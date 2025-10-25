Colombia

Incautados más de 650 kilos de cocaína y marihuana cerca al Cabo de la Vela, La Guajira

El operativo frenó la salida de cocaína y marihuana hacia el exterior y asestó un golpe millonario a las finanzas del narcotráfico en el Caribe

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Las autoridades comunicaron que el
Las autoridades comunicaron que el material salía del Caribe, pero no informaron el paradero - crédito Presidencia Colombia

Una operación conjunta entre la Armada de Colombia y la Policía Nacional permitió la incautación de 658 kilogramos de estupefacientes, compuestos principalmente por cocaína y marihuana, en aguas cercanas al Cabo de la Vela, en La Guajira.

De acuerdo con información difundida por la Presidencia de la República, esta acción representó un impacto de cerca de 24 millones de dólares sobre las finanzas de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en el Caribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Armada de Colombia, junto a la Policía Nacional, interceptó la embarcación cerca del Cabo de la Vela, en el departamento de La Guajira. Según datos oficiales, la carga incautada constaba de 508 kilogramos de cocaína y 150 de marihuana, ambos destinados al tráfico internacional.

El seguimiento operativo se realizó a partir de labores conjuntas de inteligencia de ambas instituciones, en una zona que ha registrado actividad de grupos vinculados al narcotráfico.

Incautan media tonelada de droga saliendo de La Guajira - crédito Presidencia de la República

La incautación, confirmada además en un comunicado por la Presidencia de la República, corresponde al intento de salida de estos estupefacientes hacia mercados internacionales, según explicaron fuentes oficiales.

Especialmente luego de que la tensión diplomática entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se agudizara por la descertificación de Colombia como cooperador en la lucha contra las drogas y la subsiguiente inclusión de Gustavo Petro a la lista Clinton, las instituciones están comunicando estos operativos, en aras de reforzar el mensaje de que las incautaciones han seguido creciendo.

Se lee en el perfil de la Presidencia: “Continuamos dando golpes contundentes al narcotráfico. En aguas cercanas al Cabo de la Vela, La Guajira, la @armadacolombia, en coordinación con la @policiacolombia, incautó más de 650 kilogramos de estupefacientes, entre ellos 508 kg de cocaína y 150 kg de marihuana. Con esta operación se afectaron cerca de 24 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones criminales”.

Debate por las cifras de producción de cocaína: la medición que enfrentó a Petro y Trump

Las cifras oficiales sobre la producción de cocaína en Colombia, base de la reciente descertificación de Washington, han provocado un pulso entre el presidente Gustavo Petro y la administración de Donald Trump.

La controversia se agudizó el 16 de septiembre, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció la descertificación de Colombia por lo que consideró insuficiente avance en la lucha antidrogas.

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), uno de los elementos centrales que motivó la decisión estadounidense fue el reporte de un aumento del 10% en los cultivos de coca, que, en 2023, alcanzaron el récord de 253.000 hectáreas. Washington también citó un incremento en 53% en la producción potencial de cocaína y una reducción en la erradicación de cultivos que osciló entre 70 y 90% comparado con años previos.

Gustavo Petro fue incluido en
Gustavo Petro fue incluido en la lista Clinton - crédito Europa Press

Gustavo Petro, presidente de Colombia, atribuyó la decisión a cifras “erróneas” utilizadas como argumento desde Washington. El mandatario sostiene que su política busca golpear “el eslabón de los traficantes y no a las familias cultivadoras”, por lo cual ha priorizado las incautaciones y la sustitución voluntaria de cultivos.

No obstante, según la FIP, los resultados concretos en estos frentes siguen siendo limitados y el aumento en las incautaciones no compensa el crecimiento estimado en la oferta de cocaína.

La discusión de fondo es si la medición oficial recoge la realidad actual de la producción y el impacto de la política antidroga”, recoge el informe elaborado por el equipo de la FIP.

En el primer día de
En el primer día de intervención de Gustavo Petro en la ONU, el presidente criticó la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas - crédito Juan Cano/Presidencia

La FIP explica que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que desde 2005 realiza la medición para el Gobierno nacional, publicó en octubre un comunicado en el que reconoció “limitaciones” en la precisión de los datos reportados para 2023. El propio presidente Petro ha calificado la cifra de producción potencial usada por Unodc como “equivocada” y producto de una metodología sesgada.

Según el estudio de la FIP, el cálculo de la producción potencial de cocaína se basa en tres variables: el área cultivada, la cantidad de hoja de coca por hectárea y la capacidad de transformar ese insumo en cocaína, información que se recoge a partir de encuestas regionales.

Una de las críticas desde la Presidencia apunta al hecho de que el muestreo de 2023 se centró en el Pacífico —específicamente, Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca—, zonas de alta productividad, lo que habría distorsionado la cifra nacional.

Temas Relacionados

Incautación drogaCocaínaLa GuajiraGustavo PetroDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Hallan cuerpo colgado en Soacha, autoridades investigan para determinar las causas del hecho

El descubrimiento de una persona sin vida en Indumil intensificó la preocupación de los habitantes, que exigen acciones urgentes para mejorar la atención psicológica y prevenir tragedias similares en la región

Hallan cuerpo colgado en Soacha,

LuisFer Hoyos reveló detalles sobre su fuerte quebranto de salud que lo distanció de ‘MastertChef’: “No me podía mover”

El actor explicó que la enfermedad lo mantuvo en cama por dos semanas, desmintió haber estado en cuidados intensivos y relató cómo esa pausa afectó su desempeño en el concurso de cocina

LuisFer Hoyos reveló detalles sobre

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

En la edición número 324 del clásico de la capital, rojos y azules buscarán sumar los tres puntos con urgencia para clasificar a las finales de Navidad

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO,

Bayern Múnich de Luis Díaz aplastó por 3-0 al Borussia Mönchengladbach, y sigue como líder en la Bundesliga

Con goles de Joshua Kimmich, de Raphaël Guerreiro y Lennart Karl, los “Gigantes de Baviera” encaminaron una victoria difícil en el estadio Borussia-Park

Bayern Múnich de Luis Díaz

Chontico Día 25 de octubre: los números ganadores del últimos sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día 25 de octubre:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

LuisFer Hoyos reveló detalles sobre

LuisFer Hoyos reveló detalles sobre su fuerte quebranto de salud que lo distanció de ‘MastertChef’: “No me podía mover”

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano también se pronunció en contra de Juan David Tejada y le sacó hasta pruebas con las que lo dejó mal parado

La Toxi Costeña muestra nuevos retoques en su rostro y anuncia más procedimientos estéticos: así luce ahora

Aspirantes a ‘La casa de los famosos′ revelaron sus estrategias para quedarse con el cupo: “Con hambre y con sueño”

El esperado regreso de Anuel AA a Bogotá: luces, música y polémica en la noche del 24 de octubre

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO,

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

Bayern Múnich de Luis Díaz aplastó por 3-0 al Borussia Mönchengladbach, y sigue como líder en la Bundesliga

Ídolo histórico del Bayern Múnich se mostró ilusionado con Luis Díaz: “Las cosas van de maravilla”

Esta fue la dura patada que recibió Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich ante Borussia Mönchengladbach

Juan Fernando Quintero tuvo tensa discusión con Marcelo Gallardo en la eliminación de River Plate en la Copa Argentina