mundo, porque se cree la más, porque si alguien no le agrada quiere acabarlo, y así no es. Entonces, yo les hago una pregunta aquí, o sea, ¿todas las parejas que hemos estado con ella somos malos? Entonces, ¿quién es el del problema, nosotros o ella?”, comentó.

También expresó sentir pena e incomodidad por el escándalo mediático, negando que se hubiese ausentado tanto tiempo de sus responsabilidades como padre.

“Esta expareja mía sale a decir que ella estuvo sola los primeros 40 días con el niño, cuando no es así. Cuando estuve yo, estuvo mi mamá, estuvo la prima, que es la que lo cuida. Entonces, ¿cómo sale a decir cosas que no son?”, manifestó.

Tejada aseguró que las pautas y negocios que realizó con Aida Victoria se dividieron 50/50, fuera de lo que aportaba económicamente a su hijo. “A mí me queda muy duro venir a pelear con una mujer que, dicho por su familia, tiene problemas psicológicos. Con lo que vaya a hacer bien, va a estar mal, y lo que vaya a hacer mal, va a estar bien”, apuntó.

Prima de Aida Victoria Merlano respondió a Tejada

Katheryn, la prima a la que aludió la empresaria en sus señalamientos contra Tejada, increpó al agropecuario con un video difundido en plataformas digitales - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Posterior a lo dicho por Tejada, la prima de la creadora de contenido, Katheryn, decidió responder al empresario y se puso del lado de ella, respaldando su versión de los hechos.

“Aida estuvo 40 días con Emiliano desvelándose mientras tú estabas, recién nacido Emiliano, en la Feria de las Flores los cuatro días. ¿O se te olvida? Porque a mí no se me olvida que estuviste cuatro días en la Feria de las Flores, y al cuarto día Aida te echó porque no aguantó más esta situación y esta falta de respeto y de empatía hacia el nacimiento de Emiliano", declaró.

En su testimonio, la mujer confirmó que la mamá de Tejada estuvo con ella cuidando a Emiliano varios días, negando haber ignorado sus llamadas. De hecho, afirmó que fue al contrario: “No me vengas a decir que no te contesto una llamada. El que no contesta llamadas y mensajes eres tú, porque desde el día que te cobro una plata de Aída, me dejaste en visto. Y yo sí tengo pruebas de eso, de que me dejastes en visto”.

De igual modo, defendió que su prima se llevara el 50% de la ganancia en los negocios que hicieron juntos, “porque la que cerraba los negocios, que yo me daba cuenta en esta sala, era ella. Ella era la que hablaba recién parida de Emiliano, me acuerdo una vez que tuvieron una reunión aquí. ¿Y qué estabas haciendo tú? En silencio, esperando que ella cuadrara todas para tú nada más posar. Claro".

Katheryn cerró su intervención advirtiéndole a Tejada que su fama en plataformas digitales se la debía a la madre de su hijo. “¿Por qué eras famoso? Porque eras el marido de Aída. Así que obvio que te quedaba parte del pastel”, remarcó.