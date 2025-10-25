Estos son los lugares donde el ahorro infantil está creciendo más rápido en Colombia

El estudio de Fincomercio revela que el hábito del ahorro infantil crece en Colombia, con un promedio mensual de $50.000 destinados a educación y metas familiares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, cada vez más niños están aprendiendo el valor del dinero, no solo como un medio para comprar juguetes o dulces, sino como una herramienta para construir su futuro. Un estudio de la cooperativa Fincomercio reveló que el hábito del ahorro se está arraigando desde edades tempranas, con un promedio mensual de $50.000 destinados principalmente a educación, útiles escolares y metas familiares.

El fenómeno, que coincide con el mes de octubre, tradicionalmente asociado con la infancia y la creatividad, pone sobre la mesa un tema poco explorado, la educación financiera infantil. Formar niños conscientes del manejo del dinero, aseguran los expertos, no solo ayuda a prevenir el endeudamiento en la vida adulta, también fortalece la toma de decisiones y la planificación a largo plazo.

Bogotá lidera el ahorro infantil en Colombia, concentrando el 67% del total nacional, seguida por Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Huila - crédito AP

El informe ubicó a Bogotá como la ciudad donde más se ahorra, con un contundente 67% del total nacional. Le siguen Cundinamarca (12%), Antioquia (4%), Valle del Cauca (2%) y Huila (2%). Detrás de estas cifras se esconde una tendencia interesante, los menores no solo ahorran por imitación o porque sus padres se lo piden, sino porque asocian el dinero con metas concretas, como pagar cursos, apoyar a su familia o comprar algo que realmente desean.

Mauricio García, director de Red Nacional y Captación Comercial de Fincomercio, explicó que el secreto está en la cotidianidad: “Enseñar con el ejemplo genera hábitos financieros saludables que se heredan y multiplican con el tiempo”. En otras palabras, los niños no aprenden sobre ahorro con grandes discursos, sino viendo cómo los adultos administran sus propios recursos.

El estudio también señaló que desde los tres años, los pequeños pueden empezar a familiarizarse con el valor del dinero, reconocer monedas, identificar billetes, distinguir entre necesidades y deseos, y entender que no todo se puede tener de inmediato. A esa edad, incluso los juegos de roles o las dinámicas de intercambio ayudan a cimentar una relación más consciente con el consumo.

La educación financiera infantil se consolida como herramienta clave para prevenir el endeudamiento y fortalecer la toma de decisiones desde edades tempranas - crédito Visuales IA

Los especialistas recomiendan cinco estrategias clave para fortalecer este aprendizaje:

Dar ejemplo con la práctica. Los niños reproducen lo que observan, así que ver a sus padres ahorrar o planificar gastos es la mejor lección. Definir metas claras. Ahorrar con un propósito refuerza la motivación y enseña paciencia. Incluir a los menores en decisiones cotidianas. Participar en elecciones simples, como comparar precios o decidir en qué gastar una pequeña cantidad, fomenta responsabilidad. Diferenciar entre necesidades y deseos. Una enseñanza fundamental para evitar el consumo impulsivo. Aprender jugando. Juegos de mesa o aplicaciones educativas permiten que el dinero deje de ser un tema abstracto y se convierta en una experiencia divertida.

Más allá de los números, lo que muestra el estudio es un cambio cultural. En muchas familias, hablar de dinero con los hijos era un tema casi prohibido. Hoy, en cambio, se considera parte de la formación integral, al mismo nivel que enseñar valores, buenos modales o hábitos saludables.

Expertos destacan la importancia de enseñar a los niños el valor del dinero a través del ejemplo y la participación en decisiones cotidianas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para García, este cambio de mentalidad es tan importante como cualquier reforma educativa. Enseñar a los niños a manejar el dinero desde pequeños contribuye a formar adultos más responsables con sus finanzas y conscientes del valor del esfuerzo diario. Y es precisamente esa visión la que impulsa programas de ahorro infantil dentro de las cooperativas, donde se promueven productos financieros diseñados para menores de edad, con incentivos simbólicos, acompañamiento pedagógico y una mirada solidaria hacia el futuro.

En un país donde las brechas económicas siguen marcadas, fomentar la cultura del ahorro desde la niñez no es solo un gesto pedagógico, sino una apuesta por el futuro colectivo. Cada moneda guardada, cada meta alcanzada, es una lección silenciosa sobre disciplina, esperanza y compromiso social.