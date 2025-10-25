Colombia

Estos son los lugares donde el ahorro infantil está creciendo más rápido en Colombia

Un estudio revela que cada vez más niños en Colombia aprenden a manejar su dinero, impulsando una nueva cultura del ahorro familiar

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El estudio de Fincomercio revela
El estudio de Fincomercio revela que el hábito del ahorro infantil crece en Colombia, con un promedio mensual de $50.000 destinados a educación y metas familiares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, cada vez más niños están aprendiendo el valor del dinero, no solo como un medio para comprar juguetes o dulces, sino como una herramienta para construir su futuro. Un estudio de la cooperativa Fincomercio reveló que el hábito del ahorro se está arraigando desde edades tempranas, con un promedio mensual de $50.000 destinados principalmente a educación, útiles escolares y metas familiares.

El fenómeno, que coincide con el mes de octubre, tradicionalmente asociado con la infancia y la creatividad, pone sobre la mesa un tema poco explorado, la educación financiera infantil. Formar niños conscientes del manejo del dinero, aseguran los expertos, no solo ayuda a prevenir el endeudamiento en la vida adulta, también fortalece la toma de decisiones y la planificación a largo plazo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bogotá lidera el ahorro infantil
Bogotá lidera el ahorro infantil en Colombia, concentrando el 67% del total nacional, seguida por Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Huila - crédito AP

El informe ubicó a Bogotá como la ciudad donde más se ahorra, con un contundente 67% del total nacional. Le siguen Cundinamarca (12%), Antioquia (4%), Valle del Cauca (2%) y Huila (2%). Detrás de estas cifras se esconde una tendencia interesante, los menores no solo ahorran por imitación o porque sus padres se lo piden, sino porque asocian el dinero con metas concretas, como pagar cursos, apoyar a su familia o comprar algo que realmente desean.

Mauricio García, director de Red Nacional y Captación Comercial de Fincomercio, explicó que el secreto está en la cotidianidad: “Enseñar con el ejemplo genera hábitos financieros saludables que se heredan y multiplican con el tiempo”. En otras palabras, los niños no aprenden sobre ahorro con grandes discursos, sino viendo cómo los adultos administran sus propios recursos.

El estudio también señaló que desde los tres años, los pequeños pueden empezar a familiarizarse con el valor del dinero, reconocer monedas, identificar billetes, distinguir entre necesidades y deseos, y entender que no todo se puede tener de inmediato. A esa edad, incluso los juegos de roles o las dinámicas de intercambio ayudan a cimentar una relación más consciente con el consumo.

La educación financiera infantil se
La educación financiera infantil se consolida como herramienta clave para prevenir el endeudamiento y fortalecer la toma de decisiones desde edades tempranas - crédito Visuales IA

Los especialistas recomiendan cinco estrategias clave para fortalecer este aprendizaje:

  1. Dar ejemplo con la práctica. Los niños reproducen lo que observan, así que ver a sus padres ahorrar o planificar gastos es la mejor lección.
  2. Definir metas claras. Ahorrar con un propósito refuerza la motivación y enseña paciencia.
  3. Incluir a los menores en decisiones cotidianas. Participar en elecciones simples, como comparar precios o decidir en qué gastar una pequeña cantidad, fomenta responsabilidad.
  4. Diferenciar entre necesidades y deseos. Una enseñanza fundamental para evitar el consumo impulsivo.
  5. Aprender jugando. Juegos de mesa o aplicaciones educativas permiten que el dinero deje de ser un tema abstracto y se convierta en una experiencia divertida.

Más allá de los números, lo que muestra el estudio es un cambio cultural. En muchas familias, hablar de dinero con los hijos era un tema casi prohibido. Hoy, en cambio, se considera parte de la formación integral, al mismo nivel que enseñar valores, buenos modales o hábitos saludables.

Expertos destacan la importancia de
Expertos destacan la importancia de enseñar a los niños el valor del dinero a través del ejemplo y la participación en decisiones cotidianas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para García, este cambio de mentalidad es tan importante como cualquier reforma educativa. Enseñar a los niños a manejar el dinero desde pequeños contribuye a formar adultos más responsables con sus finanzas y conscientes del valor del esfuerzo diario. Y es precisamente esa visión la que impulsa programas de ahorro infantil dentro de las cooperativas, donde se promueven productos financieros diseñados para menores de edad, con incentivos simbólicos, acompañamiento pedagógico y una mirada solidaria hacia el futuro.

En un país donde las brechas económicas siguen marcadas, fomentar la cultura del ahorro desde la niñez no es solo un gesto pedagógico, sino una apuesta por el futuro colectivo. Cada moneda guardada, cada meta alcanzada, es una lección silenciosa sobre disciplina, esperanza y compromiso social.

Temas Relacionados

AhorroFinanzasNiñosAhorro de niñosFinanzas en ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Representante Jorge Tovar estaría impedido para investigar a Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones: estas son las razones

La denuncia del exministro de Justicia Wilson Ruiz contra el presidente Petro, radicada tras las revelaciones del excanciller Álvaro Leyva, quedó en manos de Tovar

Representante Jorge Tovar estaría impedido

Muchos diplomas, pocas habilidades: experto analizó las falencias del sistema educativo de Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, Gabriel Diago indicó que los estudiantes en el país no reciben conocimiento que sea efectivo para el mundo laboral

Muchos diplomas, pocas habilidades: experto

Revelan reporte que demostraría que Petro no se separó “hace años” de Verónica Alcocer: “Le miente al país o falsifica”

El concejal de Bogotá Daniel Briceño presentó una declaración de conflictos de interés de 2024 como prueba

Revelan reporte que demostraría que

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: se juega el clásico capitalino en El Campín

En la edición número 324 del clásico de la capital, rojos y azules buscan los tres puntos con urgencia para clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO Santa Fe vs.

Este será el rival de la selección Colombia en los octavos del Mundial Femenino Sub-17: apareció en el último minuto

Las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua vienen de superar a Corea del Sur por 1-0 y ahora se medirán a uno de los ganadores de grupo, que viene de un partido complicado

Este será el rival de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta se refirió a

Nicolás Arrieta se refirió a las comparaciones que recibe con Melissa Gate: “Yo soy el papá”

Martina La Peligrosa volvió recargada a la música con su nuevo LP ‘Caribeña’: “A uno se le olvida que hay que vivir para poder crear”

Ana del Castillo perdió un diente tras comer un dulce típico, su reacción conquistó las redes

Blessd agita las redes con posible indirecta a Karina García en su nueva canción: “Dando lora”

Jorge Rausch derrite Instagram con la romántica felicitación de cumpleaños a su nueva pareja

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: se juega el clásico capitalino en El Campín

Este será el rival de la selección Colombia en los octavos del Mundial Femenino Sub-17: apareció en el último minuto

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la Liga BetPlay

Bayern Múnich de Luis Díaz aplastó por 3-0 al Borussia Mönchengladbach, y sigue como líder en la Bundesliga

Ídolo histórico del Bayern Múnich se mostró ilusionado con Luis Díaz: “Las cosas van de maravilla”