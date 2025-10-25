LuisFer Hoyos reveló detalles sobre su fuerte quebranto de salud que lo distanció de ‘MastertChef’: “No me podía mover”

El actor aclaró cómo fue la situación con su diagnóstico por Covid 19 que lo dejó en desventaja en el programa de cocina - crédito cortesía Canal RCN

El actor Luis Fernando Hoyos abordó públicamente los rumores sobre la enfermedad que lo obligó a ausentarse durante varias semanas de la competencia en MasterChef Celebrity.

Tras su salida del programa, Hoyos detalló que sufrió Covid-19, lo que le impidió continuar normalmente con las grabaciones y afectó su rendimiento en las pruebas de cocina.

El actor explicó que la gravedad de los síntomas lo mantuvo en cama cerca de 14 días. “No me podía mover y después entré en una nebulosa. Yo no terminé recuperado del todo, no volví en las mismas condiciones, ya estaba descolgado, me habían cogido ventaja… había luchado mucho, tenía mi chef, pero no fue tan fácil retomar”, relató Hoyos en entrevista para Buen día Colombia, desmintiendo además versiones sobre una supuesta hospitalización en una unidad de cuidados intensivos.

Hoyos reconoció que nunca logró adaptarse completamente al nivel de exigencia del programa luego de su recuperación. “Pensé que saldría más antes del programa”, confesó, aunque destacó que se mantuvo optimista y trazó pequeños objetivos a medida que avanzaba en la competencia. Su esfuerzo le permitió alcanzar el Top 10 en la presente temporada.

El actor manifestó estar satisfecho con lo aprendido en el reality y resaltó su deseo de continuar cocinando fuera de cámaras. “Me convertí en un gran cocinero y mi objetivo es no dejar de lado la cocina”, expresó.

La despedida de Luis Fernando Hoyos fue especialmente emotiva en el set del programa. La presentadora Claudia Bahamón no pudo contener las lágrimas y compartió un mensaje de afecto en sus redes sociales. “Tu paso por MasterChef fue como una chispa: breve, intensa, imposible de olvidar. Traías el caos de un volcán y la ternura de quien ama lo que hace con el alma entera… dejaste una huella que aún vibra y se plantó en mi corazón”, escribió Bahamón, resaltando la conexión especial vivida durante la edición.

Con la salida del actor, la competencia se intensifica entre las nueve celebridades que permanecen buscando un lugar en la final de la séptima temporada de MasterChef Celebrity.

En otra reciente entrevista, pero esta vez para Que hay pa’ dañar, el actor confesó que su salida del programa logró conmoverlo por el cariño que recibió de la producción, compañeros e incluso familiares que hace un tiempo no se contactaban con él.

“La despedida fue tan calurosa de parte de todos, y ahí no tengo palabras para expresar lo que sintió mi familia, mi mamá me llamó esa noche y también me escribieron personas de la familia que nunca me escriben y para mí eso sí era muy importante, porque no era un personaje, sino que era yo el que estaba ahí”, confesó.

Así fue la salida de LuisFer de ‘MasterChef Celebrity’

Hoyos abandonó la competencia luego de enfrentar una jornada marcada por la dificultad de un reto culinario y la repercusión de una enfermedad que lo mantuvo ausente por varios días del set.

Su salida se produjo tras una prueba en la que los participantes debían reinventar preparaciones con pan tajado, un desafío exigente donde la ejecución de Hoyos fue cuestionada por el jurado, especialmente por una salsa excesivamente salada y una presentación considerada sencilla. “Tu salsa estaba salada y la torre algo simple...”, indicó la chef Belén Alonso, al comunicar el veredicto.

El impacto de la eliminación de Hoyos fue inmediato entre los presentes. Claudia Bahamón, conductora del programa, no pudo contener las lágrimas al despedir al actor y reconocer la difícil situación de salud que vivió durante el certamen. “No quería que te fueras por una afección, así que te agradezco por haber regresado”, expresó Bahamón en un emotivo abrazo frente a las cámaras.

El actor agradeció al equipo de producción y a sus compañeros por el respaldo recibido durante su recuperación. “Tengo un agradecimiento profundo por Masterchef, jamás pensé estar en un reality... Ahora voy a masticar todo este proceso que, sin duda, me va a llevar muy lejos porque ha sido maravilloso... Los admiro profundamente, no sabía lo que era un chef... Agradezco la luz de Claudia... Agradezco a la producción, haberme mantenido mirándome y dándome cobertura de mi enfermedad que fue…“, expresó Hoyos visiblemente conmovido y entre lágrimas.